ПСБ: Индекс МосБиржи завершает основную торгую сессию в пятницу вблизи отметки 3150 пунктов

В ходе сегодняшних торгов индекс опускался к отметке 3114 пт., но смог восстановить часть потерь. На рынке преобладали негативные настроения, но в отличие от предыдущего дня, были бумаги, которые смогли завершить торги в плюсе. Против рынка двигались акции Транснефти, сумев полностью восстановить потери предыдущего дня. Напомним, уже в следующую пятницу состоится СД компании, где может быть принято решение произвести сплит акций. Вновь порадовали инвесторов акции автопроизводителей. Выделялись акции Соллерс, которые вновь приблизились к годовому максимуму. Заметно также прибавили бумаги КАМАЗа.

Если говорить про предстоящую неделю, то она будет непростой для акций. Вряд ли ситуация изменится в лучшую сторону до заседания ЦБ. В целом, и после заседания, если не произойдёт неожиданных сюрпризов, не ждём, что рынок сразу вернётся к росту.

Вполне вероятно, что в понедельник мы увидим рост с последующим сползанием под отметку 3100 пунктов к пятнице, когда состоится заседания ЦБ по ключевой ставке. Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от итогов заседания, а также риторики регулятора.