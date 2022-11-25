Комментарии

«Открытие»: Внешний фон не предлагает ярких идей Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Внешний фон не предлагает ярких идей Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Мы наблюдаем новые рекорды заболеваемости COVID-19 в Китае, но распространяющийся штамм оказался достаточно щадящим. Тем не менее, спрос на нефть в Китае снижается. Однако нефть дорожает на рисках нелогичного разрушительного решения по потолку цен на российские поставки. Похоже, что пятницу российский рынок также проведёт в консолидации, но под занавес торгов может состояться снижение, так как выходные на рынке традиционно рассматриваются в качестве периода повышенных рисков. Отечественный рынок провёл день консолидации Российский рынок закрыл торги четверга незначительным снижением. Рубль по сложившейся традиции укреплялся днём, но к вечеру оказался под давлением. Лидерами среди индексных бумаг стали акции «Сургутнефтегаз», Polymetal и торговых сетей X5 Retail и Fix Price. Под давлением металлурги и бумаги сектора нефти и газа. Отсутствие торгов в США привело к снижению активности российских участников торгов. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 20,472 млрд руб по сравнению с 32,87 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 24 ноября индекс МосБиржи - 2210,95 п. (-0,04%), а индекс РТС - 1146,28 п. (-0,10%). Лидеры роста на 23:50 мск: Сургнфгз 22,06 2,7% FIVE-гдр 1 560,5 1,79% GLTR-гдр 285,95 1,4% Polymetal 345,2 1,29% ФосАгро ао 6 425 0,94% Лидеры снижения на 23:50 мск: ЭН+ГРУП ао 406 -1,1% Новатэк ао 1 078 -1,06% Полюс 7 068 -1,02% Роснефть 334,75 -0,95% СевСт-ао 792 -0,8% 5 отраслевых индекса снизились и 5 показали рост. Самые большие потери были в секторе строительных компаний (-0,65%). Лидером дня стал сектор потребления (+1,13%).

Многие акции российских сырьевых компаний находятся под давлением из-за ситуации в Китае, где зафиксирован новый рекорд заболеваемости COVID-19 с момента начала пандемии. Уже около 20% китайской экономики находится под различными мерами сдерживания распространения COVID-19. Соответственно, под риском объёмы российского экспорта в КНР. Кроме того, в Евросоюзе пока не согласовали параметры потолка цен на российскую нефть. Судоходные страны настаивают на $65-$70 за баррель, а прибалтийские активисты хотят видеть потолок на уровне $30 за баррель. Переговоры по данному вопросу продолжатся в пятницу и ещё способны принести сюрпризы от тех, кто без России торгуется за её нефть.

Акции Сбербанка закрыли день в скромном плюсе. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил в рамках международной конференции AI Journey, что по итогам 2022 года банк рассчитывает увеличить портфель ипотеки на 15,9% до 2,45 трлн руб. В 2023 году, с учётом отмены ряда льготных программ, ожидается рост данного портфеля на 9,3%. Впрочем, в 2021 году Сбербанк выдал ипотеку на 2,9 трлн руб. То есть темпы прироста замедлились и продолжат замедляться в следующем году.

Бумаги «Газпрома» не смогли удержаться в плюсе. Инвесторам всё же не понравились перспективы рекордных объёмов инвестиций в 2023 году, что сократит дивидендную базу. Правление компании одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета на 2023 год. Предполагается, что инвестиционная программа будет реализована в объёме 2,3 трлн руб. Если же говорить о деталях, то в программе наблюдается явный фокус на смещение основного рынка сбыта в Азию.

Рубль ослаб против евро и юаня, но укрепился к доллару США. При этом днём укрепление происходило против всех основных валют, но к вечеру, уже по проверенной традиции, давление на россиянина усиливается, так как экспортёры реализуют свою валюту днём. Данный тезис также подтверждает, что днём обороты по юаню превышали таковые в долларе, но к финишу торгов американец торговался активней.

ЦБ РФ отмечает снижение инфляционных ожиданий населения в ноябре. Согласно комментарию «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», в ноябре инфляционные ожидания россиян снизились до 12,2% на ближайшие 12 месяцев. При этом ценовые ожидания предприятий на три месяца продолжили повышаться. Это пока не гарантирует снижение ставки на ближайшем заседании в декабре, но, как минимум, снижает вероятность повышения.

