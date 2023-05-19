Комментарии

Россельхозбанк достиг самого низкого среди банков спреда по облигациям с плавающей ставкой, привязанной к RUONIA

16 мая 2023 года Россельхозбанк провел сбор заявок на облигации серии БО-02-002P со сроком обращения 3 года, купонным периодом 31 день. По выпуску предусмотрена плавающая ставка купона, привязанная к среднему значению RUONIA (Ruble Overnight Index Average) – индикатору ставок российского денежного рынка.

Первоначальный ориентир спреда к RUONIA составлял 165 б.п., а первоначальный объем выпуска – 10 млрд руб. Существенный спрос со стороны рыночных инвесторов – банков, управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов - позволил РСХБ снизить ориентир спреда к RUONIA до 150 б.п., что соответствует ставке первого купона 8,66% годовых, а также позволил увеличить объем выпуска до 15 млрд руб.

«В первую очередь выпуск нацелен на инвесторов, стремящихся минимизировать процентный риск за счет плавающей процентной ставки, привязанной к RUONIA. таргетирование спроса позволило зафиксировать рекордно низкий среди банков спред на уровне 150 б.п. к RUONIA» – прокомментировал Денис Тулинов, директор Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка.

Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 19 мая 2023 года.

Россельхозбанку присвоен публичный кредитный рейтинг на уровне AA(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.

С учетом нового выпуска в обращении будет находиться 37 выпусков облигаций РСХБ общим объемом более 280 млрд руб. эквивалент.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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