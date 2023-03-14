«Открытие»: Акции золотодобывающих компаний вновь играют защитную роль

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Акции золотодобывающих компаний вновь играют защитную роль

· Российский рынок торговался в плюсе в первой половине дня понедельника, но затем начал сдавать свои позиции на фоне обвала котировок нефти. Повышаются акции золотодобывающих компаний, растут бумаги «Белуга» (BELU) на объявлении дивидендов. Под давлением акции «Московской Биржи» из-за скупых выплат акционерам. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 16,5 млрд руб.

· По состоянию на 15:25 мск Индекс МосБиржи - 2263,71 п. (-0,55%), а Индекс РТС - 945,69 п. (+0,31%).

· Лидерами среди индексных бумаг были «Полюс», VK, Polymetal, Globaltrans и OZON Holdings. Самыми слабыми оказались бумаги «Московской Биржи», ММК, «Детского Мира», НЛМК и «Татнефти».

· Прежде всего, отметим рост акций золотодобывающих компаний. Проблемы некоторых американских банков могут заставить ФРС перейти от цикла ужесточения к смягчению денежной политики. В этом случае доллар рискует существенно ослабнуть, а инфляция получит второе дыхание. В любом случае, золото остаётся одним из самых надёжных консервативных активов. Всего за несколько дней оно подорожало на 4%, реагируя на признаки проблем у американских банков.

· Акции «Белуга» пользовались повышенным спросом. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 400 руб на акцию. С учётом промежуточных дивидендов выплаты за 2022 год могут составить 625 руб на акцию. Даже финальные выплаты в размере 400 рублей на бумагу предоставляют доходность выше банковского депозита.

· «Московская Биржа» увеличила прибыль за 2022 год на 29,2%, но рекомендованные дивиденды оказались весьма скромными. Акционеры могут рассчитывать лишь на 4,84 руб на акцию, что существенно ниже ожиданий рынка. Поэтому мы наблюдаем довольно активное падение бумаг биржи вторую сессию подряд.

· Рубль укреплялся против основных конкурентов, хотя в утренние часы слабел против евро и юаня. Относительно китайской валюты курс слабел до 11,020. Федеральная таможенная служба возобновляет публикацию статистики. В 2022 году профицит торгового баланса РФ достиг рекордных $332,377 млрд. Экспорт вырос за год на 19,9%, а импорт упал на 11,7%. На текущей неделе также можно ждать более активных продаж валюты экспортёрами в рамках подготовки к налоговым платежам.

· Доллар продолжил слабеть на Forex. В Goldman Sachs полагают, что проблемы ряда американских банков могут заставить ФРС отказаться от повышения ставки на мартовском заседании. Более того, если число проблемных банков начнёт расти, то американский регулятор может вовсе перейти к смягчению, игнорируя инфляцию. Доходность 10-летних казначейских обязательств США снижалась на 17 б.п. до 3,535%. При этом европейские облигации дорожали ещё более активно. Доходность германских 10-летних бондов упала на 27 б.п. до 2,24%. С одной стороны, растут ожидания, что регуляторы возьмут паузу в повышении ставок, а, с другой покупки государственных облигаций в условиях нарастания недоверия в банковской системе является привычной стратегией ответа на риски.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 103,877 (-0,26%),

· EUR/USD - $1,0656 (+0,15%),

· GBP/USD - $1,2072 (+0,32%),

· USD/JPY - 133,03 (-1,52%),

· USD/RUB – 75,41 (-0,9%),

· EUR/RUB – 80,34 (-0,81%),

· CNY/RUB – 10,954 (-0,1%).

Недоверие к банкам в Европе растёт

· Федеральная Корпорация по Страхованию Вкладов в США решила взять под свою опеку SVB Financial, предоставив доступ к депозитам с 13 марта. Однако это не означает ликвидацию ущерба по кросс-обязательствам. HSBC покупает британское подразделение SVB Financial за 1 фунт стерлингов. Однако успокоение для рынка не наступило. Банковский и страховой секторы были худшими в Европе. Многие инвесторы опасаются того, что аналогичные проблемы могут коснуться других банков, что потребует новых мер спасения в условиях, когда возможности Минфина США ограничены из-за достижения потолка госдолга. Банковский сектор в Европе терял более 5,5%. Самое большое падение на 12% демонстрировали акции швейцарского Credit Suisse. Бумаги германского Commerzbank снижались на 11%.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7582,13 п. (-2,15%),

· DAX - 15021,65 п. (-2,63%),

· CAC 40 - 7041,13 п. (-2,49%).

Нефть под давлением на фоне возможной ликвидации позиций банков

· Бегство от риска также затронуло рынок нефти. Если утром она дорожала на ожиданиях дальнейшего роста потребления в Китае, то уже днём оказалась под давлением общего неприятия риска. Меж тем на выходных глава Saudi Aramco предупредил, что мировой нефтяной баланс находится в тонком равновесии, поскольку резервные мощности крайне ограничены. Соответственно, без сохранения инвестиций рынок может оказаться в ситуации физического дефицита нефти. Тем не менее, в условиях нарастания недоверия в банковской системе в первую очередь страдают рискованные активы, к которым принято относить нефть.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $78,57 (-5,09%),

· WTI - $72,52 (-5,43%),

· Алюминий - $2282,5 (-1,32%),

· Золото - $1895,8 (+1,53%),

· Никель - $22955 (+1,19%).

Рост недоверия к банкам может уронить американский рынок

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт торгов от падения в Dow Jones на 0,65% до роста на 0,35% в NASDAQ. Позитивом для NASDAQ является снижение доходностей по казначейским обязательствам США. В Goldman Sachs полагают, что проблемы SVB Financial и Signature Bank могут побудить FRS отказаться от повышения ставки на мартовском заседании. Доходность по 2-х летним казначейским обязательствам упала уже до 4,42%, хотя на прошлой неделе поднималась выше 5,0%.

· Акции банка First Republic теряли более 60% на утренних торгах, так как инвесторы опасаются повторения истории с банкротством финансовой организации. Аналогичные страхи привели к падению акций PacWest Bancorp на 40%, а Western Alliance’s на 50%. Бумаги биотехнологичной Seagen дорожали на 18% на новостях о возможном поглощении компанией Pfizer почти за $43 млрд.