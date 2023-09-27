«Открытие»: Китайский фактор может сыграть в пользу российского рынка

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Китайский фактор может сыграть в пользу российского рынка

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Нефть дорожает, но индексы в Азии торгуются разнонаправленно. Впрочем, российскому рынку может служить позитивом то, что Народный Банк Китая обещает широкую и мощную поддержку экономики. Соответственно, рынок может консолидироваться, или даже продолжить рост за счёт нефтяников и металлургов.

Российский рынок в течение дня торговался в минусе, но смог закрыть вторник небольшим приростом. Как мы предполагали, Индекс МосБиржи лишь пару пунктов не дошёл до уровня 3000, с которого начался откат вверх. В рамках американской сессии начался отскок в нефти и котировки Brent поднялись до $94 за баррель. В итоге, резко сократились потери в секторе нефти и газа, что весьма логично, учитывая рублёвую цену на российскую нефть в районе 7700 рублей за баррель. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 52,669 млрд руб.

По итогам торгов 26 сентября индекс МосБиржи - 3051,91 п. (+0,21%), а индекс РТС - 998,49 п. (+0,14%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

FIVE-гдр 2 210 4,49% СевСт-ао 1 375 3,24% НЛМК ао 208,64 3,12% ММК 51,78 2,23% МКБ ао 6,97 2,13%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

Polymetal 528,6 -3,59% Россети 0,12 -1,15% РУСАЛ ао 39,68 -1% РусГидро 0,87 -0,99% ЛУКОЙЛ 6 401 -0,74%

5 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе, а 5 смогли выйти в плюс. Наибольшие потери были в секторе строительных компаний (-0,75%). Наиболее сильный рост показал сектор телекоммуникаций (+1,12%).

Сектор нефти и газа смог ликвидировать свои потери. Однако к вечеру в СМИ появилась информация, что нефтяникам вновь назначат налог на сверх прибыль. В самом деле, рублёвая цена на нефть, даже с учётом дисконтов, составляет выше 7500 руб за баррель. Если же говорить о восточных лёгких сортах, то дисконт там минимальный и стоимость барреля может превышать 9000 рублей. Поэтому поправки во временный налог на сверх прибыль вполне могут пройти в Госдуме РФ.

Акционеры Банка «Санкт-Петербург» (BSPB) одобрили выплату дивидендов за I полугодие в размере 19,08 руб на обыкновенную акцию и 0,22 руб на привилегированную. Закрытие реестра состоится 9 октября.

«Софтлайн» (SFTL) может в ближайшее время выплатить дивиденды. Компания уже утвердила свою дивидендную политику. Торги рублёвыми акциями компании начались на Московской Бирже. «Мы приложим все усилия, чтобы оправдать доверие инвесторов, и мы верим в многолетнее совместное будущее с отличной отдачей на инвестиции не только в виде роста цены акции, но и в виде дивидендной доходности. Мы уже утвердили дивидендную политику компании и заплатим первые дивиденды совсем скоро», - заявила Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами компании, в ходе церемонии открытия торгов акциями на Московской бирже. Однако первый торговый день для бумаги не задался. Котировки потеряли около 7%.

VK Group (VKCO) завершила регистрацию в России. 26 сентября VK была зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области.

Рубль продолжил слабеть, а перспективы дальнейшего повышения ставки повышаться. По данным опроса ООО «инФОМ», в сентябре оценка населением инфляции через год выросла до 11,7%, а на пять лет до 11,4%. Ценовые ожидания предприятий на три месяца выросли до максимума с апреля 2022 года. То есть есть тенденция на закрепление долгосрочных инфляционных ожиданий, что столь сильно не любят в ЦБ РФ. Однако дискуссии про курс рубля пока остаются безрезультатными, а вот зимний период всплеска роста цен приближается.

По итогам торгов:

USD/RUB – 96,38 (+0,15%),

EUR/RUB – 102,14 (+0,16%),

CNY/RUB – 13,149 (+0,04%).

Рост доходностей в США не останавливается

Попытка американского рынка скорректировать потери предыдущего дня не удалась. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла на 1 Б.П. до 4,55%. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари полагает, что есть 60% вероятности мягкого сценария и 40% вероятности дальнейшего повышения ставки. Индекс доллара продолжил осваивать территорию выше 106.

Индекс потребительского доверия от Conference Board упал в сентябре до 103,0 п. с 108,7 п. в августе. Примечательно, что компонент ожиданий провалился до 73,7 п. с 83,3 п. Продажи новых домов упали за август на 8,7%. Интересно, что заплаченные цены упали за месяц на 1,4%, а за год на 2,3%.

Евросоюз проведёт расследование относительно компании Tesla (TSLA), если она, вдруг, пользуется китайскими государственными субсидиями. Amazon (AMZN) оказалась под вниманием антимонопольных органов США. Однако компания утверждает, что подобные разбирательства лишь преведут к сокращению предложений потребителям.

Динамика по секторам: Utilities -3,04%, Consumer Discretionary -2,03%, Real Estate -1,78%, Technology -1,78%, Industrials -1,52%, Materials -1,46%, Financials -1,34%, Communication Services -1,34%, Consumer Staples -0,9%, Health -0,86%, Energy -0,5%.

По итогам торгов:

DJIA - 33618,88 п. (-1,14%),

S&P 500 - 4273,53 п. (-1,47%),

NASDAQ Composite - 13063,61 п. (-1,57%).

Народный Банк Китая практикует вербальные интервенции

Азиатские рынки демонстрировали разнонаправленную динамику. Объём прибыли в промышленности Китая упал за 8 месяцев текущего года на 11,7% по сравнению с 15,5% за семь месяцев. Сравненение по месяцам и в годовом выражении китайские ведомства не приводят. Тем не менее, данные позволяют понять, что в августе ситуация улучшилась. Кроме того, Народный Банк Китая вновь выступил с вербальными интервенциями на тот счёт, что готов применить все возможные инструменты для поддержки экономики. НБК обещал сохранить стабильность юаня и пресекать какие-либо курсовые перекосы. Однако для рынка акций стало более важным то, что нерезиденты преимущественно покупали китайские акции в среду. Наиболее сильно повышались секторы здравоохранения, новой энергетики и инжениринга. Даже акции China Evergrande повышались более чем на 1%, хотя председатель совета директоров компании был арестован.

Японский рынок снижался, но иена в районе 149 за доллар защищала индексы от более глубокого падения. Преимущественно, это было влияние Wall Street, так как слабая иена выгодна экспортёрам, а высокие доходности обязательств США выгодны банкам и страховым компаниям. Поэтому японские индексы могут показать существенный отскок в ближайшее время. Тем не менее, Toyota Motor дорожали на 0,4%.

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 - 32284,78 п. (-0,09%),

Hang Seng - 17561,05 п. (+0,54%),

Shanghai Composite - 3110,70 п. (+0,27%).

Дефицит поставок не позволяет нефти падать

Нефть продолжила дорожать, игнорируя сильный доллар и опасения слабости экономики от Китая до США. Согласно данным API, на неделе до 22 сентября коммерческие запасы нефти в США +1,6 млн баррелей, бензина -70 тыс. баррелей, а дистиллятов -1,7 млн баррелей. Однако участники рынка указывают на продолжающееся сокращение запасов на терминале Кушинга.

По состоянию на 8:50 мск: