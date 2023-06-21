«Открытие»: Слабые стимулы и сохранение геополитической напряжённости в отношениях США и Китая продолжат влиять на рынки

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Слабые стимулы и сохранение геополитической напряжённости в отношениях США и Китая продолжат влиять на рынки

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Индексы Азии демонстрируют разнонаправленную динамику. Отношения США и Китая вновь под угрозой ухудшения из-за деградирующего президента США. Китайский рынок целенаправленно выпрашивает новые стимулы у властей. В Японии акции дорожают на ожиданиях ещё более слабой иены. Нефть упорно не желает падать в преддверии очередного сокращения добычи в Саудовской Аравии. Российский рынок вряд ли сможет расти на сложившемся фоне. При этом сильно перепроданный рубль укреплялся в утренние часы и может продолжить попытки отыграть потери на фоне подготовки к налоговым выплатам.

«Самолёт» не дал российскому рынку сорваться в штопор

Российский рынок завершил день в минусе по итогам торгов во вторник, но смог удержаться выше 2800 пунктов по Индексу МосБиржи. Явный позитив в секторе строительных компаний не смог компенсировать потери по другим отраслевым индексам. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 57,147 млрд руб.

По итогам торгов 20 июня Индекс МосБиржи - 2803,69 п. (-0,40%), а Индекс РТС - 1042,91 п. (-1,08%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

Полюс 10 974 3,05% ПИК ао 780,3 2,6% Сургнфгз-п 36,76 2% МКБ ао 6,5 1,63% Система ао 17,06 1,53%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

TCS-гдр 3 402 -1,76% Ростел -ао 73,91 -1,45% ММК 45,67 -1,25% Новатэк ао 1 360,4 -1,25% ГМКНорНик 15 316 -1,25%

7 отраслевых индексов завершили день в минусе, а три показали рост. Самый сильный рост в секторе строительных компаний (+4,22%). Наиболее значимое падение в химии и нефтехимии (-0,78%).

Бумаги «Самолёт» (SMLT) заметно подорожали и подтянули за собой весь сектор. «Самолёт» покупает одного из крупнейших застройщиков московского региона МИЦ более чем за 40 млрд руб. Выкуп идёт по 100% бизнеса, включая все материальные и нематериальные активы. На наш взгляд, это сильный ход, хотя рынок недвижимости в последнее время находится далеко не в лучшем состоянии.

Акции МТС (MTSS) закрыли день в плюсе. Бумага подтвердила статус одной из самых стабильных дивидендных идей. Акционеры компании утвердили дивиденды за 2022 год в размере 34,29 руб на акцию. В целом, сумма выплат акционерам за 2022 год составит 67,2 млрд руб.

Бумаги «КАМАЗ» (KAMZ) обновили исторический максимум, поднявшись до 205,9 руб за бумагу. Мы полагаем, что компания в текущем году увеличит свои продажи на 15%-20%, что позволит ей выйти на устойчивую траекторию роста прибыли, а также начать задумываться о дивидендах. В 2022 году «КАМАЗ» вполне успешно решил вопросы локализации и закупки комплектующих, что позволило показать лишь незначительное снижение производство. При этом отсутствие европейских и японских производителей грузовиков делает «КАМАЗ» доминирующим игроком на рынке большегрузных автомобилей.

Акции «НОВАТЭК» (NVTK) упали на заявлениях главы компании. Леонид Михельсон сообщил, что EBITDA компании в текущем году может сократиться на 25%, а прибыль на 30%. При этом добыча газа останется на прежнем уровне. Вероятно, что подобная динамика ожидается из-за более низких цен на СПГ в текущем году по сравнению с предыдущим.

Подорожали бумаги «Санкт-Петербург Биржи» (SPBE). Торговая площадка планирует в ближайшие недели запустить для неквалифицированных инвесторов ETF на акции в Гонконге в гонконгских долларах и юанях.

Рубль заметно ослаб. Налоговый период пока никоим образом не помогает российской валюте. врио главы ФТС Руслан Давыдов сообщил, что российский импорт восстановился до докризисного уровня. Восстановление произошло, как в стоимостном, так и в физическом объёме. Импорт автомобилей из Китая в январе-мае увеличился в 3 раза, строительной техники в 8 раз. Товарооборот с Китаем в этом году превзойдёт $200 млрд. При этом экспорт из РФ сократился в физическом объёме на 2%, а также заметно просел в стоимостном из-за того, что нефть и газ были существенно дороже в 2022 году.

По состоянию на 23:00 мск:

DXY - 102,135 (+0,29%),

EUR/USD - $1,0913 (-0,06%),

GBP/USD - $1,2765 (-0,2%),

USD/JPY - 141,43 (-0,39%),

USD/RUB – 84,785 (+0,76%),

EUR/RUB - 92,305 (+0,55%),

CNY/RUB – 11,765 (+0,31%).

Технологии зарядки электромобилей Tesla становятся стандартом

Американские индексы завершили торги вторника снижением при относительно низких объёмах. В минувшую пятницу состоялась экспирация дерривативов на $4,2 трлн. Соответственно, теперь рынок пытается найти ориентиры для будущих движений. При этом вышедшая статистика оказалась весьма неожиданной.

Число выданных разрешений на строительство в США выросло за май на 5,2%, а число новых строительств увеличилось на 21,7% при ожиданиях снижения на 0,8%. Это максимальный месячный прирост с 2016 года.

Однако к корпоративным новостям. Стандарт Tesla (TSLA) по зарядке электромобилей становится – стандартом. Владельцы электромобилей Rivian Automotive (RIVN) также смогут заряжать свои колесные гаджеты на станциях Tesla с 2024 года с помощью адаптеров. Boeing (BA) заявляет о сохранении высокого интереса к своим B737 Max самолётам в рамках парижского авиасалона и планирует доставлять до 38 самолётов в месяц. Фармацевтическая Eli Lilly (LLY) купит Dice Therapeutics (DICE) за $2,4 млрд. Cisco (CSCO) запускает производство сетевых чипов, которые должны будут составить конкуренцию Broadcom (AVGO) и Marvell (MRVL) в сфере искусственного интеллекта.

Динамика по секторам: Energy -2,29%, Materials -1,26%, Utilities -1,17%, Real Estate -1,11%, Industrials -0,76%, Cons Stpl -0,75%, Financials -0,69%, Technology -0,44%, Communication Svs -0,29%, Health -0,15%, Cons Disc +0,75%.

По итогам торгов:

DJIA - 34053,87 п. (-0,72%),

S&P 500 - 4388,71 п. (-0,47%),

NASDAQ - 13667,29 п. (-0,16%).

Визит госсекретаря США в Китай не смягчил геополитическую напряжённость с Китаем

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Инвесторы Китая продолжают выражать разочарованность относительно стимулов, которые до сих пор проявили власти. Накануне Народный Банк Китая снизил ставки для премиальных заёмщиков, но всего лишь на 10 Б.П. до 3,55% и 4,20%. Плюс к этому, не успел завершиться визит госсекретаря США Энтони Блинкина в Китай, как президент США Джо Байден назвал председателя КНР диктатором, что явно не отвечает интересам дипломатического успокоения между двумя странами. В самом Китае продлили действие льгот по налогам на покупку электромобилей, но сам сектор производителей этого почти не заметил. Сектор искусственного интеллекта упал на 3%, а сектор здравоохранения на 2%. Сектор технологичных акций в Гонконге терял около 2%.

Японские инвесторы, напротив, ориентируются на сверх мягкую политику Банка Японии и закладывают дальнейшую девальвацию иены. Поэтому любую значимую просадку рынка воспринимают в качестве повода для покупок. Акции инвестора в технологичные истории SoftBank Group прибавляли около 2,5%, хотя компания весьма существенно вкладывается в бумаги китайских технологичных компаний. В текущую среду компания проводит собрание акционеров и инвесторы ждут важные объявления. Акции производителя косметики Shiseido дорожали на 3,5%. Однако, если говорить о секторах, то наибольший рост показали бумаги авиакомпаний (около 2,6%).

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 - 33595,88 п. (+0,62%),

Hang Seng - 19217,12 п. (-1,99%),

Shanghai Composite - 3220,91 п. (-0,60%).

Brent дорожает в ожидании будущего дефицита поставок

Существенных событий на рынке нефти не происходит. Однако значимые факторы всё же сохраняются. Как бы инвестиционные банки не меняли свои прогнозы, а потенциальный дефицит поставок всё же может состояться. Приближается июль, когда Саудовская Аравия сократит свое производство ещё на 1 млн баррелей в сутки. Соответственно, незначительные сигналы о том, что покупателям нефти не удаётся мгновенно найти поставщиков, начинают влиять на рынок. Кроме того, предварительный опрос Reuters указывает на сокращение запасов в США за прошлую неделю.

По состоянию на 8:50 мск: