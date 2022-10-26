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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 октября: 3 251,9399 руб/1 г золота и 37,8900/1 г серебра

ЦБ РФ с 26 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 251,9399 руб.
  • 1 грамм серебра - 37,8900 руб.
  • 1 грамм платины - 1 833,8600 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 947,7200 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,5999 р. (0,64%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7400 р. (4,81%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 54,2400 р. (3,05%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,7901 р. (0,48%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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