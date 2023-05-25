«Открытие»: Вопрос госдолга США и отношения с КНР продолжат влиять на рынки

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Вопрос госдолга США и отношения с КНР продолжат влиять на рынки

Внешний фон перед стартом торгов в России неопределённый. Динамика азиатских рынков разнонаправленная, нефть незначительно дешевеет, но торгуется вблизи максимумов недели. Вопрос потолка госдолга США пока не решён и это уже становится технической угрозой, как оформления самого решения, так и выхода американского Минфина со слишком большими объёмами размещения долга. Впрочем, американские проблемы слабо затрагивают акции РФ. Впереди ожидается дивидендное решение «Роснефти», а общее повышение цен на нефть позитивно скажется на секторе нефти и газа. Рубль в утренние часы укрепляется против евро и юаня, но незначительно слабеет против доллара.

Акции Сбербанка закрыли дивидендный разрыв

Российский рынок смог завершить торги среды в плюсе. Последствия отказа от дивидендов продолжают испытывать акции «Газпрома», бумаги «Магнит» ждут перевода в третий котировальный список. В остальном, новости дня от корпораций преимущественно радовали. Индекс МосБиржи смог обновить годовой максимум, поднявшись до 2659,68 п. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 71,756 млрд руб.

По итогам торгов 24 мая Индекс МосБиржи - 2654,99 п. (+0,50%), а Индекс РТС - 1043,95 п. (+0,57%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

Polymetal 602,5 5,92% Сбербанк 244,97 3,61% OZON-адр 1 802,5 3,47% Сбербанк-п 239,9 3,39% Роснефть 436,65 2,79%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

Магнит ао 4 201,5 -4,92% ГАЗПРОМ ао 162,81 -2,27% ЭН+ГРУП ао 447,6 -2,23% FIXP-гдр 351,4 -1,79% Yandex clA 2 206 -1,64%

7 отраслевых индексов российского рынка завершили день в плюсе, 2 в минусе, а сектор электроэнергетики закрыл день без изменений. Наиболее сильный рост в секторе строительных компаний (+3,37%) благодаря акциям «Эталон» (ETLN), которые прибавили более 10%. Самым слабым был сектор потребления (-1,01%) из-за провала бумаг «Магнита (MGNT).

Акции «Магнита» (MGNT) потеряли 4,8%. Московская Биржа понизит уровень листинга данных бумаг с 25 мая. Они будут переведены из первого в третий уровень котировального списка. Данное событие может негативно сказаться на ликвидности акций, а также снизить интерес биржевых фондов.

Бумаги «Газпрома» (GAZP) просели на 2,1%. «Мы прогнозировали дивиденд за 2 п/г 2022 г. в размере 5 руб./акция. Однако в связи со значительным чистым убытком за данный период отказ от выплаты – логичное решение в рамках дивидендной политики, - комментирует Алексей Кокин, главный аналитик Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции» по сектору нефти и газа. - По данным компании, скорректированная база для дивидендов за 2022 г. составила 2,2 трлн руб., из которых за 1 п/г было выплачено 1,2 трлн руб. – 55%, выше 50%, предусмотренных дивидендной политикой. «Газпром» сообщил ранее, что чистая прибыль по МСФО за 1 п/г составила 2 514 млрд руб., наш расчет за 2 п/г – убыток в 1 288 млрд руб. Мы полагаем, что ключевую роль в убытке сыграли рост НДПИ и обесценение активов, таких как «Северный поток» (одна ветка была повреждена, другая не может быть запущена). Кроме того, расчетный EBITDA за 2 п/г – 546 млрд руб. – ниже квартального EBITDA компании за любой из кварталов 2022 г. Он сопоставим с EBITDA за 1 п/г 2020 г. (601 млрд руб.), когда произошел обвал спроса на энергоносители в связи с пандемией. План наращивания капзатрат «Газпрома» в 2023 г. до 3,06 трлн руб. в сочетании с падением экспортных поставок говорит о низкой вероятности выплаты дивидендов за 2023 г., сопоставимых с дивидендами за 2022 год».

