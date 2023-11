«Открытие»: Дешевеющая нефть может негативно повлиять на российские акции

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Дешевеющая нефть может негативно повлиять на российские акции

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские рынки теряют достижения ранних часов, нефть в минусе. На этом фоне российский рынок может показать негативную динамику. Рубль в утренние часы слабеет против доллара и юаня, но укрепляется против евро.

Российский рынок смог завершить торги вторника в плюсе. Частично этому способствовала новость об инициативе правительства внести поправки, согласно которым предлагается вернуть с октября нефтяным компаниям выплаты по демпферу в полном объеме. Отчётность «Группы Позитив» рынок воспринял негативно. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 43,761 млрд руб.

По итогам торгов 7 ноября Индекс МосБиржи - 3246,34 п. (+0,35%), а Индекс РТС - 1107,2 п. (+0,31%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

AGRO-гдр 1 582,6 8,99% GLTR-гдр 651 4,1% Магнит ао 6 046 2,54% TCS-гдр 3 514,5 2,33% Ростел -ао 76,82 1,52%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

iПозитив 2 208,6 -1,94% НЛМК ао 197 -1,18% Сургнфгз 32,1 -1,03% Роснефть 584,4 -0,77% ВТБ ао 0,03 -0,71%

9 отраслевых индексов завершили торги в плюсе. Лишь сектор электроэнергетики снизился на 0,18%. Наиболее сильный рост показал сектор потребления (+2,40%) за счёт сильного роста в бумагах «РусАгро».

Акции «Группы Позитив» (POSI) завершили день аутсайдером сектора информационных технологий. Объем отгрузок по итогу девяти месяцев составил 8,9 млрд руб по сравнению с 6,7 млрд руб годом ранее. По предварительной информации, объём отгрузок за 10 месяцев уже составил 11,2 млрд руб. Почти 35% отгрузок приходится на сентябрь и октябрь. В компании отмечают, что высокий сезон приходится традиционно на конец года. Предполагается, что общий итог года в объёме отгрузок может составить 22,5-27,5 млрд руб. По итогам девяти месяцев чистая прибыль является отрицательной около 1,3 млрд руб. В декабре Positive Technologies планирует выплатить дополнительные дивиденды за 2022 год в объёме около 1,04 млрд руб. С учётом уже выплаченных дивидендов общий объём составит 4,8 млрд руб, что в 3,7 раза больше прошлогодних дивидендов.

Акции Сбербанка (SBER) смогли закрыть день в плюсе. Наблюдательный совет утвердил новую стратегию на ближайшие три года и основные положения дивидендной политики. 6 декабря детали будут предоставлены общественности. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил в рамках итоговой пресс-конференции об ожиданиях рекордной прибыли, как в 2023 году, так и в 2024 году.

Акции «Эталон» (ETLN) подорожали на 2,05%. Застройщик сообщил о завершении смены депозитария для своих GDR. Новым депозитарием стал RCS Issuer Services S.AR.L., куда ранее также переехали многие российские компании.

Бумаги «Газпрома» (GAZP) заметно просели на новости об оценке убытков компании из-за роста налогов и снижения экспорта. Убытки могут достигнуть до 1 трлн руб к 2025 году. При этом налоги и снижение экспорта это не единственный источник роста расходов. В компании отмечают значительные обязательства по газификации. Меж тем чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ за девять месяцев сократилась на 44% до 446,1 млрд руб. Выручка упала в 1,6 раза до 3,96 трлн руб. Убыток от продаж составил 107,23 млрд руб по сравнению с прибылью 2,04 трлн руб год назад.

Сектор нефти и газа смог закрыть торги ростом на 0,29%, хотя днём демонстрировал просадку. «РИА Новости» пишут, что правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму поправки, согласно которым предлагается вернуть с октября нефтяным компаниям выплаты по демпферу в полном объеме. «Абзацы тридцать восьмой и тридцать девятый изложить в следующей редакции: 0,5 - на период с 1 сентября 2023 года по 30 сентября 2023 года включительно; 1 - на период с 1 октября 2023 года включительно», - отмечается в сообщении «РИА Новости». Речь идет о коэффициентах в рамках демпфирующего механизма, который был скорректирован с 1 сентября до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из российского бюджета сокращались вдвое - в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Соответственно, теперь топливный демпфер восстановлен без понижающего коэффициента.

