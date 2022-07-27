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«Фридом Финанс»: Корпоративные новости поддержали рынок

Аналитики «Фридом Финанс»:

К последнему часу торгов 26 июля индекс Мосбиржи вырос на 2,17%, а РТС опустился на 0,42%. 

Президенту США Джо Байдену не удалось активизировать рост на зарубежных рынках заявлением о том, что в американской экономике нет рецессии. Российские фондовые площадки двигались вверх на корпоративных новостях, наиболее выраженную позитивную динамику демонстрировали представители ИТ-сектора. 

Лидерами роста на ожиданиях государственной поддержки для системообразующих компаний отрасли оставались сильно недооцененные депозитарные расписки VK (+10,6%). В этом же списке оказались бумаги Яндекса (+7,9%), представившего очень сильные финансовые результаты за второй квартал 2022 года. Также подорожали депозитарные расписки ЦИАНа (+8,5%), продолжающие отыгрывать ростом снижение ключевой ставки ЦБ РФ, одним из следствий которого станет оживление рынка недвижимости.  

Аутсайдерами без новостей стали депозитарные расписки X5 Retail Group (-3,5%), возможно, инвесторы испытывают беспокойство относительно финансовых результатов компании за второй квартал. На нейтральном новостном фоне вниз ушли акции девелоперов Самолет (-2,5%) и ЛСР (-2%).  

Пара USD/RUB укрепилась на 1,26 руб., до 59,37. На завтрашних торгах ожидаем движений курса в пределах 57–60. Пара EUR/RUB выросла на 1,13 руб., до 60,35. Прогноз для нее на 27 июля: коридор 58–61.  

Нефть марки Brent подорожала на 1%, до $101,17 за баррель. Золото скорректировалось на символические 0,08%, до $1717,9 за тройскую унцию.  

Ориентир для индекса Мосбиржи на предстоящую сессию: диапазон 2100–2200 пунктов.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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