OZON (OZON) прибавил около 3% капитализации. Ozon в I кв. нарастил GMV на 71%, до 303 млрд руб., скорр. EBITDA достигла 8 млрд руб. « Сильные результаты по итогам 1кв, особенно радует ускорение динамики GMV до 71% г/г с 67% г/г в 4ом квартале, - отмечает Иван Авсейко, аналитик управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - Похоже, что проблемы с логистикой из-за пожара на складе в Подмосковье летом 2022 года постепенно отступают, и товарооборот снова увеличивается. Впечатляет и закрепление операционной рентабельности - EBITDA составила 2,6% от GMV против 1,5% в 4-ом кв 2022 г. и убытка 5% годом ранее. Ozon продолжает наращивать выручку в наиболее маржинальных продуктах – доля маркетплейса составила 79,5%, а доходы от рекламы выросли в 3 раза год к году до 10,8 млрд руб. При этом, take rates только незначительно сократились на 10бп и 20бп соответственно. Компания отмечает, что прибыль за период увеличилась до 10,7 млрд рублей в 1 квартале 2023 года по сравнению с убытком в размере 19,1 млрд рублей в 1 квартале 2022 года, в основном за счет единовременной финансовой прибыли от погашения финансовых обязательств. Вероятно, речь идет о досрочном погашении евробондов, которое происходило по дисконту. Впрочем, это разовый фактор и не связан с операционной деятельность компании. К тому же, проблем с ликвидностью у компании не наблюдается – чистой долг отрицательный на 2,035 млрд руб (без лизинга и банковского сегмента)». В целом отчет Ozon расцениваем оптимистично, а реакция рынка считаем весьма консервативной. Сохраняем рекомендацию «покупать» и долгосрочную цель в 2500 руб.

Расписки TCS Group (TCSG) поднимались выше максимума 20 сентября 2022 г. и достигли пика с 12 апреля 2022 года. В ожидании публикации финансовых результатов за I квартал 2023 года. После релиза началась фиксация прибыли. Котировки утратили часть внутридневных достижений. Расходы на резервы в I квартале 2023 года сократились почти на 30% г/г до 12,3 млрд руб. Чистая прибыль выросла до 16,2 млрд руб. по сравнению с 1,4 млрд руб. в том же периоде годом ранее.

Акции «Роснефти» (ROSN) подорожали на 2,5%. 25 мая совет директоров компании обсудит вопрос дивидендов. В отличие от «Газпрома», компания вполне успешно переориентировала свои поставки в Азии, существенно нарастив продажи в Китай и Индию. Конечно, цены этих поставок ниже эталонных сортов, но и Urals это далеко не единственная марка нефти, которой занимается «Роснефть». Сибирская лёгкая, ESPO, Сокол продаются хоть и с дисконтом, но заметно выше потолка, который изобрели в Евросоюзе и G7. Поэтому вероятность негативных решений по дивидендам крайне низкая. Повышение акций «Роснефти» позволило сектору нефти и газа компенсировать потери от бумаг «Газпрома».

Также отметим рост бумаг Сбербанка (SBER) выше 243 рублей. Тем самым они весьма быстро закрыли дивидендный разрыв, как мы и предполагали по факту самой отсечки. Банк остаётся одной из самых предсказуемых дивидендных историй в сложившихся условий. При этом государство заинтересовано в получении средств в виде дивидендных выплат, так как иные формы изъятия прибыли в банковской сфере затруднены.

АФК «Система» (AFKS) порадовала решением директоров рекомендовать дивиденды в размере 0,41 руб на акцию. Пока это сложно назвать большой щедростью, но «Система», как минимум, выполнила осторожные обещания руководства вернуться к выплатам.

Рубль смог укрепить позиции против евро и юаня, но всё же ослаб относительно доллара, хотя в течение дня доходил до отметки 79,85 за единицу американской валюты. Минфин РФ на двух аукционах разместил ОФЗ на 63,61 млрд руб: ОФЗ-ПД 26240 с датой погашения 30 июля 2036 года – объём размещения 4,044 млрд руб при средневзвешенной доходности 10,77%; ОФЗ-ПД 26242 с датой погашения 29 августа 2029 года – объём размещения 59,566 млрд руб при средневзвешенной доходности 10,06%. Вновь отметим, что более короткие ОФЗ пользуются соответствующим более высоким спросом. Более длинные не вызывают такого интереса, поскольку на рынке допускают риски более высоких ставок. Меж тем инфляция на 22 мая едва ускорилась до 2,36%.

Доллар к вечеру усилил своё наступление на Forex. Протокол заседания ФРС показал, что некоторые члены комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) допускают и даже настаивают на дальнейшем повышении ставки. Также некоторые члены выразили обеспокоенность в отношении кризиса региональных банков, допустили мягкую рецессию в 2023 году, но продолжили решительно говорить о борьбе с инфляцией.

