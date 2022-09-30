Комментарии «Открытие»: Металлурги под давлением рисков европейских запретов Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон перед началом торгов в России негативный. Азиатские рынки преимущественно снижаются, Нефть торгуется стабильно, но риски спада спроса растут. ситуация с «Северными потоками» может существенно осложнить геополитический фон, не говоря уже о внутренних решениях в России. Российские инвесторы могут проявить осторожность перед выходными, избавляясь от бумаг с наибольшим риском. Рубль также может ослабнуть, по факту завершения месяца, хотя свои коррективы способны внести экспортёры, спасающие свои средства из иностранных юрисдикций. Металлурги под давлением рисков европейских запретов Российский рынок закрыл торги четверга в минусе, но смог отойти от минимальных значений дня благодаря отскоку в акциях «Газпрома». Основное давление испытывали акции сектора металлов и добычи на новостях из Европы и потенциального отказа LME от российских металлов. Впрочем, отметим факт снижения активности. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 42,281 млрд рублей по сравнению с 49,270 млрд рублей днём ранее.

По итогам торгов 29 сентября индекс МосБиржи - 1953,77 п. (-0,51%), а индекс РТС - 1072,26 п. (-0,21%). Лидеры роста на 23:50 мск: ГАЗПРОМ ао 226,46 4,18% Yandex clA 1 840,6 3,4% ДетскийМир 65,4 1,49% Ростел –ао 52,93 1,42% Лидеры снижения на 23:50 мск: СевСт-ао 580,8 -5,81% Полюс 5 112,5 -5,15% ГМКНорНик 12 338 -4,58% Магнит ао 4 537,5 -4,47% НЛМК ао 78,06 -4,46% 9 отраслевых индексов закрыли день в минусе. Лишь сектор информационных технологий поднялся на 2,8%). Самые большие потери состоялись в финансах (-2,14%), а также металлах и добыче (-2,81%).

Снижение российского рынка началось с поступления новостей о вероятных запретах на поставку продукции российских сталеваров в Евросоюз. Данные меры могут быть включены в 8-ой пакет санкций. Затем уже пришли вести о том, что Лондонская Биржа Металлов рассматривает возможность отказа от торговли российскими металлами, включая алюминий и никель. Сама LME ещё только взвешивает варианты действий, но металлы существенно подорожали. Однако акции российских поставщиков оказались среди аутсайдеров дня. Даже бумаги ГМК «Норникель», который до сих пор избегал каких-либо внешних ограничений, потеряли более 5%. Впрочем, потеря торговой площадки в Лондоне ещё не означает потерю рынков, так как центральной площадкой может стать Шанхай.

Бумаги «Газпрома» долгое время торговались в минусе. Власти Швеции сообщили об обнаружении уже четвёртой утечки из газопровода «Северный поток». К слову, это может существенно затруднить ремонт, или вовсе сделать его невозможным. Инвестиционные потери могут составить до $17 млрд, а потери от упущенной выручки сегодня даже сложно просчитать. Естественно, что это также ставит крест на германском экономическом чуде. К вечеру бумаги газовой компании вышли в плюс на ожиданиях итогов собрания акционеров, которое состоится 30 сентября. Потенциально можно ожидать утверждение рекомендованных дивидендов 51,03 рублей на акцию. Однако саботаж российских газопроводов в Балтийском море может внести коррективы.

Другая газовая компания «НОВАТЭК» выплатит дивиденды в размере 45 рублей на акцию, так как это решение было утверждено собранием акционеров. Чтобы получить дивиденды необходимо купить акции «НОВАТЭК» до 5 октября.

Бумаги «Санкт-Петербург Биржи» стали лидером торгов. ЦБ РФ принял решение разрешить юридическим лицам вне зависимости от их квалифицированного статуса покупать бумаги компаний из недружественных стран. Вероятно, что могут появиться определённые структурные возможности косвенного инвестирования в зарубежные акции для неквалифицированных физических инвесторов.

Рубль укрепился против доллара и евро, но ослаб против юаня. Существенно выросли объёмы по сравнению с предыдущим днём. Торговый объем в паре USD-RUB составил 135 млрд рублей по сравнению с 121,6 млрд рублей днём ранее; торговый объем в паре EUR-RUB составил 54,1 млрд рублей против 58,3 млрд рублей накануне, а объем в паре CNY-RUB составил 96,7 млрд рублей против 76,6 млрд рублей днём ранее. Кроме влияния торгового баланса отметим ситуацию с очередными санкционными ожиданиями. Компании могли ускорить продажу валюты со своих зарубежных счетов. Как минимум, Польша уже объявила о санкциях против «Газпром Экспорт» и заморозке средств.

Ситуация на Forex была довольно волатильной. Доллар укреплял свои позиции в утренние и дневные часы, но к вечеру сменил направленность движения. Инфляция в Германии ускорилась до 10,0% с 7,9% в августе, что спровоцировало представителей ЕЦБ заговорить о более агрессивных действиях. Это также отразилось на рынках облигаций. К вечеру доходности по американским бумагам заметно сократились, а вот в Европе, напротив, выросли от 4 базисных пункта в испанских 10-летних облигациях до 8 базисных пунктов в итальянских. Банк Англии смог ограничить рост доходности британских 10-летних облигаций на уровне около 13 базисных пункта. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 112,062 (-0,4%),

EUR-USD - $0,9805 (+0,72%),

GBP-USD - $1,1096 (+1,9%),

USD-JPY - 144,46 (+0,2%),

USD-RUB – 57,21 (-0,57%),

EUR-RUB – 55,47 (-0,01%),

CNY-RUB – 8,120 (+1,21%). CarMax и Apple испортили день для американских инвесторов Американские индексы закрыли день в минусе. При этом ситуация на рынке казначейских обязательств была относительно спокойной. Однако свои коррективы внесли инвестиционные рекомендации и страхи относительно динамики корпоративных доходов.

