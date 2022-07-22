«Фридом Финанс»: ЕЦБ следует за ФРС

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 21 июля основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 0,99%, закрывшись на отметке 3999 пунктов. Nasdaq поднялся на 1,36%, Dow Jones прибавил 0,51%. Девять из 11 секторов в составе S&P 500 закрылись в плюсе. На отрицательной территории завершили торги энергетические компании (-1,69%) и телекомы (-0,21%).

Tesla Inc. (TSLA: +9,8%) отчиталась за апрель-июнь лучше ожиданий рынка по продажам и прибыли, но производственные объемы компании снизились впервые за последние восемь кварталов. Nucor Corp. (NUE: +9,1%) также предоставила квартальные результаты лучше ожиданий. Продажи выросли до $11,79 млрд (+34% г/г), поскольку сохраняется высокий спрос на сталь и продукцию из этого материала.

После восьми лет отрицательных процентных ставок ЕЦБ повысил базовую ставку по депозитам на 50 б. п., до 0%, хотя консенсус предполагал подъем лишь на 25 б. п. По всей видимости, решение европейского регулятора связано с тем, что разгон инфляции рассматривается как более серьезный риск по сравнению с возможностью рецессии. Следующее повышение ставки запланировано на 8 сентября. Однако текущие темпы ужесточения ДКП в ЕС существенно отстают от показателей других глобальных регуляторов, включая ФРС, которая в прошлом месяце подняла ставки сразу на 75 б. п. и, по всей видимости, предпримет аналогичное действие в июле.

Кристин Лагард, объясняя решение регулятора, перечислила драйверы разгона инфляции, включая рост цен на продукты питания и энергоносители, а также повышение заработной платы. Поскольку инфляция в 19 странах, использующих евро, уже приближается к двузначным уровням, не исключено закрепление этого показателя значительно выше таргета ЕЦБ в 2%. Любой дефицит газа в течение предстоящей зимы, вероятно, приведет к еще большему росту цен. Чиновники также согласились оказать дополнительную помощь крупным странам — должникам еврозоны, в том чиcле Италии, с помощью новой схемы покупки облигаций (Transmission Protection Instrument (TPI)). Ее цель — сдерживать увеличение стоимости заимствований для государств — членов ЕС по мере ужесточения монетарной политики. Запуск работы инструмента остается на усмотрение ЕЦБ, регулятор будет ориентироваться на облигации государственного сектора сроком погашения 1–10 лет.

В США, помимо высокой инфляции, отмечаются также признаки ослабления рынка труда (согласно отчету Минтруда). Число обращений за пособием по безработице растет третью неделю подряд, достигая восьмимесячного максимума. За неделю, закончившуюся 16 июля, показатель увеличился на 7 тыс., до 251 тыс., по сравнению с 244 тыс. неделей ранее. С мартовских минимумов число заявок выросло уже на 85 тыс. Впрочем, даже на текущих уровнях число новых обращений и количество постоянных получателей пособий остаются относительно низкими по историческим меркам.

Доходность двухлетних облигаций снизилась на 15 б. п., до 3,09%, тот же показатель для «десятилеток» упал на 13 б. п., до 2,91%.

Торги 21 июля на площадках Юго-Восточной Азии завершились в разнонаправленно. Китайский CSI 300 вырос на 0,05%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,09%, в то время как японский Nikkei 225 потерял 3,03%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $103 за баррель. Золото торгуется по $1 712 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3 980–4050 пунктов.

Публикации значимых макроданных сегодня не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос на два пункта, до 34.

S&P 500 продолжает восходящее движение четвертый день подряд. Индекс держится выше верхней границы нисходящего канала и 50-дневной скользящей средней. MACD не подает сигналов о возможной смене текущего тренда, RSI находится в нейтральной зоне. В краткосрочной перспективе рост котировок будут поддерживать сильные корпоративные отчеты. Ближайшая поддержка для S&P 500 располагается на уровне 3700 пунктов.

Сегодня финансовые результаты за второй квартал обнародует международная платежная система American Express Company (AXP). Несмотря на ожидаемый рост выручки на 18% г/г, до $12,51 млрд, консенсус-прогноз предполагает падение EPS GAAP на 13,7%, до $2,42. Давление на прибыль оказывает увеличение расходов в условиях высокой инфляции, а также необходимость наращивания резервов на покрытие возможных кредитных убытков при увеличении объемов займов по кредитным картам с одновременным ухудшением макроэкономической ситуации. Повышение процентных ставок и активный спр ос на услуги в туристический сезон — это ключевые драйверы роста процентных доходов AXP, который, как ожидается, составит 20,9% г/г.