Волатильность на Forex была низкой. Тем не менее, доллар продолжил слабеть. Самые большие потери были в паре с японской иеной. Накануне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала на 6 Б.П. до 3,70%. Соответственно, сокращение разрыва доходности между американскими и японскими государственными облигациями провоцирует уход японского капитала из доллара в иену. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 105,752 (-0,2%),

EUR/USD - $1,041 (+0,07%),

GBP/USD - $1,2115 (+0,4%),

USD/JPY - 138,51 (-0,71%),

USD/RUB – 60,67 (-0,05%),

EUR/RUB – 63,20 (+0,79%),

CNY/RUB – 8,449 (+0,11%). ФРС задумалась о снижении темпов повышения ставки, но не говорит о продолжительности периода высоких ставок Торги в США не проводились 24 ноября, поскольку американцы праздновали День Благодарения. Однако отметим, что на электронных торгах большую часть дня фьючерсы на основные индексы провели в плюсе, хотя и небольшом. ФРС обрадовала в своём протоколе последнего заседания обсуждением снижения темпов повышения ставки, но сам уровень пиковой ставки ожидается заметно выше около 5,00%-5,25%. Более того, остаётся много вопросов о том, как долго такая ставка будет существовать. Во всяком случае, сами представители ФРС говорят о возвращении инфляции к ориентиру в 2% за год. Поэтому оптимизм после протокола ФРС может довольно быстро пройти. Компании начинают испытывать сложности с эффективностью, что заставляет их проводить увольнения сотрудников. Одной из последних об этом объявила HP, которая столкнулась с заметным падением спроса на компьютерную технику. Китай вновь фиксирует новые рекорды заболеваемости COVID-19 Азиатские рынки торговались разнонаправленно в пятницу. Индексы в Шанхае повышались, но в Гонконге снижались. Крупнейшие коммерческие банки Китая заявили о выделении, как минимум, около 162 млрд юаней на предоставление новых кредитов для застройщиков. На этом фоне сектор строительных компаний повышался на 5%. Повышались компании инфраструктурного правительства на ожиданиях государственных мер поддержки. В Гонконге технологичный сектор терял более 2%. Негативные тенденции на рынке относят на счёт роста заболеваемости COVID-19 до нового рекорда. Власти КНР сообщили, что в четверг было зарегистрировано 32695 новых случаев в стране, исключая прибывших из других стран. Это очередной рекорд за всю пандемию. Днём ранее число случаев составляло 31444. Однако также отметим, что текущий штамм не отличается тяжестью течения болезни.

Японские акции находились под лёгким давлением. Местные инвесторы также демонстрируют склонность к фиксации прибыли при первой возможности. В частности, дешевели бумаги полупроводниковых компаний, которые накануне показали существенный рост. Самый значительный рост (около 1,4%) демонстрировал сектор коммунальных услуг. К примеру, бумаги Tokyo Electric Power повышались более чем на 4%. Меж тем инфляция в Японии продолжает разгоняться. В столичном регионе темпы роста цен ускорились до 3,8% в октябре с 3,5% в сентябре. Базовый индекс цен ускорился до 3,6% с 3,4%. По состоянию на 8:25 мск: NIKKEI 225 - 28284,40 п. (-0,35%),

Hang Seng - 17547,46 п. (-0,64%),

Shanghai Composite - 3107,12 п. (+0,58%). Риски разрушительного решения по потолку цен на российскую нефть сохраняются Нефть дорожала на азиатских торгах. Снижение котировок в предыдущие дни кажется нелогичным. В Европе не могут определиться с потолком цен на российскую нефть, так как прибалтийские члены Евросоюза требуют цену в $30 за баррель, что смешно, а страны со значительным флотом согласны на $65-$70 за баррель. Соответственно, членам Евросоюза предстоит поиск компромисса, но риски более жёсткого решения существуют.

Однако негатив для нефти сохраняется и имя ему COVID-19 в Китае. По некоторым оценкам, падение трафика привело к сокращению ежедневного спроса до 13 млн бар., что на 1 млн бар. ниже обычного. В четверг был вновь обновлён рекорд заболеваемости, но всё же отметим доминирование достаточно лёгких форм. Поэтому власти КНР могут также взять пример с других стран, дабы использовать новый штамм в качестве природной вакцины. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $85,66 (+0,37%),

WTI - $78,43 (+0,63%),

Алюминий - $2384,5 (+0,72%),

Золото - $1758,2 (+0,72%).

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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