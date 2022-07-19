«Фридом Финанс»: Акции ФСК можно покупать на долгий срок

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Наблюдалась смешанная динамика. Лидерами роста стали долевые бумаги ФСК ЕЭС (FEES 0,10170, +14,79%). В аутсайдерах из-за опасений сокращения дивидендов в будущем оказались префы компании Россети Ленэнерго (LSNGP 130,8, -9,98%). Пары USD/RUB и EUR/RUB торговались в диапазоне 56,0–57,5. Котировки Brent поднялись выше $105 за баррель.

Сетевые энергокомпании объединяются на базе ФСК. Мы считаем это хорошей новостью и не исключаем дальнейшую консолидацию региональных распределительных сетей. В более отдаленной перспективе не исключены спекулятивная скупка их бумаг и рост котировок. Тарифы, вероятнее всего, будут индексироваться в соответствии с текущими правилами, при этом будут устранены лазейки, позволяющие независимым потребителям экономить на подключении. Уже сейчас, на наш взгляд, можно рассматривать акцbи ФСК как привлекательную долгосрочную позицию. В частности, мы не ожидаем роста долговой нагрузки эмитента в ближайший год, при этом дивидендная политика объединенной компании не изменится, а в будущем доходность дивиденда будет возрастать год от года.

Иностранным компаниям предложили перейти на российские кредиты. Акции OZON (OZON 1164, +9,14%) и Yandex (YNDX 1696, +3,50%) выстрелили на новости о том, что Президент Владимир Путин предложил создать условия для привлечения быстрорастущими компаниями финансирования в России. В любом случае это лишь вопрос времени, поскольку иностранные рынки капитала (даже в дружественных странах) сейчас фактически закрыты. На наш взгляд, механизм финансирования может быть создан не только с участием госбанков (они преобладают в топ-10 кредитных организаций страны), но также государственных фондов и корпораций. Наиболее вероятно, что деньги будут привлекаться при помощи рублевых облигаций, выпущенных российскими юридическими лицами.

Ожидаем смешанную динамику. Новостной фон спокоен. Ориентир для Индекса МосБиржи: диапазон 2100–2150 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 55–57. Укрепление рубля пока не сдерживается выплатами дивидендов.