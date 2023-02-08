«Открытие»: Коррекция вновь напоминает о себе после семи сессий без снижения

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Коррекция вновь напоминает о себе после семи сессий без снижения

Российский рынок топтался на месте в первой половине дня, но так и не смог выйти в плюс. Попытки роста были остановлены новостями от ВТБ, а затем и общее настроение инвесторов ушло в минус. В итоге индекс МосБиржи достигал отметки 2290,5 п., где и началась фиксация прибыли. В конце концов, пятничной коррекции не получилось, а это уже 7 сессий без снижения. Активность была довольно высокой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 27,6 млрд руб по сравнению с 23,5 млрд руб днём ранее. Однако накануне увеличение объёмов сопровождалось ростом, а на торгах вторника индекс уже не смог устойчиво повышаться.

По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2266,33 п. (-0,27%), а индекс РТС - 1008,00 п. (+0,08%).

Лидерами среди индексных бумаг были Globaltrans, «Сургутнефтегаз», «ФосАгро», МТС и привилегированные «Транснефть». Самыми слабыми оказались «Северсталь», «РусАл», «Полюс», «Ростелеком» и НЛМК.

После вполне сильной предыдущей недели в акции металлургов пришла коррекция. Ещё утром из Японии пришли вести, что JFE Holdings, которая занимает второе место по объёмам продаж стали в стране, прогнозирует спад спроса и своей выручки. То есть, сложности для металлургов — это не только российские реалии. Впрочем, российская экономика ещё может предоставить инфраструктурные проекты перестройки торговли на Восток.

Акции Globaltrans не в первый раз среди лидеров. Однако в этом случае также работает идея перенаправления основных торговых потоков в восточном направлении. Компания является одним из получателей выгоды от увеличения железнодорожного трафика и дальневосточной морской торговли.

Однако главной новостью утра стала информация о том, что ВТБ запланировал на II квартал ещё одну доп. эмиссию акций в объёме до 270 млрд руб. Об этом сообщил глава организации Андрей Костин в эфире «Россия-24». Вторая доп. эмиссия предназначена для размещения на открытом рынке. По словам Костина, у ВТБ уже есть предварительные заявки на 120 млрд руб. Таким образом финансовая организация планирует получить 270 млрд руб капитала 1-го уровня для решения проблем с капиталом. Ранее в конце января была одобрена эмиссия в объёме 302 млрд руб. Цена размещения новой доп эмиссии установлена наб. советом на уровне 0,01708 руб за бумагу. Первую доп. эмиссию рынок воспринял вполне спокойно, как неизбежное действие по отражению покупки Банка «Открытие» в своей капитализации. Кстати, Андрей Костин также сообщил, что ВТБ зафиксировал прибыль по итогам января и имеет очень амбициозные цели, хотя вряд ли прибыль достигнет уровня 2021 года (тогда ВТБ получил 320 млрд руб прибыли), но будет сравнимой.

Акции «ЛУКОЙЛ» и «Роснефти» торговались в плюсе. В Евросоюзе разъяснили некоторые детали особенности ценового потолка на российские нефтепродукты. В частности, потолок цен не будет применяться для нефтепродуктов из других стран, смешанных с российскими. Также потолок не применяется к нефтепродуктам, следующих транзитом, или отгружаемым из России. Главное, чтобы происхождение и владелец этих товаров не был российским. Комментарии являются излишними, ибо подобный подход оставляет огромное пространство для антиограничительного коммерческого творчества.

Рубль укреплял свои позиции против доллара и евро, но слабел против юаня. При этом Минфин РФ реализует именно китайскую валюту для покрытия выбывающих нефтегазовых доходов. С 7 февраля объём ежедневных продаж увеличен до 8,9 млрд руб. С другой стороны, во вторник дорожает нефть, а сам китайский юань немного укрепил свои позиции против основных конкурентов. Соответственно, через кросс-курсы укрепляется и российский рубль.

Доллар незначительно укреплялся на Forex. Впрочем, это можно было сказать в отношении основных валют. Доллар Австралии отыгрывал у американца около 0,6%. Резервный Банк страны повысил ставку на 25 Б.П. до 3,35% и намекнул на дальнейшее повышение, так как цели по инфляции пока не достигнуты. Более того, в IV квартале темпы роста продолжили ускоряться. Доходность по американским обязательствам повышалась незначительно, а вот по европейским подрастала более активно до почти 8 б.п. по 10-летним обязательствам Италии до 4,227% и на 5 б.п. по британским 10-летним облигациям до почти 3,29%. Тем не менее, на валютном рынке ждут очередных сигналов от председателя ФРС, который выступает сегодня вечером в экономическом клубе Вашингтона. Соответственно, какие-либо подсказки по поводу будущих действий ФРС могут резко повысить волатильность на рынке.

По состоянию на 15:25 мск:

DXY - 103,55 (+0,05%),

EUR/USD - $1,0713 (-0,17%),

GBP/USD - $1,1989 (-0,29%),

USD/JPY - 132,05 (-0,44%),

USD/RUB – 70,84 (-0,15%),

EUR/RUB – 75,79 (-0,65%),

CNY/RUB – 10,426 (+0,07%).

Европейские промышленники явно в упадке

Слабый фунт стерлингов способствовал тому, чтобы британский FTSE 100 демонстрировал неплохой рост. Кроме того, этому росту способствовал энергетический сектор, реагирующий на рост котировок нефти. Энергетика также вытащила Stoxx 600 в небольшой плюс к середине дня. Однако в остальном рынок демонстрировал низкую волатильность. Сам энергетический сектор прибавлял около 1,4%. Акции BP PLC подскочили на 4% после отчёта о рекордной прибыли, увеличения дивидендов и объявлении о программе обратного выкупа на $2,75 млрд. Акции промышленных компаний тянули рынок вниз. В частности, бумаги Airbus теряли около 1,8%. Европейские инвестиционные аналитики сомневаются, что рост продаж на китайском рынке компенсирует Airbus, фактически, потерю оборонных заказов в Европе на фоне экспансии американских поставщиков. Бумаги Nordic Semiconductor провалились на 15% после крайне слабого отчёта. Акции производителя микросхем и различных сенсоров ams-OSRAM упали на 19% на фоне ухудшения прогноза на I квартал и отмены дивидендных выплат за 2022 год. Бумаги Siemens Energy теряли более 4% на фоне удвоения убытков в прошедшем квартале. И, наконец, BNP Paribas доказывает, что высокие ставки для банков это благо. Финансовая организация улучшила свои ожидания на год и объявила о программе обратного выкупа на 5 млрд евро. Немного статистики. Германская промышленность сократилась на 3,1% за ноябрь, хотя мы помним о достаточно неплохом росте производственных заказов на 3,2% за этот месяц.

По состоянию на 15:25 мск:

FTSE 100 - 7873,86 п. (+0,47%),

DAX - 15316,51 п. (-0,19%),

CAC 40 - 7135,37 п. (-0,02%).

Европа временно лишилась 1,5 млн бар. суточных поставок нефти

Поставки нефти в Европу временно сократились на 1,5 тыс. бар. Данный дефицитный объём сформировался после закрытия терминала в турецком порту Джейхан мощностью до 1 млн бар. в сутки. Также приостановлена работа первой очереди месторождения Johan Sverdrup в Норвегии мощностью 535 тыс. бар. в сутки. При этом свободных объёмов для замещения нет, так как спрос в Китае продолжает восстанавливаться, а также расти в Индии. Чем больше будет восстановление, тем меньше будет на рынке оставаться нефти в свободном доступе. Поэтому в Goldman Sachs ожидают возвращение котировок выше $100 за баррель, а также очередной ценовой пик в 2024 году из-за истощения резервных мощностей.

По состоянию на 15:25 мск:

Brent - $82,03 (+1,28%),

WTI - $75,27 (+1,57%),

Алюминий - $2517 (-0,65%),

Золото - $1883 (+0,19%),

Никель - $27005 (-0,93%).

Американскому рынку предстоит реагировать на заявления ключевых фигур финансов и политики

Фьючерсы на основные индексы США указывали на незначительный рост рынка в начале дня от нулевого старта в Dow Jones до роста на 0,4% в NASDAQ. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари полагает, что американский регулятор ещё сделал недостаточно для снижения инфляции. Соответственно, повышение ставки нужно продолжать и сохранять её на высоком уровне продолжительное время. Однако инвесторы пока не торопятся огорчаться, так как впереди публичное выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в рамках экономического клуба Вашингтона. Также впереди публикация данных по торговому балансу и ещё одно выступление представителя ФРС, а именно вице-председателя по надзору Майкла Барра.

Alphabet объявляет, что также в течение нескольких недель запустит свой чат-бот на основе искусственного интеллекта под названием Bard. Всех сотрудников компании призвали тестировать технологию и высказывать свои соображения. Аналогичное объявление ожидается от Microsoft во вторник. Вечером свои заявления огласит президент США Джо Байден в ежегодном обращении. Ожидается, что он выскажет ультиматум законодателям, заявив, что торговля потолком госдолга не является предметом для обсуждения. При этом он может предложить дополнительные меры доходов в виде налогов на обратные выкупы акций и увеличение выплат богатыми.