ЦБ РФ опубликовал очередной «Доклад о денежно-кредитной политике». Оценка инфляции на конец 2023 года повышена до 7,0%-7,5%. Ожидается, что весной 2024 года инфляция начнёт постепенно снижаться. ЦБ также оценил рост экономики в III квартале на 5,1% в годовом выражении. Однако в IV квартале регулятор прогнозирует рост ВВП на уровне 1,5% в годовом выражении. Итоговый годовой рост оценивается в диапазоне 2,2%-2,7%. Из прогнозов можно сделать вполне вероятный вывод – денежная политика будет оставаться жёсткой, как минимум, до весны следующего года.

По итогам торгов:

USD/RUB – 92,26 (-0,14%),

EUR/RUB – 98,68 (-0,42%),

CNY/RUB – 12,678 (-0,01%).

Серия «ястребиных» заявлений представителей ФРС не смутила американский рынок

Индексы США завершили торги ростом. При этом выступления представителей ФРС не помешали оптимистичному настрою инвесторов. Мишель Боумен продолжает считать, что ФРС может потребоваться новое повышение ставки. Президент ФРБ Далласа Лори К. Логан полагает инфляцию чрезмерно высокой, а экономику устойчивой. Соответственно, ФРС может вновь прибегнуть к повышению ставки. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари считает, что лучше излишне повысить ставку, чем сделать недостаточно. В интервью Fox News он сообщил, что экономика остаётся устойчивой, а инфляция чрезмерно высокой. Поэтому у ФРС всё ещё есть необходимость в действиях. Член совета управляющих Уоллер отметил сильный рост экономики в III квартале. Рынок труда постепенно остывает, но пока надежды на быстрое замедление инфляции далеки от оптимистичных ожиданий. В любом случае, на фоне достаточно «ястребиных» заявлений доходность 10-летних казначейских обязательств упала на 8,5 Б.П. до 4,577%.

Туристическая TripAdvisor (TRIP) отчиталась лучше ожиданий по выручке и прибыли на фоне высокого спроса на путешествия. Emerson Electric (EMR), напротив, не дотянула до прогнозов, да ещё ухудшила прогноз. NXP Semiconductors (NXPI) отчиталась в рамках ожиданий, как и с ними совпал прогноз на текущий квартал. Tesla (TSLA) планирует повысить отпускные цены на Model Y в Китае.

Динамика по секторам: Consumer Discretionary +1,19%, Technology +1,08%, Communication Services +0,55%, Consumer Staples +0,21%, Health +0,05%, Financials -0,12%, Industrials -0,26%, Utilities -0,73%, Real Estate -0,87%, Materials -1,87%, Energy -2,23%.

По итогам торгов:

DJIA - 34152,60 п. (+0,17%),

S&P 500 - 4378,38 п. (+0,28%),

NASDAQ Composite - 13639,86 п. (+0,90%).

Народный Банк Китая уверен в достижении 5% роста ВВП

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Китайские индексы торговались без существенной волатильности. Глава Народного Банка Китая Пан Гуншень полагает, что КНР сможет без особых затруднений достичь цели в 5% роста ВВП в текущем году. Он также подчеркнул, что будет предпринимать усилия, дабы финансовые институты поддерживали стабильные каналы финансирования через кредитование недвижимости и бонды, с целью преодоления слабости в строительной отрасли. На этих заявлениях сектор застройщиков повышался более чем на 1,5%. Снижение более 1% наблюдалось в секторах брокерских компаний и добыче базовых материалов.

Японский рынок начинал торги в хорошем плюсе, но весьма быстро растерял свои достижения. Существенную просадку демонстрировал финансовый сектор: Mitsubishi UFJ Financial (-3,8%), Sumitomo Mitsui Financial (-4,7%), Mizuho Financial (-5,1%). Меж тем в отдельных бумагах всё же доминировали покупатели. Акции Nintendo повышались на 6,3% после сильной отчётности. Производитель игровых приставок и видео игр также повысил прогноз операционной прибыли в текущем финансовом году на 11%. В полупроводниковых бумагах преобладали покупатели: Advantest Corp. (+2,1%), а Tokyo Electron (+0,6%). Кроме прочих неприятностей, индекс опережающих экономических индикаторов снизился за сентябрь на 0,5%.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 32255,76 п. (-0,05%),

Hang Seng - 17634,85 п. (-0,20%),

Shanghai Composite - 3052,74 п. (-0,15%).

Рост американских запасов негативно сказался на котировках нефти

Нефть продолжила снижение. Накануне Американский Институт Нефти опубликовал очередной отчёт по запасам. На неделе до 3 ноября американские коммерческие запасы нефти +11,9 млн баррелей, бензина -400 тыс. баррелей, дистиллятов -2,0 млн баррелей. Рост запасов нефти оказался самым большим с февраля текущего года.

По состоянию на 8:40 мск: