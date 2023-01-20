«Открытие»: Индекс МосБиржи спасовал перед 200-дневной скользящей средней, что сулит более глубокую коррекцию

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции снизились по итогам торгов в четверг, 19 января.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 168,83 п. (-1,25%), с нач. года +0,7%

Индекс РТС — 993,08 п. (-1,32%), с нач. года +2,3%

На этой неделе Индекс МосБиржи впервые с января 2022 г. попытался проверить на прочность 200-дневную скользящую среднюю линию в статусе сопротивления. И спасовал. Технический анализ говорит о том, что теперь под первоначальной угрозой минимум 20 декабря на уровне 2071 п. (-4,5% от текущих значений). При этом коррекция может продолжиться и до 2050-2000 п. Это в худшем сценарии -7,8% от текущих уровней.

Рубль незначительно ослаб, нефть подорожала. Однако смешанные внешние сигналы добавились к технической картине и российские инвесторы фондового рынка, где доля частных инвесторов в объеме торгов близка к 80%, решили отыгрывать сценарий коррекции, не имея фундаментального позитивного драйвера для роста.

Внешний фон был неоднозначным для российского фондового рынка. В четверг Stoxx Europe 600 прервал шестидневный рост, снизившись из области многомесячных максимумов. Индекс S&P 500 снижался третью сессию подряд. Вчера представители ФРС подтвердили намерение продолжить повышение ставок, а ухудшение макроэкономической статистики увеличивает вероятность рецессии в США. Нефть дорожала, отыгрывая часть вчерашнего снижения. По подсчетам агентства Bloomberg, в декабре РФ добывала 10,89 млн б/с нефти и конденсата, после чего в период с 1 по 8 января данный показатель вырос до 10,91 млн б/с.

На 19:00 мск:

Brent, $/бар. — 86,00 (+1,20%), с нач. года +0,1%

WTI, $/бар. — 80,29 (+1,02%), с нач. года +0,0%

Urals, $/бар. — 63,11 (+2,19%), с нач. года -1,5%

Золото, $/тр. унц. — 1 918,44 (+0,75%), с нач. года +5,2%

Серебро, $/тр. унц. — 23,63 (+0,70%), с нач. года -1,4%

Алюминий, $/т — 2 595,50 (-1,61%), с нач. года +9,1%

Медь, $/т — 9 326,50 (+0,03%), с нач. года +11,4%

Никель, $/т — 29 420,00 (+5,66%) с нач. года -2,1%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 11,1 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,7 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:00 мск:

EUR/USD — 1,079 (-0,04%), с начала года +0,8%

GBP/USD — 1,236 (+0,10%), с начала года +2,3%

USD/JPY — 128,47 (-0,33%), с начала года -2,0%

Индекс доллара — 102,406 (+0,04%), с начала года -1,1%

USD/RUB (Мосбиржа) — 68,8 (+0,08%), с начала года -1,6%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 74,59 (+0,33%), с начала года +0,4%

В фокусе

В пятницу, 20 января, акционеры ТМК (TRMK) рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 6,78 руб. на акцию. Дивидендная доходность — 7,2%. Чтобы попасть в дивиденды, в случае их одобрения, акции компании нужно купить до 27 января включительно. Дивидендная отсечка — 31 января.

Ключевые новости дня

Российские нефтекомпании в январе сохраняют добычу на уровне декабря, снижения не наблюдается, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, дисконт на российскую нефть вырос в последнее время, но с учетом стабилизации ситуации он должен сокращаться. По нашим грубым оценкам дисконт Urals к Brent в январе составлял $33-35/барр.

Итоги российского рынка

Все 10 отраслевых индексов снизились по итогам дня. 5 индексов просели более чем на 1%,

Худшим по динамике стал отраслевой индекс «Финансов» (-1,9%). Все бумаги сектора в минусе. «СПБ Биржа» (SPBE) подешевела более чем на 5%, а «Мосбиржа» (MOEX) - более чем на 3%. Расписки TCS Group (TCSG) и акции Сбербанка (SBER, SBERP) упали более чем на 1%.

Отраслевой индекс «Транспорта» (-1,84%). «Аэрофлот» (AFLT) - единственный в секторе в символическом плюсе. Акции «Совкомфлота» (FLOT) в лидерах снижения (-3,5%). Акции НМТП (NMTP) упали на 2,4%.

Индексы «Нефти и газа» и «Металлов и добычи» снизились каждый на 1,34%. В нефтегазовом секторе в аутсайдерах оказались префы «Транснефти» (TRNFP), а в лидерах – префы «Башнефти» (BANEP). Среди металлургов и добывающих компаний в аутсайдерах «Алроса» (ALRS), прибавивших в цене бумаг не обнаружилось.

Наименьшее снижение показал отраслевой индекс «Химии и нефтехимии» (-0,5%). Акции «Акрона» (AKRN) закрыли основную сессию в символическом плюсе (+0,03%), но все остальные представители сектора подешевели. Обычка «Куйбышевазота» (KAZT) подешевела на 2% и стала лидером снижения в секторе.

В ТОП-25 акций – лидеров по объему торгов, подорожали 5 бумаг: «Русолово» (ROLO, +13%, ТОП-3 бумага по объему), ОРГ (ORUP, +9,2%, ТОП-8 по объему), «Аэрофлот» (AFLT, +0,15%, ТОП-19 по объему), ОВК (UWGN, +0,86%, ТОП-20), НЛМК (NLMK, +0,2%, ТОП-23).

Из 40 акций индекса МосБиржи 6 подорожали и 34 подешевели по итогам дня.

73,8 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 69,0 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 50,0 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

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