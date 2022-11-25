Комментарии

AI Journey: Сбер провёл конференцию по искусственному интеллекту
Искусственный интеллект научился прогнозировать спрос для производителей и ритейла
12 организаций присоединились к Кодексу этики искусственного интеллекта на конференции AI Journey
Владимир Путин предлагает решить задачу массового внедрения технологий искусственного интеллекта 
Все материалы сюжета

«Открытие»: Внешний фон не предлагает ярких идей

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Внешний фон не предлагает ярких идей

  • Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Мы наблюдаем новые рекорды заболеваемости COVID-19 в Китае, но распространяющийся штамм оказался достаточно щадящим. Тем не менее, спрос на нефть в Китае снижается. Однако нефть дорожает на рисках нелогичного разрушительного решения по потолку цен на российские поставки. Похоже, что пятницу российский рынок также проведёт в консолидации, но под занавес торгов может состояться снижение, так как выходные на рынке традиционно рассматриваются в качестве периода повышенных рисков.

Отечественный рынок провёл день консолидации

  • Российский рынок закрыл торги четверга незначительным снижением. Рубль по сложившейся традиции укреплялся днём, но к вечеру оказался под давлением. Лидерами среди индексных бумаг стали акции «Сургутнефтегаз», Polymetal и торговых сетей X5 Retail и Fix Price. Под давлением металлурги и бумаги сектора нефти и газа. Отсутствие торгов в США привело к снижению активности российских участников торгов. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 20,472 млрд руб по сравнению с 32,87 млрд руб днём ранее.
  • По итогам торгов 24 ноября индекс МосБиржи - 2210,95 п. (-0,04%), а индекс РТС - 1146,28 п. (-0,10%).

Лидеры роста на 23:50 мск:

Сургнфгз

22,06

2,7%

FIVE-гдр

1 560,5

1,79%

GLTR-гдр

285,95

1,4%

Polymetal

345,2

1,29%

ФосАгро ао

6 425

0,94%

Лидеры снижения на 23:50 мск:

ЭН+ГРУП ао

406

-1,1%

Новатэк ао

1 078

-1,06%

Полюс

7 068

-1,02%

Роснефть

334,75

-0,95%

СевСт-ао

792

-0,8%
  • 5 отраслевых индекса снизились и 5 показали рост. Самые большие потери были в секторе строительных компаний (-0,65%). Лидером дня стал сектор потребления (+1,13%).
  • Многие акции российских сырьевых компаний находятся под давлением из-за ситуации в Китае, где зафиксирован новый рекорд заболеваемости COVID-19 с момента начала пандемии. Уже около 20% китайской экономики находится под различными мерами сдерживания распространения COVID-19. Соответственно, под риском объёмы российского экспорта в КНР. Кроме того, в Евросоюзе пока не согласовали параметры потолка цен на российскую нефть. Судоходные страны настаивают на $65-$70 за баррель, а прибалтийские активисты хотят видеть потолок на уровне $30 за баррель. Переговоры по данному вопросу продолжатся в пятницу и ещё способны принести сюрпризы от тех, кто без России торгуется за её нефть.
  • Акции Сбербанка закрыли день в скромном плюсе. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил в рамках международной конференции AI Journey, что по итогам 2022 года банк рассчитывает увеличить портфель ипотеки на 15,9% до 2,45 трлн руб. В 2023 году, с учётом отмены ряда льготных программ, ожидается рост данного портфеля на 9,3%. Впрочем, в 2021 году Сбербанк выдал ипотеку на 2,9 трлн руб. То есть темпы прироста замедлились и продолжат замедляться в следующем году.
  • Бумаги «Газпрома» не смогли удержаться в плюсе. Инвесторам всё же не понравились перспективы рекордных объёмов инвестиций в 2023 году, что сократит дивидендную базу. Правление компании одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета на 2023 год. Предполагается, что инвестиционная программа будет реализована в объёме 2,3 трлн руб. Если же говорить о деталях, то в программе наблюдается явный фокус на смещение основного рынка сбыта в Азию.
  • Рубль ослаб против евро и юаня, но укрепился к доллару США. При этом днём укрепление происходило против всех основных валют, но к вечеру, уже по проверенной традиции, давление на россиянина усиливается, так как экспортёры реализуют свою валюту днём. Данный тезис также подтверждает, что днём обороты по юаню превышали таковые в долларе, но к финишу торгов американец торговался активней.
  • ЦБ РФ отмечает снижение инфляционных ожиданий населения в ноябре. Согласно комментарию «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», в ноябре инфляционные ожидания россиян снизились до 12,2% на ближайшие 12 месяцев. При этом ценовые ожидания предприятий на три месяца продолжили повышаться. Это пока не гарантирует снижение ставки на ближайшем заседании в декабре, но, как минимум, снижает вероятность повышения.
  • Волатильность на Forex была низкой. Тем не менее, доллар продолжил слабеть. Самые большие потери были в паре с японской иеной. Накануне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала на 6 Б.П. до 3,70%. Соответственно, сокращение разрыва доходности между американскими и японскими государственными облигациями провоцирует уход японского капитала из доллара в иену.

