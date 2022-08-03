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Freedom Finance Global: Российские акции дешевеют на геополитическом фоне

Аналитики Freedom Finance Global:

К последнему часу основной сессии 2 августа индекс Мосбиржи терял 1,73%, а РТС опускался на 1,62%. 

Инвесторы по всему миру напряженно ожидают визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, провоцирующего жесткую реакцию Китая. Торги на американском фондовом рынке открылись в легком минусе, но это только способствовало продолжению падения на европейских фондовых площадках, в том числе на Мосбирже.  

Лидерами роста на рынке стали акции: 

ИСКЧ (+4,9%) — на фоне публикации сильных финансовых результатов за первое полугодие по РСБУ;  Магнита (+1,5%) — благодаря успешным операционным результатам за второй квартал, а также новостям об углублении сотрудничества с китайскими поставщиками;  Мечела (ап: +0,73%) — на позитивных ожиданиях принятия программы господдержки металлургической отрасли.  

В аутсайдерах второй день подряд остаются HeadHunter (-5,8%), Ozon (-5,2%) и VK (-4,9%).  

Пара USD/RUB к концу текущей сессии укрепляется на 0,18 руб., до 60,35, а пара EUR/RUB снижается на 0,59 руб., до 61,28. Наш ориентир по курсу рубля к доллару и евро на предстоящие торги: 59–62 и 60–63 соответственно. 

Нефть Brent во вторник поднялась в цене на 0,31%, до $100,34, накануне назначенной на среду министерской встречи ОПЕК+. Золото на фоне геополитической напряженности подорожало на 0,44%, до $1795,65, в моменте достигая $1800 за тройскую унцию.  

На сессию этой среды, 3 августа, прогнозируем колебания индекса Мосбиржи в коридоре 2100–2200 пунктов.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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