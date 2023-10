ПСБ: Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня удержится вблизи отметки 3140 пунктов

Ухудшающийся внешний фон будет негативно сказываться на настроениях российских инвесторов. В то же время цены на нефть всё ещё остаются высокими, а доллар приближается к 100 руб. Эти два факторы должны поддерживать спрос на акции нефтегазовых компаний, которые будут удерживать индекс МосБиржи от дальнейшей коррекции.

Облигации Спрос на аукционе по флоатеру поддержит погашение выпуска ОФЗ 25084

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи завершил день в символическом минусе. В начале торгов российский рынок сильно просел, сумев восстановить потери лишь во второй половине основной сессии. Объёмы торгов сократились, составив по итогам дня 58,3 млрд руб. Лишь нефтегазовый сектор оказался лучше рынка, оказав наибольшую поддержку индексу МосБиржи. Лидерами стали обыкновенные акции Сургутнефтегаза, Газпром нефти и «префы» Татнефти, - все они обновили годовые пики. В небольшом минусе оказались привилегированные бумаги Сургутнефтегаза и Транснефти. Неплохой результат показали акции ИТ компаний. Расписки ЦИАН подскочили на новостях о том, что компания подала документы в ЦБ для регистрации проспекта эмиссии. Эта процедура необходима, чтобы бумаги ЦИАН продолжили котироваться на МосБирже. Лучше рынка были также акции HeadHunter и Ozon. Помогли индексу и акции Сбербанка, которые, впрочем, показали символический рост по итогам дня. Отметим, что бумагам банка так пока и не удаётся подняться выше 50-дневной средней. Если ситуация не улучшится, в ближайшее время можем увидеть снижение этих акций. Против рынка двигались бумаги Полюса, сумев почти полностью восстановить потери понедельника. Подорожали также акции АЛРОСА. Поддержкой в данном случае выступает недавнее решение акционеров выплатить дивиденды, а также новость о том, что страны G7 не будут заставлять огранщиков из Индии отказываться от алмазов из России. Несмотря на это, мы по-прежнему сохраняем осторожный взгляд на акции АЛРОСА на фоне неблагоприятной ситуацией с мировыми ценами на продукцию компании. Бумаги ФосАгро обновили локальный минимум после новостей о том, что акционеры не одобрили промежуточные дивиденды.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи останется вблизи отметки 3140 пунктов. Ухудшающийся внешний фон, вероятно, негативно скажется на настроениях российских инвесторов. Сейчас значимой поддержкой выступает 50-дневная средняя, которая находится возле уровня 3125 пунктов. Если индекс опустится ниже, вероятно, мы увидим новую волну падения. В то же время цены на нефть, несмотря на откат последних дней, удерживаются выше 90 долл./барр. по Brent, а доллар приближается к 100 руб. Эти два факторы должны поддерживать спрос на акции нефтегазовых компаний, которые будут удерживать индекс МосБиржи от дальнейшей коррекции.



Российский рынок облигации

Во вторник котировки ОФЗ изменились разнонаправленно. Доходность коротких годовых госбумаг снизилась на 4 б.п. – до 12,56% годовых в преддверии ожиданий по перетоку ликвидности в короткие бумаги от погашаемого сегодня выпуска серии 25084 на 150 млрд руб. Доходность среднесрочных 5-летних госбумаг, напротив, выросла на 5 б.п. – до 12,25%, 10-летних – не изменилась (11,97%).

Продажи на длинном конце кривой приостановились - Минфин вопреки заявлениям о приоритете ОФЗ-ПД при размещениях сегодня проведет аукцион по 14-летнему флоатеру. Возможно, расчет сделан на рефинансирование средств от погашения ОФЗ 25084 во флоатер. Переход к размещениям флоатеров снизит давление на длинный конец кривой ОФЗ-ПД, однако ключевым фактором для рынка остаются инфляционные риски, транслируемые через валютный рынок. Пока доллар не смог преодолеть психологически важный уровень в 100 руб./долл., что также повлияло на стабилизацию кривой госбумаг на достигнутых уровнях. Вместе с тем, среднесрочно данные риски по-прежнему сохраняются.

По-прежнему рекомендуем к покупке флоатеры. Вчера была закрыта книга заявок по выпуску РусГидро (ААА/-) – за счет высокого спроса объем был увеличен с 20 до 30 млрд руб., а премия к КС снижена на 10 б.п. – до 120 б.п. В четверг книгу по двум выпускам соберет Газпром капитал (AAA/AAA) (RUONIA + 130 б.п.).

Роснано (рейтинги отозваны) вновь предупредило о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств. В обращении находится 5 выпусков облигаций Роснано на 37 млрд руб., которые торгуются по 86%-97% от номинала. После данной новости больше остальных может пострадать выпуск РОСНАНО, 2P5 с погашением в декабре 2023 г.

