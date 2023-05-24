«Открытие»: Тревожные настроения на рынках сохранятся из-за проблемы с госдолгом США

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Тревожные настроения на рынках сохранятся из-за проблемы с госдолгом США

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Азиатские рынки торговались в минусе. В США продолжаются переговоры по вопросу потолка госдолга и пока чаще звучат взаимные обвинения, а не конструктивные предложения. Нефть сохраняет позитив после заявлений министра энергетики Саудовской Аравии и существенного сокращения запасов в США. В целом, дорожающая нефть должна позитивно сказаться на акциях российских нефтяников и рубле. Дивидендное разочарование от «Газпрома» вряд ли будет оказывать долгосрочное влияние на рынок, так как оно предполагалось.

Дивидендное разочарование от «Газпрома» оказалось недолгим

Российский рынок смог завершить торги вторника в плюсе, игнорируя дивидендное разочарование от «Газпрома». Завершить день в плюсе помогли бумаги ВТБ, Сбербанка и «ФосАгро». Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 71,936 млрд руб.

По итогам торгов 23 мая индекс МосБиржи - 2641,66 п. (+0,32%), а индекс РТС - 1038 п. (+0,21%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

ВТБ ао 0,02 3,1% ФосАгро ао 7 541 2,4% Новатэк ао 1 294,2 2,08% Сбербанк 235,73 2,05% Татнфт 3ао 425 2,04%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

Магнит ао 4 461,5 -3,66% ГАЗПРОМ ао 167,11 -3,11% Polymetal 574,2 -3,07% Yandex clA 2 251 -2,13% ПИК ао 677,4 -1,97%

3 отраслевых индекса завершили день в минусе, а 7 смогли закрыть торги в плюсе. Самые большие потери в секторе строительных компаний (-0,53%), а самый сильный рост в финансовом секторе (+0,85%).

Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил информацию о том, что банк входит в консорциум инвесторов, который планирует выкупить долю «Яндекса». Детали он не раскрыл, но предположил, что сделка будет закрыта до конца года. Впрочем, покупка «Яндекс» это, пожалуй, второстепенная идея в секторе. Банки остаются главными источниками дивидендных надежд, тем более, что государство пока не предпринимает иных способов изъятия сверх прибыли.

Иная ситуация в бумагах «Газпрома». Совет директоров компании, в итоге, решил не выносить рекомендацию о выплате дивидендов за 2022 год. Компания объяснила это тем, что промежуточные дивиденды уже принесли весьма солидную прибыль акционерам. Однако мы также можем вспомнить о том, что в II полугодии «Газпром» начал активно терять европейский рынок, а правительство наделило её дополнительными налогами. При этом развитие поставок по восточным маршрутам вновь требует дополнительных инвестиций.

Прибыль «Газпрома» в 2022 году по МСФО упала на 41% до 1,2 трлн руб. EBITDA за 2022 год составил 3,6 млрд руб, что сопоставимо с результатами 2021 года. Объем чистого долга, скорректированного на депозиты, на конец 2022 года составил 3,8 трлн руб.

Совет директоров «Газпром нефти» (SIBN) рекомендовал дивиденды за 2022 год на уровне 81,94 рубля на одну обыкновенную акцию. Поскольку по результатам 9 месяцев 2022 года уже было объявлено 69,78 рубля за акцию, финальный дивиденд составит 12,16 руб. на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 июля. Чтобы попасть в дивиденды, акции необходимо купить до 6 июля включительно. Дивдоходность сейчас составляет 2,4%. Опрос «Интерфакса» показал, что ожидания аналитиков варьировались от 6 до 16 рублей на акцию. Ожидания Алексея Кокина, главного аналитика «Открытие Инвестиции» по нефтегазовому сектору, подразумевали финальный дивиденд порядка 15 руб. на акцию. Акции «Газпром нефти» сегодня резко взлетели в цене до рекордного за всю историю листинга максимума 579,45 руб. Однако после этого стремительно упали ниже 520 руб. и растеряли весь рост, реализованный с 15 мая.

Бумаги «ФосАгро» прибавили около 2,5%. Глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев заявил на форуме в Шанхае, что экспорт удобрений из РФ может восстановиться в III-IV кварталов до показателей за аналогичный период в 2021 году.

На 24 мая намечено несколько корпоративных событий. Segezha Group (SGZH) планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 года. Ozon (OZON) планирует опубликовать финансовые результаты за I квартал 2023 года. TCS Group (TCSG) планирует опубликовать финансовые результаты за I квартал 2023 года.

Рубль смог укрепиться против доллара и юаня, но незначительно ослаб против евро. Впрочем, волатильность на торгах во вторник была достаточно высокой. Курс доллара опускался до 79,76 руб. На текущий момент курс российской валюты формируют экспортёры и импортёры, корреляции с ценами на нефть почти нет из-за фактора потолка цен на нефть из РФ. Премьер министр РФ Михаил Мишустин подтвердил на форуме в Шанхае, что РФ и КНР будут стремиться выполнить задачу по доведению товарооборота до $200 млрд в текущем году. Собственно говоря, уже в I квартале взаимный товарооборот превысил $51 млрд. При этом с марта существенно ускорились темпы поставок из КНР. Соответственно, наличие активного импорта препятствует устойчивому укреплению рубля.

По состоянию на 23:00 мск:

DXY - 103,415 (+0,33%),

EUR/USD - $1,0768 (-0,42%),

GBP/USD - $1,2411 (-0,22%),

USD/JPY - 138,63 (+0,02%),

USD/RUB – 80,135 (-0,02%),

EUR/RUB – 86,70 (+0,01%),

CNY/RUB – 11,335 (-0,32%).

Сделки по вопросу потолка госдолга США всё ещё нет

Торги в США завершились снижением индексов. Переговоры по вопросу потолка госдолга остаются незавершёнными. Плюс к этому на американские акции начинает влиять геополитика. В Конгрессе прозвучали предложения, что Китай должен будет ответить за частичный запрет продукции Micron (MU) на своей территории.

Статистика дня была неожиданной. Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг поднялся до 55,1 п. с 53,6 п. в апреле, хотя ожидалось снижение до 52,6 п. В производственной сфере ситуация ухудшилась. Индекс активности упал до 48,5 п. с 50,2 п. в апреле при ожиданиях 50,0 п. Продажи новых домов выросли за апрель на 4,1%.

Apple (AAPL) объявила о многомиллиардной сделке с Broadcom (AVGO). Сделка, прежде всего, касается разработки 5G радиочастотных компонентов. «Данная сделка свидетельствует о том, что Apple заинтересована в развитей ключевых технологий внутри страны, - полагает Алексей Корнилов, CFA, главный аналитик Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - Это вполне объяснимо. Последнее время нарастает напряжённость между странами-производителями ключевых полупроводниковых и радиоэлектронных компонентов. Идет тенденция на локализацию производства, чтобы не зависеть от третьих стран. Сделка станет частью инвест программы Apple, которая нацелена на инвестирование порядка $430 млрд в американскую экономику. Для Apple это важно, так как производство iPhone может быть очень уязвимым если не хватает даже небольшого компонента. С этим компания уже сталкивалась во время Covid и разрыва цепочек поставок. Но это более позитивная новость для Broadcom, который получает инвестиции в развитие технологий и крупного клиента. Поэтому акции Broadcom прибавляли около 1,5%, в то время как акции Apple теряли примерно такой же процент». Глава Tesla (TSLA) Илон Маск подтвердил, что Индия может стать очередной страной, в которой будет открыт новый завод компании. Облачное подразделение Alibaba (BABA) может сократить до 7% своего персонала в рамках программы повышения эффективности, но сам факт сокращения на рынке воспринимают в качестве тревожного сигнала. В авиакомпании Delta (DAL) ожидают, что пассажирский трафик в предстоящие выходные с Днём поминовения будет на 17% выше, чем в аналогичный период в 2022 году. Акции Microvast Holdings (MVST) показали существенное снижение после отмены правительственного гранта на $200 млн, так как власти США подозревают производителя литиевых батарей в слишком тесных связях с Китаем.

Динамика по секторам: Materials -1,54%, Technology -1,5%, Communication -1,48%, Real Estate -1,28%, Industrials -1,23%, Financials -1,22%, Health Care -1,13%, Consumer Discretionary -0,87%, Consumer Staples -0,71%, Utilities -0,34%, Energy +1,04%.

По итогам торгов:

DJIA - 33055,51 п. (-0,69%),

S&P 500 - 4145,58 п. (-1,12%),

NASDAQ - 12560,25 п. (-1,26%).

Резервный Банк Новой Зеландии сигнализирует об окончании цикла ужесточения

Азиатские рынки торговались преимущественно в минусе. Китайские акции дешевели. В Гонконге под давлением были технологичный сектор, здравоохранение и промышленность. В Шанхае акции Changxin Memory Technologies торговались в минусе на перспективах включения компании в американский черный торговый список. Меж тем планируются переговоры между торговыми министрами США и Китая.

Японский рынок также оставался под давлением. Распродажам подверглись акции люксовых производителей. В частности, бумаги Shiseido теряли более 5%. Впрочем, не обошлось и без позитива. Акции Toyota Motor дорожали более чем на 5%. При этом данное движение больше вызвано техническими факторами. Накануне бумаги автомобилестроительной компании неожиданно провалились на 4,8% в последние минуты торгов.

Новозеландский доллар заметно слабел на азиатских торгах. Резервный Банк Новой Зеландии, как и ожидалось, повысил ставку на 25 Б.П., но одновременно выдал сигнал о том, что это последнее повышение в рамках текущего цикла ужесточения.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 30787,41 п. (-0,55%),

Hang Seng - 19206,03 п. (-1,16%),

Shanghai Composite - 3221,24 п. (-0,77%).

Предупреждение Саудовской Аравии и падение запасов в США обеспечивают нефть поддержкой

Нефть продолжила осторожный рост. Накануне Министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии в очередной раз предупредил нефтяных «медведей», дабы они не делали слишком агрессивные ставки на падение котировок. В частности, он указал на то, что в апреле спекулянты продавцы уже столкнулись с ситуацией, когда вынуждены были капитулировать. Данное заявление напомнило рынку, что очередное совещание ОПЕК+ состоится 4 июня и есть вероятность, что будут приняты дополнительные меры по сокращению производства.

Затем уже в действие вступила американская статистика. Согласно данным API, на неделе до 19 мая коммерческие запасы нефти в США -6,799 млн баррелей, бензин -6,398 млн баррелей и дистилляты -1,771 млн баррелей. То есть сократились не только запасы нефти, но и существенно упали запасы бензина, что может говорить о сильном спросе на топливо.

По состоянию на 8:45 мск: