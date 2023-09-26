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ПСБ: Рекомендуем обратить внимание на флоатеры, в том числе корпоративные

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В понедельник ожидаемо сохранилось давление на средний и длинный участок кривой ОФЗ – доходности выросли на 3-5 б.п., отыгрывая пятничное заявление Минфина, который в ближайшие 3 года планирует занимать на внутреннем рынке более 4 трлн руб. ежегодно. В результате, предложение классических ОФЗ будет оставаться на высоком уровне, полностью удовлетворяя потенциальной спрос.

Ситуация на валютном рынке остается стабильной. Введение ряда мер краткосрочно могло бы позитивно отразиться на курсе национальной валюты и котировках госбумаг, однако дискуссии между ЦБ и Минфином о необходимости ужесточения валютного контроля все еще продолжаются.

В текущей ситуации мы не видим идей в классических ОФЗ.  Рекомендуем обратить внимание на растущее предложение корпоративных флоатеров. Ранее о размещении 4-летнего выпуска объявила АФК Система (–/АА-) с ориентиров купона RUONIA + 225 б.п.; вчера о размещении 7-летней бумаги объявила компания РЖД (AAA/AAA) с ориентиром ставки RUONIA + 125 б.п.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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