Статистика также оказалась вполне позитивной, что сохраняет идеологическую подоплёку цикла ужесточения ФРС. Пересмотренная оценка ВВП США за II квартал говорит о падении лишь на 0,6% вместо предыдущих 1,6%. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на прошлой неделе до 193 тыс. с 209 тыс. неделей ранее.

На этом фоне президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер говорит, что ставки в США не достигли территории ограничений. Поэтому ФРС ещё только предстоит дойти до точки, когда регулятор может задуматься о паузе в повышении ставки.

Акции Apple упали на 4,9%. Bank of America снизил рекомендации по бумагам компании до «нейтрально» из-за тенденции к ослаблению спроса. Ещё в начале недели в прессе появилась информация о том, что Apple отказалась от планов расширения производства новой линейки умных телефонов, так как спрос на них оказался ниже ожиданий.

Бумаги Starbucks упали на 0,62%, хотя компания объявила о повышении квартальных дивидендов до $0,53 на акцию.

Хуже всего обстояли дела у бумаг CarMax (-24,6%). Компания вынуждена была пересмотреть свои финансовые прогнозы на фоне существенного спада продаж комплектующих для автомобилей, так как рост цен привёл к падению потребительского интереса. Примечательно, что компания также занимается продажей подержанных автомобилей. Акции General Motors провалились на 5,65%, а

После закрытия дневной сессии отчиталась компания Nike. В целом, выручка в последний квартал выросла на 4%, а прибыль упала на 22%. Однако обращает на себя внимание рост складских запасов на 44%. Кроме того, у компании вновь слабые продажи в Китае. Рост запасов в США составил 65%. Компания намерена проводить различные акции и распродажи, дабы сократить складские запасы.

Динамика секторов: Utilities -4,07%, Consumer Discretionary -3,38%, Real Estate -2,87%, Technology -2,74%, Communication Services -2,46%, Industrials -1,83%, Consumer Staples --1,64%, Materials -1,53%, Financials -1,24%, Health -0,92%, Energy -0,13%. По итогам торгов: DJIA - 29225,61 п. (-1,54%),

S&P 500 - 3640,47 п. (-2,11%),

NASDAQ - 10737,51 п. (-2,84%). Крупные предприятия Китая повысили свою активность в сентябре Азиатские рынки снижались вслед за США. Китайские инвесторы продавали бумаги перед праздничной неделей, хотя промышленность КНР демонстрирует признаки оживления. Японский рынок традиционно реагирует на динамику американского с отягчением в виде слабости бумаг поставщиков Apple.

Индекс производственной активности Китая от Национального Бюро Статистики показал рост до 50,1 п. в сентябре с 49,4 в августе. Однако в сфере услуг индекс деловой активности упал до 50,6 п. с 52,6 п., хотя казалось, что смягчение карантинных мер должно позитивно сказаться на сфере услуг. Альтернативный индекс производственной активности от Caixin, который в большей степени учитывает малые и средние предприятия, упал в сентябре до 48,1 п. с 49,5 п. в августе. Власти страны призывают население воздержаться от поездок в рамках Золотой недели, что на рынке воспринимают весьма негативно. Бумаги туристического индекса упали на 1,5%. Меж тем индекс недвижимости подскочил на 3% в Шанхае и на 1% в Гонконге. Народный Банк Китая заявил о том, что местные администрации могут смягчить требования по ипотеке для покупателей первого жилья.

Японские акции были под давлением. Прежде всего это негативное влияние динамики американских индексов. Кроме того, в правительстве страны ожидают ухудшение производственной активности в октябре-декабре на фоне слабости мировой экономики. Пока статистика Японии говорит о росте розничных продаж 6 месяцев подряд. Промышленное производство также выросло за август на 2,7%. Безработица в Японии сократилась в августе до 2,5% с 2,6% в июле. Тем не менее, оператор розничной торговли Fast Retailing обнаружил падение своих акций на 4,6%. Акции производителя оборудования для полупроводниковой промышленности Tokyo Electron упали на 4,9%. Toyota Motor потеряла 4,0% своей капитализации. Даже акции банка Mitsubishi UFJ Financial провалились на 2,8%. По состоянию на 8:25 мск: NIKKEI 225 - 25875,51 п. (-2,07%),

Hang Seng - 17170,94 п. (+0.03%),

Shanghai Composite - 3038,99 п. (-0,07%). Нефть завершает квартал с большими потерями Нефть незначительно дешевела. На рынке продолжают бороться две основные идеи. Первая связана с ожиданиями слабого спроса. К примеру, в Китае ожидается самый слабый за несколько лет трафик в рамках праздничной Золотой недели. Вторая идея это слабость самого предложения. Источники в ОПЕК+ говорят о том, что основные игроки обсуждают вариант сокращения добычи, который может быть одобрен на встрече 5 октября.

За прошедший квартал Brent потеряла около 23% своей цены, а лишь за сентябрь упала более 8%. Однако в октябре можно ожидать разворота тенденции, если выпадающие поставки газа в Европе будут стимулировать потребление нефти, а ОПЕК+ пойдёт на сокращение производства. Впрочем, более интересной загадкой является динамика нефти после промежуточных выборов в США. До этого момента рынок будет поддерживаться продажами стратегических резервов, но их объём уже на минимальных значений с момента создания. Плюс к этому с 5 декабря Европа собирается отказаться от российской нефти, что приведёт к возникновению региональных дисбалансов спроса и предложения. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $88,38 (-0,12%),

WTI - $81,2 (-0,04%),

Алюминий - $2225 (+1,27%),

Золото - $1674,2 (+0,34%). info4

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ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

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