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ПСБ: Пара доллар-рубль отреагировала ростом на обвал нефтяных котировок

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль в ходе торгов во вторник предпринимала попытки к снижению, однако завершила торги легким ростом к отметке 81,2 руб.

В начале торгового дня, ввиду снижения геополитических рисков, рубль восстанавливал свои позиции – в моменте стоимость доллара возвращалась к 80 руб. Впрочем, вторая половина торгов оказалась в пользу американской валюты. Несмотря на разрыв корреляции между парой доллар-рубль и нефтяными котировками, национальная валюта отреагировала снижением на обвал фьючерсов Brent. Причем рост торговой активности наблюдался именно в торгах долларом с расчетами «завтра», чего нельзя сказать о других ключевых валютных парах МосБиржи. Стоит отметить, что другие валюты стран ЕМ на глобальных рынках также были под заметным давлением.

На утро среды американская валюта торгуется без заметных изменений. Полагаем, в случае стабилизации ситуации на нефтяном рынке, а также отсутствия серьезных геополитических новостей, доллар может предпринять попытки коррекции в диапазоне 80-82 руб. Фундаментально, по нашим оценкам, потенциал для укрепления национальной валюты сохраняется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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