По состоянию на 23:50 мск:

  • DXY - 105,752 (-0,2%),
  • EUR/USD - $1,041 (+0,07%),
  • GBP/USD - $1,2115 (+0,4%),
  • USD/JPY - 138,51 (-0,71%),
  • USD/RUB – 60,67 (-0,05%),
  • EUR/RUB – 63,20 (+0,79%),
  • CNY/RUB – 8,449 (+0,11%).

ФРС задумалась о снижении темпов повышения ставки, но не говорит о продолжительности периода высоких ставок

  • Торги в США не проводились 24 ноября, поскольку американцы праздновали День Благодарения. Однако отметим, что на электронных торгах большую часть дня фьючерсы на основные индексы провели в плюсе, хотя и небольшом. ФРС обрадовала в своём протоколе последнего заседания обсуждением снижения темпов повышения ставки, но сам уровень пиковой ставки ожидается заметно выше около 5,00%-5,25%. Более того, остаётся много вопросов о том, как долго такая ставка будет существовать. Во всяком случае, сами представители ФРС говорят о возвращении инфляции к ориентиру в 2% за год. Поэтому оптимизм после протокола ФРС может довольно быстро пройти. Компании начинают испытывать сложности с эффективностью, что заставляет их проводить увольнения сотрудников. Одной из последних об этом объявила HP, которая столкнулась с заметным падением спроса на компьютерную технику.

Китай вновь фиксирует новые рекорды заболеваемости COVID-19

  • Азиатские рынки торговались разнонаправленно в пятницу. Индексы в Шанхае повышались, но в Гонконге снижались. Крупнейшие коммерческие банки Китая заявили о выделении, как минимум, около 162 млрд юаней на предоставление новых кредитов для застройщиков. На этом фоне сектор строительных компаний повышался на 5%. Повышались компании инфраструктурного правительства на ожиданиях государственных мер поддержки. В Гонконге технологичный сектор терял более 2%. Негативные тенденции на рынке относят на счёт роста заболеваемости COVID-19 до нового рекорда. Власти КНР сообщили, что в четверг было зарегистрировано 32695 новых случаев в стране, исключая прибывших из других стран. Это очередной рекорд за всю пандемию. Днём ранее число случаев составляло 31444. Однако также отметим, что текущий штамм не отличается тяжестью течения болезни.
  • Японские акции находились под лёгким давлением. Местные инвесторы также демонстрируют склонность к фиксации прибыли при первой возможности. В частности, дешевели бумаги полупроводниковых компаний, которые накануне показали существенный рост. Самый значительный рост (около 1,4%) демонстрировал сектор коммунальных услуг. К примеру, бумаги Tokyo Electric Power повышались более чем на 4%. Меж тем инфляция в Японии продолжает разгоняться. В столичном регионе темпы роста цен ускорились до 3,8% в октябре с 3,5% в сентябре. Базовый индекс цен ускорился до 3,6% с 3,4%.

По состоянию на 8:25 мск:

  • NIKKEI 225 - 28284,40 п. (-0,35%),
  • Hang Seng - 17547,46 п. (-0,64%),
  • Shanghai Composite - 3107,12 п. (+0,58%).

Риски разрушительного решения по потолку цен на российскую нефть сохраняются

  • Нефть дорожала на азиатских торгах. Снижение котировок в предыдущие дни кажется нелогичным. В Европе не могут определиться с потолком цен на российскую нефть, так как прибалтийские члены Евросоюза требуют цену в $30 за баррель, что смешно, а страны со значительным флотом согласны на $65-$70 за баррель. Соответственно, членам Евросоюза предстоит поиск компромисса, но риски более жёсткого решения существуют.
  • Однако негатив для нефти сохраняется и имя ему COVID-19 в Китае. По некоторым оценкам, падение трафика привело к сокращению ежедневного спроса до 13 млн бар., что на 1 млн бар. ниже обычного. В четверг был вновь обновлён рекорд заболеваемости, но всё же отметим доминирование достаточно лёгких форм. Поэтому власти КНР могут также взять пример с других стран, дабы использовать новый штамм в качестве природной вакцины.

По состоянию на 8:45 мск:

  • Brent - $85,66 (+0,37%),
  • WTI - $78,43 (+0,63%),
  • Алюминий - $2384,5 (+0,72%),
  • Золото - $1758,2 (+0,72%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2022, 18-20 ноября
«Вы мне как родные стали». Волонтеры Эн+ – о работе на фестивале культуры «Энергия»
«Быть успешным, не значит нравиться». 11 цитат Константина Богомолова
Более 6500 посетителей: фестиваль «Энергия» Эн+ в цифрах
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги