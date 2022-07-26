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«Фридом Финанс»: Доллар дорожает на ожиданиях повышения ставки ФРС

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 12:30 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,45%, до 2159,82 пункта, РТС поднялся на 0,67%, до 1163,20, а индекс голубых фишек подрос на 1,64%. 

В лидеры роста вышли Яндекс (+2,49%), Роснефть (+2,15%) и ЛУКОЙЛ (+1,73%)

В аутсайдерах оказались Группа ЛСР (-1,09%), X5 Retail Group (-0,86%) и Сургутнефтегаз (-1,05%) 

Акции Яндекса растут на ожиданиях публикации отчетности компании за второй квартал 2022 года, так как инвесторы рассчитывают на увеличение прибыли.

Роснефть сегодня сообщила о начале бурения на Пайяхском месторождении Восток Ойл, но вряд ли это стало драйвером роста котировок, так как поставки с этого месторождения должны начаться только в 2024 году. Вероятнее всего, Роснефть и ЛУКОЙЛ отыгрывают повышение мировых цен на нефть, так как важных новостей вокруг компаний на сегодня нет. 

Цена на нефть марки Brent растет в моменте на 1,67%, до $101,92 за баррель. Мы ожидаем, что до конца дня нефтяные котировки останутся в пределах $98,60–107,50 

Пара USD/RUB укрепляется на 0,38%, до 58,49, EUR/RUB поднимается на 0,13%, до 59,32. Участники валютного рынка ожидают решения ФРС по ключевой ставке. Вероятность ее повышения на 50–75 б.п., по данным CME Group, оценивается в 75,1%. Соответствующий шаг регулятора будет способствовать укреплению американского доллара против большинства мировых валют в ближайшие два дня. В свою очередь, номинированные в долларах мировые цены на золото на этом фоне будут корректироваться.    

Сегодня золото дешевеет на 0,16%, до $1702,10 за тройскую унцию. До конца недели оно может вновь протестировать отметку $1700.

Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB к завершению текущей сессии: диапазоны 57,50–60,50 и 58,60–61,50 соответственно.

Прогноз для индексов Мосбиржи и РТС на закрытие торгов: зона 2120–2220 и 1100–1200.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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