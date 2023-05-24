ПСБ: Допускаем, что в течение дня индекс всё же сможет обновить годовые максимумы.

Облигации Сегодня в фокусе внимания аукционы Минфина по размещению ОФЗ 26240 и 26242.

Альтернатива Газпрому

В условиях рекомендации СД Газпрома не выплачивать финальные дивиденды за 2022 г. мы смотрим на нефтегазовый сектор в поисках альтернатив. И здесь можем выделить как минимум две бумаги с неплохими инвестиционными кейсами.

Татнефть (510 ао, +21%). В отличие от коллег по сектору компания не отказывалась от раскрытия информации по МСФО в 2022 г., а также выплатила дивиденды. Бизнес-профиль у Татнефти крепкий: есть своя эффективная переработка, стабильный сбыт внутри страны и экспорт нефти по Дружбе. Татнефть также в этом году приобрела турецкую топливную компанию Aytemiz Akaryakit, что позволит улучшить логистику и закрепиться на растущем турецком рынке. Компания заметно недооценена по сравнению с другими представителями отрасли.

Роснефть (507 руб., +19%). Компания выглядит успешнее других за счет ориентации на азиатских клиентов (большая часть поставок перенаправлена), также у нее выгодная позиция на быстрорастущем рынке Индии: является совладельцем третьего по мощностям НПЗ. Результаты за 2022 год оказались сильными, что создает хорошую базу для выплат акционерам: финальный дивиденд за прошлый год может составить 18,2 руб./акцию. Долгосрочные позитивные ожидания по Роснефти сфокусированы на реализации масштабного проекта Восток ойл.

Российский рынок акций

Индекс МосБиржи (+0,2%) смог завершить торговую сессию в небольшом плюсе, несмотря на сильную просадку после разочаровавшей рекомендации СД Газпрома не выплачивать дивиденды. Инвесторы до последнего верили, что менеджмент компании рекомендует выплатить дивиденды, но ожидания не оправдались. Реакция рынка оказалась гораздо сдержанней, чем в июне прошлого года. Интересно, что ближе к окончанию основной сессии рынок начал постепенно восстанавливаться, завершив торги в небольшом плюсе. Прежде всего отметим вернувшиеся к росту акции Сбербанка после консолидации немногим выше 230 руб. Вероятно, основной причиной стал переток инвесторов из бумаг Газпрома в акции Сбербанка. На данный момент именно бумаги Сбербанка являются единственной надёжной идей, где можно ожидать стабильные дивидендные выплаты и сравнительно низкие риски. Также толкали вверх рынок акции Татнефти и ЛУКОЙЛа в преддверии дивидендных отсечек. Неплохо прибавили бумаги НОВАТЭКа. Из прочих акций отметим сильный рост акций ДВМП, которые смогли обновить исторический максимум. Значимых корпоративных новостей не было. В аутсайдерах оказались бумаги Магнита, которые с 25 мая будут переведены в 3 котировальный список. Сильно просели также акции Газпром нефти после рекомендации СД по дивидендам.

Индекс МосБиржи будет двигаться в верхней части диапазона 2620-2660 пунктов. Однако допускаем, что индекс может попытаться обновить максимумы года, так как главная интрига текущего дивидендного сезона вчера была снята. Допускаем дальнейший переток инвесторов в акции Сбербанка и ЛУКОЙЛа, что позволит индексу МосБиржи подняться выше 2660 пунктов.

Российский рынок облигаций

Во вторник на рынке ОФЗ преобладали умеренные продажи. Индекс доходности рублевых гособлигаций RGBI вырос до 9,45% (+1 б.п.). Инвесторы традиционно сокращали позиции в бумагах перед недельными аукционами Минфина по размещению нового госдолга в ожидании возможности купить ОФЗ с небольшим дисконтом к вторичному рынку. Сегодня Минфин предложит на аукционах ОФЗ 26240 (13 лет до погашения) и 26242 (6 лет до погашения).

Внешний новостной фон на утро среды складывался противоречивым. Поддержку рублевым облигациям оказывает рост нефтяных цен (Brent торгуется у $77,7 за баррель, +1,1% во вторник и +1,1% с утра в среду). С другой стороны, из-за неопределённости относительно повышения лимита госдолга США на глобальных рынках снижается склонность к риску.

Сегодня ожидаем, что на аукционах Минфин РФ сохранит консервативную тактику по размещению нового госдолга и котировки ОФЗ останутся около достигнутых уровней.

Корпоративные и экономические события

Прибыль Газпрома за 2022 г. по МСФО упала на 41% - до 1,226 трлн руб.

Чистая прибыль Газпрома по МСФО за 2022 год снизилась до 1,226 трлн рублей с 2,093 трлн рублей в 2021 году. Выручка группы за 2022 год выросла до 11,673 трлн рублей после 10,2 трлн рублей в 2021 году.

EBITDA за 2022 год составила 3,6 трлн руб.

Наше мнение: Газпром вчера впервые представил полную отчетность за 2022 г. и рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды. Это связано с тем, что во 2-м полугодии компания получила неожиданный убыток, что связано с повышенными операционными расходами и выплатой по НДПИ. Свободный денежный поток Газпрома ушел в отрицательную зону (-181,3 млрд руб.). С учетом запланированной на текущий год инвестпрограммы в 3,056 трлн руб., а также низких цен на газ и падения объемов экспорта, такая ситуация может сохраниться и в текущем году. С точки зрения инвестиционной привлекательности мы считаем, что в секторе есть более интересные бумаги - Татнефть, Роснефть.

Мосбиржа с 25 мая переведет акции Магнита из первого в третий уровень котировального списка

Московская биржа с 25 мая понизит уровень листинга Магнита, переведет акции компании в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Бумаги ритейлера торгуются на "Московской бирже" с 2006 года. Обыкновенные акции компании включены в котировальный список первого уровня. По состоянию на 31 декабря 2022 года free float компании составлял 66,8%.

В сообщении биржи уточняется, что изменения произошли "в связи с неустранением организацией допущенного нарушения по корпоративному управлению в установленный биржей срок".

Наше мнение: изменение носит технический характер и скорее всего обусловлено тем, что компания так и не предоставила в срок отчетность за прошлый год и не провела ГОСА. Репутационно новость негативная - от бумаг будут активно избавляться фонды, которые не имеют права инвестировать в бумаги из 3 котировального списка. С учетом большой доли free-float давление на бумаги будет заметным. В условиях отсутствия какой-либо информации о финансовой деятельности эмитента за прошлый год и, вероятно, такая тенденция продолжится и в этом году (Магнит перестает быть прозрачным), мы считаем, что в ритейле стоит присмотреться к более интересным бумагам - наш фаворит Белуга. Акции Магнита же теперь переходят скорее в статус спекулятивных, а не инвестиционных.