По состоянию на 23:00 мск:

DXY - 103,808 (+0,41%),

EUR/USD - $1,0751 (-0,18%),

GBP/USD - $1,2361 (-0,43%),

USD/JPY - 139,32 (+0,53%),

USD/RUB – 80,15 (+0,02%),

EUR/RUB 86,365 (-0,39%),

CNY/RUB – 11,325 (-0,09%).

Вопрос госдолга США остаётся в подвешенном состоянии

Американские торги завершились снижением индексов. Вопрос потолка госдолга США остаётся нерешенным и это уже становится не только политической, но и технической проблемой. Если в Минфине США говорят об 1 июня в качестве даты, когда закончатся резервные средства, то у Конгресса уже может не хватить времени на все технические процедуры. Глава республиканцев Кевин Маккарти сообщил, что отправил команду переговорщиков в Белый дом для разрешения противоречий, но даже условие о тратах ниже прошлогодних вызывает у администрации Джо Байдена возражение. Он постарался успокоить прессу тем, что отметил улучшение в сфере сближения позиций республиканцев и администрации президента.

Член Комитета по операциям на открытом рынке Кристофер Уоллер считается одним из «ястребов» в ФРС. Однако на сей раз он подчеркнул, что его решение будет определяться данными по ценам личного потребления за апрель, а также статистикой потребительской инфляции за май, которая появится до июньского заседания ФРС. При этом он сообщил, что не испытывает оптимизма по поводу инфляции, так как она замедляется слишком медленно. «Я не поддерживаю паузу в повышении ставки до тех пор, пока не появятся четкие сигналы движения инфляции к целевым 2%», - заявил он.

Глава Blackstone (BX) сообщил, что один из крупнейших инвестиционных фондов ведёт переговоры с региональными банками о выкупе пакетов коммерческих кредитов. Microsoft (MSFT) подаёт апелляцию против решения британских регуляторов по сделке поглощения Activision Blizzard (ATVI) за $75 млрд. Analog Devices (ADI) отчиталась достаточно хорошо за прошедший квартал, но менеджмент вновь опечалил рынок прогнозами на II полугодие.

Динамика по секторам: Real Estate -2,21%, Financials -1,31%, Industrials -1,27%, Materials -1,13%, Health Care -0,66%, Consumer Staples -0,65%, Utilities -0,63%, Technology -0,62%, Communication -0,6%, Consumer Discretionary -0,23%, Energy +0,52%.

По итогам торгов:

DJIA - 32799,92 п. (-0,77%),

S&P 500 - 4115,24 п. (-0,73%),

NASDAQ - 12484,16 п. (-0,61%).

Китайские технологичные акции опасаются дальнейшей эскалации напряжённости между США и КНР

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Китайские акции преимущественно снижались. Глава Nvidia резко выступил против действий Конгресса по обустройству технологической блокады Китая в сфере полупроводниковых технологий. По его мнению, запреты на обмен технологиями приведут лишь к тому, что американские компании потеряют рынок, а Китай сам начнёт развивать критически важные отрасли производства чипов. Наиболее сильные распродажи были в Гонконге, где под давлением оказались акции технологичных компаний и китайских производственных гигантов.

В Японии ситуация немного отличалась. Иена ослабла до 139,7 за доллар, что стимулировало покупки акций экспортёров. Плюс к этому японские инвесторы продолжают отыгрывать идеи так называемого friendShoring, т.е. переноса критичных производств в дружественные страны. Micron уже объявила об инвестициях около $3,7 млрд в производство чипов в Японии. Бумаги Advantest Corp. Прибавляли более 15%, а Tokyo Electron более 2,5%.

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 - 30802,78 п. (+0,39%),

Hang Seng - 18622,90 п. (-2,58%),

Shanghai Composite - 3174,26 п. (-0,95%).

Снижение запасов в США удерживает нефть на достигнутых позициях

Нефть дешевела на азиатских торгах, но удерживалась выше $78 за баррель Brent. Накануне котировки получили поддержку в виде статистики из США. Согласно данным Минэнерго, на неделе до 19 мая коммерческие запасы нефти в США -12,46 млн баррелей, запасы бензина -2,05 млн баррелей, а дистиллятов -561 тыс. баррелей. Также 8-ую неделю подряд сокращаются стратегические резервы. На сей раз администрация Белого дома продала 1,6 млн баррелей за неделю. Также можно отметить, что в ближайшее время настроением на рынке будут управлять два фактора – рост потребления в предстоящие выходные, которые ознаменуют начало высокого летнего сезона, а также идея вероятного дополнительного сокращения производства в ОПЕК+.

По состоянию на 8:50 мск: