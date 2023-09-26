ПСБ: Индекс МосБиржи в понедельник вновь оказался в минусе

Объёмы торгов резко сократились, оказавшись на минимальном значении за месяц, составив по итогам дня 48 млрд руб. Заметную динамику показали лишь транспортный сектор, а также сегмент электрогенерирующих компаний и химпром. В целом, движение бумаг было разнонаправленным, яркую динамику показали лишь некоторые акции. Заметно лучше рынка были акции Совкомфлота, которые прибавили почти 7%, поднявшись практически до отметки 115 руб. Триггером к росту стало интервью главы компании. Игорь Тонковидов сообщил, что во II полугодии финансовый результат будет сопоставим с первыми 6 месяцами 2023 года. Таким образом, итоговый дивиденд по итогам текущего года может составить порядка 18 руб./акцию, что на данный момент даёт около 16% дивидендной доходности.

Мы позитивно смотрим на бумаги компании и подтверждаем нашу ранее озвученную оценку стоимости для акций Совкомфлота на горизонте 12 месяцев, - 155 руб. Довольно сильно прибавили акции дочерних компаний Россетей, а также бумаги Казаньоргсинтеза, Нижнекамснефтехима и КуйбешевАзот. Из ключевых сегментов отметим лишь сектор горной добычи и металлургии, который стал аутсайдером торгов. Сегмент финансов и нефтегазовых компаний показали сопоставимую с рынком динамику. Отчётливо выделялись бумаги Полиметалла, которые стремятся сократить отставание от индекса МосБиржи. Вчера компания опубликовала финансовые результаты за I полугодие, которые оказались в рамках наших ожиданий. В плюсе закончили день также акции ТМК и «префы» Мечела. В то же время сильно просели акции ВСМПО-Ависма после того, как США ввела новые экспортные ограничения на продукцию компании. После четырёх дней роста начали корректироваться бумаги НЛМК.

Ожидаем сегодня увидеть снижение индекса МосБиржи. Вчера индексу не удалось отскочить, вместе с ухудшившимся внешним фон и резко сократившимся объёмами торгов, индекс МосБиржи рискует сегодня вновь протестировать отметку 3000 пунктов. В случае, если индексу на получится удержаться выше неё, в ближайшие дни мы можем увидеть продолжение коррекции.