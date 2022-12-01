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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 декабря: 3 430,6399 руб/1 г золота и 41,8200/1 г серебра

ЦБ РФ с 1 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 430,6399 руб.
  • 1 грамм серебра - 41,8200 руб.
  • 1 грамм платины - 1 943,6400 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 583,8999 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1500 р. (0,03%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3500 р. (0,83%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 19,9400 р. (1,02%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 58,5399 р. (1,61%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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