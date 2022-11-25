«Открытие»: Внешний фон не предлагает ярких идей

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям
Внешний фон не предлагает ярких идей
- Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Мы наблюдаем новые рекорды заболеваемости COVID-19 в Китае, но распространяющийся штамм оказался достаточно щадящим. Тем не менее, спрос на нефть в Китае снижается. Однако нефть дорожает на рисках нелогичного разрушительного решения по потолку цен на российские поставки. Похоже, что пятницу российский рынок также проведёт в консолидации, но под занавес торгов может состояться снижение, так как выходные на рынке традиционно рассматриваются в качестве периода повышенных рисков.
Отечественный рынок провёл день консолидации
- Российский рынок закрыл торги четверга незначительным снижением. Рубль по сложившейся традиции укреплялся днём, но к вечеру оказался под давлением. Лидерами среди индексных бумаг стали акции «Сургутнефтегаз», Polymetal и торговых сетей X5 Retail и Fix Price. Под давлением металлурги и бумаги сектора нефти и газа. Отсутствие торгов в США привело к снижению активности российских участников торгов. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 20,472 млрд руб по сравнению с 32,87 млрд руб днём ранее.
- По итогам торгов 24 ноября индекс МосБиржи - 2210,95 п. (-0,04%), а индекс РТС - 1146,28 п. (-0,10%).
Лидеры роста на 23:50 мск:
|
Сургнфгз
|
22,06
|
2,7%
|
FIVE-гдр
|
1 560,5
|
1,79%
|
GLTR-гдр
|
285,95
|
1,4%
|
Polymetal
|
345,2
|
1,29%
|
ФосАгро ао
|
6 425
|
0,94%
Лидеры снижения на 23:50 мск:
|
ЭН+ГРУП ао
|
406
|
-1,1%
|
Новатэк ао
|
1 078
|
-1,06%
|
Полюс
|
7 068
|
-1,02%
|
Роснефть
|
334,75
|
-0,95%
|
СевСт-ао
|
792
|
-0,8%
- 5 отраслевых индекса снизились и 5 показали рост. Самые большие потери были в секторе строительных компаний (-0,65%). Лидером дня стал сектор потребления (+1,13%).
- Многие акции российских сырьевых компаний находятся под давлением из-за ситуации в Китае, где зафиксирован новый рекорд заболеваемости COVID-19 с момента начала пандемии. Уже около 20% китайской экономики находится под различными мерами сдерживания распространения COVID-19. Соответственно, под риском объёмы российского экспорта в КНР. Кроме того, в Евросоюзе пока не согласовали параметры потолка цен на российскую нефть. Судоходные страны настаивают на $65-$70 за баррель, а прибалтийские активисты хотят видеть потолок на уровне $30 за баррель. Переговоры по данному вопросу продолжатся в пятницу и ещё способны принести сюрпризы от тех, кто без России торгуется за её нефть.
- Акции Сбербанка закрыли день в скромном плюсе. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил в рамках международной конференции AI Journey, что по итогам 2022 года банк рассчитывает увеличить портфель ипотеки на 15,9% до 2,45 трлн руб. В 2023 году, с учётом отмены ряда льготных программ, ожидается рост данного портфеля на 9,3%. Впрочем, в 2021 году Сбербанк выдал ипотеку на 2,9 трлн руб. То есть темпы прироста замедлились и продолжат замедляться в следующем году.
- Бумаги «Газпрома» не смогли удержаться в плюсе. Инвесторам всё же не понравились перспективы рекордных объёмов инвестиций в 2023 году, что сократит дивидендную базу. Правление компании одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета на 2023 год. Предполагается, что инвестиционная программа будет реализована в объёме 2,3 трлн руб. Если же говорить о деталях, то в программе наблюдается явный фокус на смещение основного рынка сбыта в Азию.
- Рубль ослаб против евро и юаня, но укрепился к доллару США. При этом днём укрепление происходило против всех основных валют, но к вечеру, уже по проверенной традиции, давление на россиянина усиливается, так как экспортёры реализуют свою валюту днём. Данный тезис также подтверждает, что днём обороты по юаню превышали таковые в долларе, но к финишу торгов американец торговался активней.
- ЦБ РФ отмечает снижение инфляционных ожиданий населения в ноябре. Согласно комментарию «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», в ноябре инфляционные ожидания россиян снизились до 12,2% на ближайшие 12 месяцев. При этом ценовые ожидания предприятий на три месяца продолжили повышаться. Это пока не гарантирует снижение ставки на ближайшем заседании в декабре, но, как минимум, снижает вероятность повышения.
- Волатильность на Forex была низкой. Тем не менее, доллар продолжил слабеть. Самые большие потери были в паре с японской иеной. Накануне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала на 6 Б.П. до 3,70%. Соответственно, сокращение разрыва доходности между американскими и японскими государственными облигациями провоцирует уход японского капитала из доллара в иену.
По состоянию на 23:50 мск:
- DXY - 105,752 (-0,2%),
- EUR/USD - $1,041 (+0,07%),
- GBP/USD - $1,2115 (+0,4%),
- USD/JPY - 138,51 (-0,71%),
- USD/RUB – 60,67 (-0,05%),
- EUR/RUB – 63,20 (+0,79%),
- CNY/RUB – 8,449 (+0,11%).
ФРС задумалась о снижении темпов повышения ставки, но не говорит о продолжительности периода высоких ставок
- Торги в США не проводились 24 ноября, поскольку американцы праздновали День Благодарения. Однако отметим, что на электронных торгах большую часть дня фьючерсы на основные индексы провели в плюсе, хотя и небольшом. ФРС обрадовала в своём протоколе последнего заседания обсуждением снижения темпов повышения ставки, но сам уровень пиковой ставки ожидается заметно выше около 5,00%-5,25%. Более того, остаётся много вопросов о том, как долго такая ставка будет существовать. Во всяком случае, сами представители ФРС говорят о возвращении инфляции к ориентиру в 2% за год. Поэтому оптимизм после протокола ФРС может довольно быстро пройти. Компании начинают испытывать сложности с эффективностью, что заставляет их проводить увольнения сотрудников. Одной из последних об этом объявила HP, которая столкнулась с заметным падением спроса на компьютерную технику.
Китай вновь фиксирует новые рекорды заболеваемости COVID-19
- Азиатские рынки торговались разнонаправленно в пятницу. Индексы в Шанхае повышались, но в Гонконге снижались. Крупнейшие коммерческие банки Китая заявили о выделении, как минимум, около 162 млрд юаней на предоставление новых кредитов для застройщиков. На этом фоне сектор строительных компаний повышался на 5%. Повышались компании инфраструктурного правительства на ожиданиях государственных мер поддержки. В Гонконге технологичный сектор терял более 2%. Негативные тенденции на рынке относят на счёт роста заболеваемости COVID-19 до нового рекорда. Власти КНР сообщили, что в четверг было зарегистрировано 32695 новых случаев в стране, исключая прибывших из других стран. Это очередной рекорд за всю пандемию. Днём ранее число случаев составляло 31444. Однако также отметим, что текущий штамм не отличается тяжестью течения болезни.
- Японские акции находились под лёгким давлением. Местные инвесторы также демонстрируют склонность к фиксации прибыли при первой возможности. В частности, дешевели бумаги полупроводниковых компаний, которые накануне показали существенный рост. Самый значительный рост (около 1,4%) демонстрировал сектор коммунальных услуг. К примеру, бумаги Tokyo Electric Power повышались более чем на 4%. Меж тем инфляция в Японии продолжает разгоняться. В столичном регионе темпы роста цен ускорились до 3,8% в октябре с 3,5% в сентябре. Базовый индекс цен ускорился до 3,6% с 3,4%.
По состоянию на 8:25 мск:
- NIKKEI 225 - 28284,40 п. (-0,35%),
- Hang Seng - 17547,46 п. (-0,64%),
- Shanghai Composite - 3107,12 п. (+0,58%).
Риски разрушительного решения по потолку цен на российскую нефть сохраняются
- Нефть дорожала на азиатских торгах. Снижение котировок в предыдущие дни кажется нелогичным. В Европе не могут определиться с потолком цен на российскую нефть, так как прибалтийские члены Евросоюза требуют цену в $30 за баррель, что смешно, а страны со значительным флотом согласны на $65-$70 за баррель. Соответственно, членам Евросоюза предстоит поиск компромисса, но риски более жёсткого решения существуют.
- Однако негатив для нефти сохраняется и имя ему COVID-19 в Китае. По некоторым оценкам, падение трафика привело к сокращению ежедневного спроса до 13 млн бар., что на 1 млн бар. ниже обычного. В четверг был вновь обновлён рекорд заболеваемости, но всё же отметим доминирование достаточно лёгких форм. Поэтому власти КНР могут также взять пример с других стран, дабы использовать новый штамм в качестве природной вакцины.
По состоянию на 8:45 мск:
- Brent - $85,66 (+0,37%),
- WTI - $78,43 (+0,63%),
- Алюминий - $2384,5 (+0,72%),
- Золото - $1758,2 (+0,72%).