Корпоративные и экономические события

BNY Mellon переведет часть GDR девелопера Etalon под управление нового банка-депозитария

Etalon Group Plc подписала соглашение с The Bank of New York Mellon (SPB: BK) (BNY Mellon), оператором глобальных депозитарных расписок (GDR) девелопера, о разделении программы GDR, говорится в сообщении Etalon Group. Соглашение касается как программы GDR, выпущенных в соответствии с правилом Reg S, так и программы GDR по правилу 144A. В соответствии с соглашением ожидается, что The Bank of New York Mellon переведет программу GDR по правилу Reg S под управление нового банка-депозитария RCS Issuer Services S.A.R.L 6 ноября. При этом The Bank of New York Mellon останется оператором депозитарной программы по правилу 144А до момента ее канцеляции. Предполагается, что канцеляция GDR, выпущенных в соответствии с правилом 144А, произойдет по истечении 90 дней после разделения депозитарной программы.

Наше мнение: расписки Etalon Group позитивно отреагировали на эту новость, прибавив вчера 4,1%. Инвесторы рассчитывают, что смена депозитария может быть шагом на пути редомициляции, а также возобновления дивидендных выплат. Возврат к годовым выплатам на уровне около 12 руб./акцию при текущих котировках формирует доходность 13,7%.

Циан направил ЦБ проспект ADS для обеспечения непрерывного листинга на МосБирже



Cian Plc, холдинговая компания сервиса объявлений о недвижимости Циан, подала в Центробанк проспект своих американских депозитарных расписок и другие документы, необходимые для обеспечения непрерывности листинга на МосБирже, сообщила компания.

Ранее сообщалось, что Нью-Йоркская фондовая биржа с 31 августа провела делистинг бумаг Циан, так как компания больше не соответствует критериям дальнейших торгов на американской площадке.

Торги бумагами Циан на NYSE были приостановлены 28 февраля 2022 года. В середине марта 2023 года NYSE уведомила о намерении провести делистинг акций компании, однако Циан подала апелляцию на это решение спецкомитету совета директоров биржи. 21 июля спецкомитет принял решение в пользу делистинга. Циан провел IPO на NYSE с параллельным листингом в Москве в ноябре 2021 года.



Наше мнение: бумаги Cian позитивно отреагировали на эту новость, прибавив 2,3%. Инвесторы рассчитывают на редомициляцию компании, что снизит риски иностранной юрисдикции.



Акционеры ФосАгро не приняли решение о выплате дивидендов по итогам I полугодия 2023 г.



По итогам внеочередного собрания акционеров, которое состоялось 30 сентября, акционеры ФосАгро не приняли решение о выплате дивидендов. Ранее СД компания рекомендовал выплатить 126 руб./акцию



Наше мнение: бумаги на этих новостях потеряли более 2%. В целом, нельзя сказать, что решение акционеров оказалось совершенно неожиданным, учитывая введение новых пошлин и непростую ситуацию с ценами на продукцию. События безусловно негативное, так как ФосАгро регулярно платит дивиденды, на этом фоне акции компании могут в ближайшее время остаться под давлением. Не исключаем, что в итоге ситуация сложится аналогично той, что было с дивидендами Полюса. Акционеры золотодобытчика отказались выплачивать дивиденды, а СД при повторном рассмотрении этого вопроса изменил свою рекомендацию. В итоге Полюс не стал распределять прибыль за 2022 год.



Московская биржа подвела итоги торгов в сентябре 2023 года



МосБиржа вчера сообщила, что общий объем торгов на рынках биржи составил 124,1 трлн рублей (+67% г/г). Положительную динамику объема торгов в годовом сопоставлении продемонстрировали все сегменты: срочный рынок вырос на 87,5% г/г (, рынок акций - 85% г/г, валютный рынок - на 65% г/г, денежный рынок - на 63,1% г/г, рынок облигаций - на 21,7% г/г. Объем операций на рынке драгоценных металлов вырос за год в 3,8 раза.

Наше мнение: представленные операционные результаты выглядят в целом неплохими и подкрепляют ожидания сильных финансовых результатов по итогам года. Мы отмечаем, что, хотя общие обороты в сентябре оказались чуть ниже, чем в августе (127,5 трлн руб.), дневной оборот, с учетом меньшего числа рабочих дней в сентябре, вырос за месяц и составил 5,9 трлн против 5,54 трлн – месяцем ранее. Вместе с тем, мы оцениваем акции компании как близкие к фундаментально оцененным (наша целевая цена по ним – 187 руб.), поэтому сильной позитивной реакции рынка на них не ожидаем.