«Открытие»: Снижение рейтинга США негативно сказывается на рынке акций

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок торговался в плюсе в первой половине среды. Новостной поток был скудным, но основным поводом для роста была динамика рубля. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 34,9 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:50 мск Индекс МосБиржи - 3115,48 п. (+0,71%), а Индекс РТС - 1052,46 п. (-0,32%).

Лидерами среди индексных бумаг были «РусАгро», «НОВАТЭК», привилегированные «Транснефть», привилегированные «Татнефть» и «ЛУКОЙЛ». Самыми слабыми оказались МКБ, GlobalTrans, «Ростелеком», «Россети» и ВТБ.

Акции «РусАгро» (AGRO) среди лидеров дня. Финансовый директор компании заявил о возможности возвращения к выплате дивидендов после решения вопроса редомициляции.

Растут бумаги морских портов и «Совкомфлота» (FLOT) на планах развития инфраструктуры восточных портов и наземной логистики.

Сектор нефти и газа прибавляет более 1,5%. Нефть вновь дорожает, но главное заключается в том, что слом потолка цен, который был установлен странами G7 на российские поставки, уже стал свершившимся фактом.

Чистая прибыль «Татнефти» (TATN) по РСБУ в I полугодии сократилась на 15,8% до 128,115 млрд руб. Выручка сократилась на 25% до 531,2 млрд руб. Прибыль от продаж упала почти в два раза до 120,04 млрд руб.

ГМК «Норникель» (GMKN) сократил чистую прибыль по МСФО в I полугодии на 79% до $1,07 млрд. Консолидированная выручка снизилась на 20% и составила $7,2 млрд. Потери, в основном, связаны со снижением цен почти на всю продукцию компании, хотя объёмы продаж увеличились. Объём капитальных вложений сократился на 19% до $1,5 млрд.

Российская валюта была под давлением. После завершения налоговых платежей на прошлой неделе на рынке преобладают покупатели валюты. Однако мы предполагаем, что слом потолка цен на российскую нефть приведёт к тому, что баланс спроса и предложения валюты постепенно стабилизируется.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 93,215 (+0,93%),

EUR/RUB – 102,20 (+1,01%),

CNY/RUB – 12,962 (+0,97%).

Уход COVID-19 негативно сказывается на результатах медицинских компаний

Неожиданное снижение рейтинга США агентством Fitch Ratings до уровня “AA+” стало неприятным сюрпризом для глобальных инвесторов. Само по себе это действие не означает какого-то существенного ухудшения финансовой ситуации США, но заставляет пересматривать модели управления рисками различных фондов. Поэтому европейские рынки прибывали в глубоком минусе. Из отдельных историй отметим падение акций производителя медицинской техники Siemens Healthineers на 7%. Компания сообщила о падении операционной прибыли, в том числе из-за резкого сокращения спроса на оборудование и тесты для лечения и выявления COVID-19. Бумаги кофейного производителя JDE Peet's теряли почти 4% на заявлении компании о непредсказуемости потерь из-за приостановки продаж международных брендов кофе в России.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7589,64 п. (-1,00%),

DAX - 16070,02 п. (-1,05%),

CAC 40 - 7356,99 п. (-0,66%).

Снижение запасов в США обещает нефти дальнейший рост

Нефть продолжила торговаться в плюсе на фоне резкого сокращения запасов в США. Накануне API сообщил о том, что на неделе до 28 июля американские коммерческие запасы нефти упали на 15,4 млн баррелей при ожиданиях снижения лишь на 1,3 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,7 млн баррелей, а дистиллятов на 0,51 млн баррелей. Если цифры от API подтвердятся данными Минэнерго США, то это будет крупнейшим сокращением коммерческих запасов с 1982 года. При этом стратегические запасы в США также находятся на 40-летнем минимуме.

По состоянию на 15:50 мск:

Brent - $85,42 (+0,60%),

WTI - $81,93 (+0,69%),

Алюминий - $2219,5 (-1,49%),

Золото - $1983,2 (-0,15%),

Никель - $21840 (-1,78%).

Снижение рейтинга США негативно сказывается на рынке акций

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,3% в Dow Jones до 0,75% в NASDAQ. Доходность 10-летних казначейских обязательств США поднялась почти до 4,04%. По данным ADP Services, частный сектор экономики США создал в июле 324 тыс. новых рабочих мест при ожиданиях 190 тыс. Таким образом, рынок труда остаётся напряжённым и может служить одним из факторов сохраняющейся инфляции.

Фьючерсы смогли отойти от своих минимальных значений после действий Fitch Ratings. В администрации США выразили своё несогласие и разочарование по поводу снижения рейтинга, попутно обвинив экстремизм республиканцев, который мешает экономическим реформам Джо Байдена.

Акции AMD торговались в плюсе после сильной отчётности. Производитель процессоров также сообщил о реализации стратегии увеличения своей доли на рынке искусственного интеллекта, а также отметил восстановление рынка персональных компьютеров. Бумаги кофейной Starbucks снижались на фоне слабых результатов за II квартал, так как высокие цены стали негативно сказываться на посещении кофейных заведений.