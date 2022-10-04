«Открытие»: Российский рынок демонстрировал внушительный рост в первой половине дня

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям ("Открытие Инвестиции")

Юань впервые торгуется активней доллара и евро на Московской Бирже

· Российский рынок демонстрировал внушительный рост в первой половине дня. Как минимум, не оправдались страхи по поводу санкций Евросоюза против НКЦ. Также можно говорить о позитиве, что одна из ниток «Северного потока 2», а именно В, может оказаться неповреждённой. Также можно говорить о техническом отскоке на фоне перепроданности рынка. Активность оставалась относительно низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 23,1 млрд рублей к середине дня.

· По состоянию на 15:30 мск индекс МосБиржи - 2036,85 п. (+4,06%), а индекс РТС - 1106,02 п. (+4,76%).

· Лидерами среди индексных бумаг были GlobalTrans, X5 Retail Group, TCS Group, OZON Holdings и «Роснефть».

· В целом, сектор нефти и газа растёт более чем на 3,5% на фоне отскока нефтяных бумаг. Акции «Газпрома» в этом ралли не участвуют, но есть позитив и для них. Компания сообщила, что проводит манипуляции по снижению давления в «В» ветке «Северного потока 2», которая могла не пострадать в результате саботажа на российских газопроводах в Балтийском море. После снижения давления компания может попытаться оценить материальное состояние уцелевшей ветки для возможных будущих поставок.

· Акции «Сбербанка» дорожали на 1,8%. Финансовая организация выставила на продажу 19 торговых центров, ранее принадлежавших Группе «Регионы». Предполагаемая сумма продажи составляет около 27 млрд рублей. Центры продаются разными лотами, а заявки по ним принимаются до 19 октября. Сбербанк получил данные активы в мае прошлого года в результате продажи «Регионами» их части, или передачи в качестве погашения кредитных обязательств.

· Макроэкономическая статистика оказалась вполне позитивной. Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ повысился в сентябре до 52,0 п. с 51,7 п. в августе.

· Рубль заметно укреплялся против евро, но гораздо меньше, чем против юаня и доллара. Можно говорить, что на Московской Биржи случилось историческое событие. Объёмы торгов юанем превышают таковые в долларе и евро, но пока не вместе взятые. К14:55 мск рынок наторговал долларом на 39,5 млрд, а евро на 34,1 млрд. В юане объём составил 48,7 млрд. Вновь говорим о том, что российские экспортёры могут избавляться от токсичных валют в пользу более дружественного юаня. Счета многих российских компаний в Европе находятся под риском заморозки, либо по решению Евросоюза в рамках нового пакета санкций, либо по решению местных властей, как это случилось с «Газпром Экспортом» в Польше в конце прошлой недели. Пока сложно говорить, как долго продлится подобная ситуация, но явный перекос продаж в евро говорит именно в пользу данной версии.

· Доллар укреплял свои позиции на Forex, но его достижения были незначительными. В отличие от евро, британский фунт усиливал свои позиции. По слухам в британской прессе, однопартийцы премьера Трасс массово высказывают недовольство в адрес популистских шагов нового кабинета министров. Некоторые источники даже говорят о том, что может состояться голосование по выносу вотума недоверия. Сама же Трасс начала отыгрывать назад планы по снижению налогов на самых богатых британцев. Впрочем, речь идёт всего лишь о 2 млрд фунтов стерлингов из пакета в объёме 45 млрд. Поэтому многие на рынке считают, что фунт может вновь подвергнуться атаке из-за будущих планов масштабных заимствований. Пока мы можем говорить, что доходность по британским 10-летним обязательствам упала более чем на 23 базисных пункта ближе к 3,91%. Впрочем, германские и американские бумаги также демонстрировали снижение доходности, но вдвое меньшее.

По состоянию на 15:30 мск:

· DXY - 112,225 (+0,13%),

· EUR-USD - $0,977 (-0,32%),

· GBP-USD - $1,1216 (+0,54%),

· USD-JPY - 144,91 (+0,07%),

· USD-RUB – 58,03 (-0,71%),

· EUR-RUB – 52,88 (-6,73%),

· CNY-RUB – 8,173 (-2,01%).

Спад в европейской промышленности углубляется

· Европейские индексы торговались в минусе на ожиданиях экономического спада. Бумаги Porsche упали ниже цены своего размещения.

· Слабее всех были секторы технологий и банки. Акции Credit Suisse теряли более 9% на опасениях инвесторов итогов плана реструктуризации, который станет публичным 27 октября. Руководство банка пытается успокоить рынок заявлениями о достаточной ликвидности и капитала. Однако сама ситуация необходимости реструктуризации может спровоцировать бегство клиентов. Бумаги Logitech International и Just Eat Takeaway теряли по 6% на фоне снижения рекомендаций различными банками.

· Индекс производственной активности еврозоны снизился в сентябре до 48,4 п. с 49,6 п. в августе при ожиданиях снижения до 48,5 п. В Германии показатель упал до 47,8 п. с 49,1 п. при ожиданиях 48,3 п. Во Франции падение до 47,7 п. с 47,8 п., что уже не кажется резким ухудшением. И, наконец, в Великобритании показатель чуть поднялся до 48,4 п. с 47,3 п. в августе.

По состоянию на 15:30 мск:

· FTSE 100 - 6866,63 п. (-0,39%),

· DAX - 12098,32 п. (-0,13%),

· CAC 40 - 5741,87 п. (-0,36%).

ОПЕК+ готовиться усиленно поддерживать нефтяные цены

· Нефть дорожала более чем на 4%. Слухи из ОПЕК+ говорят о том, что в ответ на четыре месяца падения цены участники соглашения планируют более крупное сокращение производства, чем об этом говорили на прошлой неделе. Первоначально идею снижения производства приписывали России, которая предлагала снизить его на 1,0 млн бар. Однако свежие слухи от источников Reuters говорят о базовом сценарии сокращения на 1,0 млн бар. То есть могут быть рассмотрены другие варианты. Также нельзя исключать добровольных дополнительных действий.

· Впрочем, на рынке говорят о том, что сокращение подобного масштаба это всего лишь формальность, так как в августе добыча отставала от планов более чем на 3,5 млн бар. То есть, как и повышение планов производства до текущего сентября, так и сокращения пока не отражают реальную ситуацию.

По состоянию на 15:30 мск:

· Brent - $88,8 (+4,30%),

· WTI - $83,31 (+4,81%),

· Алюминий - $2188 (+1,20%),

· Золото - $1676,5 (+0,27%),

· Никель - $21670 (+2,67%).

Падение доходностей казначейских обязательств США позитивно сказывается на американском рынке акций

· Ситуация в американских фьючерсах заметно улучшается по мере приближения к открытию торгов. Рынок может повыситься от 0,25% в NASDAQ до 0,7% в Dow Jones.

· Позитивным моментом является снижение доходностей по казначейским обязательствам. Доходность по 10-летним бумагам снижалась почти на 13 Б.П. до 3,70%.

· Слабость индекса NASDAQ была связана с падением акций Tesla на утренних торгах. Инвесторы негативно отреагировали на то, что компания не смогла реализовать планы поставок. Впрочем, компания поставила более 343 тыс. электромобилей, что на 42% больше, чем год назад.

· Бумаги ViaSat дорожали почти на 6% на новостях о возможной продаже подразделения по обеспечению военной связи оборонной компании L3Harris Technologies за $2 млрд.