«Открытие»: Российский рынок нестабилен в ожидании дивидендных новостей

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок нестабилен в ожидании дивидендных новостей

Российский рынок обновил годовой максимум и начал склоняться к коррекции в первой половине дня в четверг. Индекс МосБиржи поднимался до 2663,51 п. Акции Сбербанка могут начать коррекцию вниз после закрытия дивидендного разрыва. В бумагах «Роснефти» также проявляется осторожность перед объявлением решения совета директоров. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 39,78 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 2647,74 п. (-0,27%), а индекс РТС - 1040,64 п. (-0,32%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Яндекс», «Аэрофлот», «Русагро», НЛМК и привилегированные «Транснефть». Самыми слабыми оказались «Магнит», Polymetal, ВТБ, TCS Group и МКБ.

Бумаги «Магнита» (MGNT) вновь демонстрируют слабость. С 25 мая они переводятся Московской Биржей из первого котировального цикла в третий. Как минимум, это снизит интерес индексных биржевых фондов.

Акции Сбербанка (SBER) накануне закрыли дивидендный разрыв. На торгах в четверг поднимались до 247,4 руб за акцию. Однако после закрытия дивидендного разрыва можно ожидать небольшую коррекцию.

Бумаги «Яндекс» (YNDX) среди лидеров. Bloomberg пишет, что компания планирует предложить российским инвесторам возможность обменять свои активы на долю в российском подразделении в случае одобрения сделки по продаже контрольного пакета акций, либо получить денежное возмещение, либо получить долю в международных стартапах. Правление уже обсудило возможность продажи 51% акций компании, но решение ещё не принято.

Динамику рынка во второй половине дня могут определить акции «Роснефти» (ROSN), совет директоров которой должен 25 мая определиться с окончательными дивидендами за 2022 год. Вероятно, что они окажутся ниже промежуточных (20,39 руб), так как I полугодие 2022 года оказалось более сложным для нефтяников.

Рубль продолжил попытки укрепления. Доллар снижался до 79,735 руб. Продолжаем говорить о влиянии налогового периода. Однако влияние это далеко не столь сильное, как предполагалось ранее. 1-й зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева полагает, что усиление мониторинга за соблюдением санкций против России при проведении платежных операций в мире уже приводит к снижению положительного сальдо текущего счёта. То есть валютный рынок начал испытывать дополнительное санкционное давление. Тем не менее, текущую неделю рубль всё же может завершить укреплением. Пик налоговых платежей приходится на 29 мая.

Доллар укреплялся на Forex. Индекс доллара поднялся выше 104 пунктов. Дополнительную слабость евро сообщила статистика германского ВВП, который указывает на техническую рецессию в стране.

По состоянию на 15:45 мск:

DXY - 104,093 (+0,28%),

EUR/USD - $1,0719 (-0,29%),

GBP/USD - $1,2348 (-0,14%),

USD/JPY - 139,7 (+0,16%),

USD/RUB – 80,15 (+0,01%),

EUR/RUB – 85,885 (-0,56%),

CNY/RUB – 11,302 (-0,20%).

Германия официально в технической рецессии

Европейские индексы преимущественно торговались в минусе. Инвесторов продолжает нервировать то, что в США до сих пор нет решения вопроса потолка госдолга. При этом даже наличие самого решения уже не сможет предотвратить негативное влияние на рынки акций, поскольку Минфин США будет вынужден проводить значительные размещения в короткие сроки. Агентство Fitch поставило кредитный рейтинг США на пересмотр. ВВП Германии снизился за I квартал на 0,3% после падения на 0,4% в предыдущем квартале. В годовом выражении падение составляет 0,2% вместо ожидаемого роста на 0,2%. По классике это техническая рецессия. Индекс потребительского климата Германии незначительно улучшился до -24,2 п. на июнь с -25,8 п. на май. Ситуацию на европейских рынках немного компенсировали производители чипов на фоне отчётности Nvidia. Бумаги BE Semiconductor дорожали более чем на 7%, а ASM International почти на 8%. Самым слабым сектором был розничный, а бумаги люксовых производителей продолжили снижение третий день подряд.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7605,73 п. (-0,28%),

DAX - 15823,19 п. (-0,12%),

CAC 40 - 7239,93 п. (-0,19%).

Заявление российского вице-премьера развернуло нефть вниз

Нефть корректировалась после трёх дней роста. При этом поводом для снижения стало заявление вице-премьера правительства РФ Александра Новака. Согласно его заявлению, вероятность дополнительного сокращения производства в ОПЕК+ низкая.

По состоянию на 15:45 мск:

Brent - $77,39 (-1,21%),

WTI - $73,41 (-1,08%),

Алюминий - $2221,5 (+0,70%),

Золото - $1944,1 (-0,70%),

Никель - $21360 (+2,91%).

Nvidia потрясает своими оптимистичными ожиданиями

Индекс национальной активности ФРБ Чикаго поднялся в апреле до положительных 0,07 п. с отрицательных 0,37 п. в марте. Рост ВВП США в I квартале пересмотрен в сторону понижения до 1,3% с 2,6% в предыдущей оценке. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 229 тыс. на прошлой неделе по сравнению с 225 тыс. неделей ранее.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт торгов от -0,25% в Dow Jones до +0,65% в NASDAQ.

Акции Nvidia (NVDA) активно повышались, приближая компанию к $1 трлн капитализации. Отчёт за I квартал показал прибыль $1,09 на акцию при ожиданиях $0,92, а также выручку $7,19 млрд при ожиданиях $6,52 млрд. Однако более значимым оказался прогноз компании по выручке на уровне $11 млрд при ожиданиях Wall Street $7,18 млрд. Главным фактором бурного роста выручки является эйфория в отношении искусственного интеллекта, где чипы компании грают важнейшую роль. «Сильные результаты в сочетании с позитивным прогнозом указывают на то, что NVDA входит в очень благоприятный период повышенного спроса на свои графические чипы, - полагает Алексей Корнилов, CFA, главный аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Этот спрос возникает из-за бурного развития технологий искусственного интеллекта, которые требует максимальной вычислительной мощности. Именно своей мощностью всегда славились GPU чипы от Nvidia. Крупные компании, такие как Microsoft и Google, сейчас активно оснащаю свои дата-центры этими процессорами с целью получить преимущество в области искусственного интеллекта. Nvidia, обладая целым семейством графических чипов для дата-центров, очень удачно позиционирована, чтобы прокатиться на большой волне повышенного спроса. Не случайно, что после появления отчета и оптимистичного прогноза, акции компании подскочили на 28%, что приблизило рыночную стоимость компании к $1 трлн. Правда, даже при повешении прогноза по выручке, оценка стоимости Nvidia начинает выглядеть высокой, равно как и возможности, связанные с искусственным интеллектом».