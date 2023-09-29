ПСБ: Минфин сократил программу заимствований на IV квартал, однако динамика рубля для котировок ОФЗ первичней

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Кривая ОФЗ в четверг продолжила рост на 6-18 б.п.; инверсия на участке 1-10 лет также увеличилась - на 6 б.п. до 64 б.п. (12,54% и 11,90% годовых соответственно). Котировки госбумаг продолжают остро реагировать на динамику национальной валюты, которая вновь начинает демонстрировать слабость.

Данный фактор вчера затмил вчерашнее решение Минфина сократить программу заимствований на текущий год на ~1 трлн руб. Таким образом, совокупная программа заимствований на 2023 г. должна составить ~2,5 трлн руб., в то время как Минфин уже привлек 2,3 трлн руб. за 9 мес. 2023 г. До конца года будет погашен выпуск ОФЗ на 150 млрд руб., в результате объем нетто-размещений может оказатьсякрайне незначительным (официальный план по аукционам на IV квартал пока не опубликован).

Это, безусловно, крайне позитивный краткосрочный фактор для ОФЗ. Однако ключевым фактором остаются динамика рубля и рост ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки (ждем +100 б.п. в октябре). Кроме того, уже с января Минфин вновь вернется к планам размещения ОФЗ по ~1 трлн руб. за квартал.

В этой ситуации спрос на флоатеры сохраняется на высоком уровне. Вчера АФК Система (–/АА-) снизила премию к RUONIA по купону с 225 до 190 б.п. и увеличила объем размещения с 10 до 15 млрд руб. Сегодня книгу заявок соберет РЖД (AAA/AAA) (RUONIA + 125 б.п.), а на следующей неделе Газпром капитал (AAA/AAA) (ориентир по премии к RUONIA будет объявлен позднее).