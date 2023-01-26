«Открытие»: Российский рынок сохраняет склонность к снижению

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Российский рынок сохраняет склонность к снижению

· Российский рынок снижался в первой половине дня в среду. Акции золотодобытчиков продолжают удерживать индекс МосБиржи от более глубокой просадки. Polymetal отчитался о росте производства, хотя выручка сократилась в 2022 году из-за падения средних цен на золото и серебро. Активность снизилась. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 13,2 млрд руб к середине дня по сравнению с 19,1 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:30 мск индекс МосБиржи - 2174,12 п. (+0,06%), а индекс РТС - 992,88 п. (+0,25%).

· Лидерами среди индексных бумаг были Polymetal, Fix Price, ГК «ПИК», «Полюс» и НЛМК. Самыми слабыми были «Ростелеком», ВТБ, АФК «Система», N+ Group и TCS Group.

· Золото корректировалось, но акции золотодобывающих компаний продолжили рост благодаря относительно стабильным финансовым результатам. В частности, Polymetal в 2022 г увеличил производство на 2%, выручка в IV квартале выросла на 30% г/г. «Однозначным позитивом мы считаем очень сильные продажи в IV квартале, что позволило Polymetal сократить запасы, существенная часть которых была сформирована во II квартале 2022 года, а также снизить оборотный капитал и чистый долг, - комментирует начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Таким образом, проблемы со сбытом продукции отечественными золотодобытчиками на фоне санкций, по всей видимости, остались позади. Еще более интересным моментом с точки зрения инвестиционной привлекательности данного кейса может стать возможная редомицилиция головной структуры Polymetal в Казахстан, что позволит и акционерам в периметре НРД получать дивиденды. Впрочем, данный процесс еще не запущен, и пока только оценивается менеджментом. Ну, а до принятия такого решения мы с по-прежнему осторожностью смотрим на перспективы бумаг компании для резидентов РФ». В IV квартале Polymetal увеличил производство на 16% до 540 тыс. унций, а выручка увеличилась на 30% до $1,0 млрд.

· Под давлением остаются бумаги ГМК «Норникель» и X5 Retail, которые накануне предоставили отчётность. В ГМК «Норникель» ожидают снижение производства, а в X5 Retail отмечают замедление роста среднего чека и смещение покупателей в сегмент бюджетных магазинов.

· Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что поддержка российских авиакомпаний сократится в 2023 году. В 2022 году на субсидирование авиаперевозок было выделено 100 млрд руб. Текущая программа субсидий была продлена с ноября по март 2023 года в объёме 25,3 млрд руб. Ранее предполагалось, что сумма может быть увеличена, но сегодня на это не рассчитывают. Ведомство планирует сокращать объёмы поддержки пропорционально выкупаемым самолётам. Акции «Аэрофлота» негативно отреагировали на сообщения Минтранса.

· Бумаги «Интер РАО» торговались стабильно. Глава компании Борис Ковальчук сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, что выручка и прибыль за 2022 год выросли благодаря повышению операционной эффективности и снижению затрат.

· Рубль укреплял свои позиции против доллара и евро, но отступал против юаня. ЦБ РФ вновь не проводил продажи китайской валюты с расчётами 24 января в связи с новогодними праздниками в КНР. Вероятно, что на предстоящей неделе продажи будут более интенсивными. Однако и без продаж валюты рубль чувствует себя вполне комфортно. На текущей неделе поддержку национальной валюте оказывает налоговый период.

· Доллар незначительно укреплялся на Forex, но в паре с иеной он отступал. Динамика долговых бумаг Японии и США была разнонаправленной. Доходность 10-летних американских обязательств снижалась на 2 б.п. до 3,44%, а вот по японским аналогам повысилась на 3 б.п. до 0,444%. Более сильное падение доходностей европейских облигаций обусловило слабость евро и фунта стерлингов.

По состоянию на 15:30 мск:

· DXY - 101,81 (+0,13%),

· EUR/USD - $1,0865 (-0,16%),

· GBP/USD - $1,2314 (-0,18%),

· USD/JPY - 129,7 (-0,35%),

· USD/RUB – 68,995 (-0,01%),

· EUR/RUB – 74,86 (-0,41%),

· CNY/RUB – 10,159 (+0,21%).

Деловые ожидания в Германии улучшились на фоне ухудшения восприятия текущей ситуации

· Европейские индексы торговались в минусе на опасениях снижения корпоративных прибылей. Под давлением были акции технологичных компаний и сектора телекоммуникаций. Накануне отчиталась компания Microsoft, сообщив о возможности более слабой выручки от облачного бизнеса, чем ожидается на Wall Street. Соответственно, если у гиганта дела идут не самым лучшим образом, то более мелкие компании находятся в большем риске. Аналитики Deutsche Bank порадовали отменой ожиданий рецессии в своих прогнозах. Однако они также не ждут, что ЕЦБ развернёт направленность денежной политики в обозримом будущем. Индекс деловых ожиданий Германии вырос в январе до 86,4 п. с 83,2 п. в декабре, а вот оценка текущей ситуации испортилась до 94,1 п. с 94,4 п. в декабре, хотя также ожидалось улучшение до 95,0 п. Тем не менее, индекс делового климата поднялся до ожидаемых 90,2 п. с 88,6 п. Из отдельных бумаг отметим рост акций германского оборонного поставщика Rheinmetall. Очередные поставки вооружений, включая танки Leopard, предполагают закупку новых образцов. Однако текущее политическое положение Европы повышает вероятность того, что почти весь рынок вооружений заберут себе США. Акции бюджетного авиаперевозчика EasyJet дорожали в Лондоне более чем на 10%. Менеджмент компании заявил о возможности превзойти ожидания по финансовым показателям в 2023 году и общем прибыльном годе впереди.

По состоянию на 15:30 мск:

· FTSE 100 - 7748,97 п. (-0,11%),

· DAX - 15043,05 п. (-0,33%),

· CAC 40 - 7030,60 п. (-0,28%).

Рост запасов в США и отсутствие сигналов о желании снизить добычу в ОПЕК+ не позволяют нефти дорожать

· Нефть растеряла утренний оптимизм и ушла на отрицательную территорию. В основном, это реакция на продолжающийся пять недель подряд рост запасов в США. Согласно данным API, на неделе до 20 января коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,378 млн бар. Запасы на терминале в Кушинге увеличились на 3,928 млн бар. Запасы бензина выросли на 0,62 млн бар., а дистиллятов упали на 1,929 млн бар.

· Также напомним, что в начале января появлялись слухи о том, что ОПЕК+ может пойти на снижение производства на фоне ожиданий падения спроса в странах G7. Однако последние слухи из нефтяного альянса говорят о доминирующей идее сохранить прежние объёмы. При этом многие производители пока не смогли поднять свою добычу до установленных квот. К примеру, производство РФ, по оценке ОПЕК, отстаёт от установленного объёма на 710 тыс. бар. в сутки.

По состоянию на 15:30 мск:

· Brent - $86,04 (-0,10%),

· WTI - $80,13 (+0,00%),

· Алюминий - $2634 (-0,62%),

· Золото - $1924,6 (-0,56%),

· Никель - $29070 (+1,00%).

Прогнозы Microsoft расстроили американских инвесторов

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка в начале торгов от 0,55% в Dow Jones до 1,3% в NASDAQ. Основной пессимизм принесли на рынок заявления Microsoft о возможности не удовлетворить ожидания по выручке в сегменте облачных услуг. Вслед за акциями Microsoft в минус ушли бумаги Amazon, которая также является одним из крупнейших поставщиков облачных услуг. В целом, пока отчиталось около 70 компаний и две трети из них смогли превзойти ожидания. Однако это заметно ниже традиционной доли 75%-80%. Впрочем, впереди ещё более 400 отчётов и число удачливых организаций может, как сократиться, так и увеличиться.