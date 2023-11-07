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«Открытие»: Дешевеющая нефть будет негативно влиять на российский рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Дешевеющая нефть будет негативно влиять на российский рынок 

Внешний фон перед стартом торгов в России преимущественно негативный. Индексы в Азии снижаются на фоне слабой статистики КНР по экспорту. Нефть дешевеет на ожиданиях снижения спроса в основных экономических регионах. На этом фоне российский рынок рискует уйти в минус, а рубль ослабнуть.

Итоги предыдущей недели 

По итогам предыдущей недели индекс МосБиржи снизился с 3224,18 п. до 3208,63 п., а индекс РТС поднялся с 1079,07 п. до 1093,74 п. Пара EUR/USD поднялась с $1,0566 до $1,0728. USD/RUB снизилась с 94,13 до 92,42, а EUR/RUB с 99,57 до 98,94. Нефть подешевела с $90,48  до $84,89 за баррель. Золото подорожало с $1991,90 до $1999,20 за тройскую унцию. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4117,37 до 4358,34 п.   

Российский рынок завершил торги выходного дня ростом. Индекс МосБиржи поднялся на 0,83% до 3235,11 п., а индекс РТС на 0,92% до 1103,78 п. Доллар ослаб на 0,03% до 92,39 руб, а евро на 0,07% до 98,88 руб. Юань укрепился на 0,17% до 12,67.      

Dell ожидает рост спроса на серверы в 2024 году на 15%

Индексы США завершили торги понедельника в плюсе. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам выросла на 9,8 Б.П. до 4,656%. Citigroup © планирует сократить до 10% сотрудников для повышения эффективности бизнеса. Starbucks (SBUX), напротив, собирается повысить оплату труда работников, как минимум, на 3% с января. В компьютерной Dell (DELL) ожидают, что поставки серверов в 2024 году увеличатся на 15% из-за высокого спроса на технологии искусственного интеллекта.     

Динамика по секторам: Technology +0,78%, Health +0,66%, Consumer Discretionary +0,18%, Consumer Staples +0,17%, Communication Services +0,16%, Industrials -0,26%, Utilities -0,28%, Financials -0,39%, Materials -0,51%, Energy -1,19%, Real Estate -1,41%.

По итогам торгов:

  • DJIA - 34095,86 п. (+0,10%),
  • S&P 500 - 4365,98 п. (+0,18%),
  • NASDAQ Composite - 13518,78 п. (+0,30%).

Экспорт из Китая неожиданно сократился в октябре

Азиатские рынки во вторник преимущественно снижаются. Экспорт из Китая неожиданно снизился в октябре на 6,4%, а импорт вырос на 3,0%. В Шанхае наиболее активно снижался сектор страхования. В минусе также торговались бумаги туризма, новой энергетики. В Гонконге технологичный сектор терял около 1,5%. Однако наиболее сильное снижение было в секторе застройщиков.       

Японский рынок снижался после резкого роста днём ранее. Разворот в доходностях американских казначейских обязательств демотивирует покупки японских акций. Даже в банковском секторе преобладают продажи: Mitsubishi UFJ Financial (-0,5%), Sumitomo Mitsui Financial (-0,7%), Mizuho Financial (-1,1%).   

По состоянию на 8:20 мск:

  • NIKKEI 225 - 32285,69 п. (-1,29%),
  • Hang Seng - 17695,13 п. (-1,51%),
  • Shanghai Composite - 3051,07 п. (-0,24%).

Ожидания снижения спроса толкают нефтяные котировки вниз

Нефть дешевела во вторник. Саудовская Аравия и Россия подтвердили в выходные свои планы по дополнительному добровольному сокращению производства нефти. Однако на рынке доминирует идея, что спад экономики в Европе, США и Китае приведёт к неизбежному сокращению потребления топлива. Ожидается, что в ноябре китайские НПЗ будут перерабатывать около 15,1 млн баррелей в сутки по сравнению с 15,37 млн баррелей в день в октябре.  

По состоянию на 8:40 мск:

  • WTI - $80,46 (-0,45%),
  • Brent - $84,75 (-0,50%),
  • Золото - $1978,40 (-0,51%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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