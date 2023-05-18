ПСБ: Индекс МосБиржи в первой половине дня будет двигаться в диапазоне 2620-2660 пунктов

Акции Считаем, что индекс МосБиржи в первой половине дня будет двигаться в диапазоне 2620-2660 пунктов с попыткой преодоления его верней границы к завершению основной торговой сессии.

Облигации Минфин РФ разместил на аукционах в среду ОФЗ на 84,5 млрд руб., что оказало нейтральное влияние на рынок. Сегодня рынок ОФЗ может показать умеренный рост котировок.

В фокусе

Инвесторы присматриваются к ВТБ

Более 5% прибавляли вчера бумаги ВТБ на повышенных оборотах на фоне перетока интереса инвесторов из фишек нефтегаза и Сбера. Основной инвестиционный кейс ВТБ - ожидания рекордной прибыли в размере до 400 млрд руб. по итогам 2023. Но у банка есть потребность в наращивании капитала, в связи с чем перспективы выплаты дивидендов за 2023 г. выглядят слабо.

Если бы банк смог выплатить дивиденды, то они, даже с учетом допэмиссии, составили бы около 0,36 коп. на акцию (при соблюдении 50% доли выплат, обязательных для госкомпаний). Мы отмечаем, что после присоединения Открытия и адаптации к санкциям долгосрочный дивидендный профиль ВТБ смотрится интересно. В отсутствие экономических шоков, банк вполне способен удерживать чистую прибыль на высоком уровне и в дальнейшем и вернуться, если не в следующем, то через год, к хорошим выплатам акционерам. По-прежнему не уверены, что дивидендную идею имеет смысл активно отыгрывать именно сейчас, но полагаем, что она в обозримой перспективе как минимум будет выступать сдерживающим откат котировок фактором.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи (+0,2%) в среду продолжил консолидироваться. Динамика секторов была разнонаправленной. Лидером роста среди ключевых сегментов стали финансы. Здесь довольно сильно подорожали акции ВТБ на резко выросших объёмах торгов, показав наибольший результат на рынке. Продолжили расти расписки TCS Group и АФК Система. Последние обновили максимумы текущего года. Неплохо смотрелись бумаги девелоперов, в частности акции Эталона снова сильно подорожали, достигнув наибольшего значения с начала апреля 2022 года. А вот лидеры предыдущего дня – акции Мосэнерго, ОГК-2 и ТГК-1 оказались в аутсайдерах. Вчера состоялся СД Мосэнерго, где обсуждался вопрос выплаты дивидендов, однако решение пока не было опубликовано. Невнятную динамику продемонстрировали акции нефтегазового сегмента. Продолжили снижаться бумаги Газпрома, под давлением также были акции Татнефти и Башнефти.

Ожидаем сохранения боковой динамики. Считаем, что индекс МосБиржи в первой половине дня будет двигаться в диапазоне 2620-2660 пунктов с попыткой преодоления его верней границы к завершению основной торговой сессии. Сегодняшний день богат на корпоративные события. Прежде всего состоится СД Сургутнефтегаза, где в повестке дня значится вопрос по рекомендации дивидендов. По нашим оценкам, дивиденд по привилегированным акциям может составить 4,5 руб./акцию. Также пройдёт совет директоров Сегежи, здесь мы полагаем, что менеджмент рекомендует не производить выплаты. Аналогичное мнение у нас по Черкизово, считаем, что компания решит не платить дивиденды по итогам 2022 года.

Россиискии рынок облигации

В среду ОФЗ торговались преимущественно в боковом диапазоне. Индекс доходности гособлигаций RGBI подрос до 9,48% (+1 б.п.). Аукционы Минфина РФ по размещению нового госдолга оказали нейтральное влияние на рынок. Ведомство продало 10-летние ОФЗ 26241 на 41,1 млрд руб. по номиналу при спросе 58,9 млрд. руб. Доходность по средневзвешенной цене составила 10,58%. Спрос на длинный выпуск ОФЗ 26238 (18 лет) был ожидаемо низкий – 12,5 млрд руб. Минфин удовлетворил заявки на 6,1 млрд руб. с доходностью 10,83%. Спрос и объем удовлетворенных заявок на инфляционные ОФЗ-ИН 52005 были довольно большие: 43,4 млрд руб. и 37,3 млрд руб. соответственно. Общий объем размещения ОФЗ вчера составил 84,5 млрд руб. по номиналу. Среди факторов поддержки спроса мы отмечаем отсутствие аукционов Минфина на прошлой неделе.

По данным Росстата, инфляция с 11 по 15 мая составила 0,04%. В годовом сравнении инфляция на середину мая составляет 2,3% (на уровне апреля). Текущая динамика инфляции, на наш взгляд не дает оснований для повышения ставки ЦБР в июне.

С учетом данных по инфляции в РФ и повышения оптимизма на глобальных рынках сегодня ждем перевеса покупателей на рынке ОФЗ. Индекс доходности гособлигаций RGBI может снизиться на несколько базисных пунктов.

Корпоративные и экономические события

Сургутнефтегаз может получить Пайтурминский участок УВ на севере Красноярского края с перспективными ресурсами

Сургутнефтегаз - единственный претендент на Пайтурминский участок углеводородов на севере Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.

Аукцион на право геологического изучения, разведки и добычи углеводородов на этом участке должен был состояться 5 июня.

Комиссии предстоит проверить заявку "Сургутнефтегаза" на соответствие требованиям, и только после этого будет определена судьба аукциона.

Наше мнение: у Сургутнефтегаза уже есть 11 лицензий в Красноярском крае. Компания последние годы активизировалась на этом направлении, что, на наш взгляд, связано с его потенциалом и возможностью доступа к участкам без заметного конкурса - регион этот не освоен и труднодоступен, но при этом подпадает под арктические льготы. Это своего рода второй Ямал. Что касается перспектив, то очевидно, что север Красноярского края может стать ключевым пунктом Северного морского пути с учетом роста грузооборота по нему и его статуса как федерального проекта. Кроме Сургута в регионе работают Газпром нефть и Роснефть реализует масштабный проект Восток ойл.

Новые облигации от Совкомбанк лизинг с доходностью до 11,25% годовых

Совкомбанк лизинг планирует 18 мая провести сбор заявок на новый выпуск облигаций. Срок обращения 3 года, дюрация с учетом амортизации – 2,2 года. Ориентир доходности объявлен на уровне 11,25% годовых.

Наше мнение: объявленный ориентир доходности нового выпуска облигаций Совкомбанк лизинг предполагает премию к ОФЗ в размере 300 б.п. Для дочерней компании Совкомбанка данный уровень доходности выглядит привлекательно. Самый длинный из выпусков облигации Совкомбанка серии БОП4 торгуется с премией к ОФЗ в размере 165 б.п., доходность 9,4%, дюрация 1,3 года.

ООО "Совкомбанк лизинг" – занимает 14-е место в рэнкинге лизинговых компаний по размеру портфеля (33 млрд руб.). Компания специализируется на финансовом лизинге грузового и легкового автотранспорта (9-е место в рэнкинге лизинговых компаний по автобизнесу). Совкомбанк выступает 100% акционером компании и фондирует 42% обязательств.

Совкомбанк лизинг характеризуется высокой рентабельностью (NIM 9,7%, ROA – 6,8%, ROE – 36,6%) и низкой долей проблемной задолженности в портфеле (NPL 90+ на уровне 0,1%). Собственный капитал 6 млрд руб. (данные МСФО за 2022 г.).