«Открытие»: Отчёт Сбербанка за ноябрь оказался не столь сильным

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок ушёл в минус с первых минут торгов понедельника. Индекс МосБиржи опускался до 3050,48 п., что, конечно, немного выше минимального значения на прошлой неделе. Отчёт Сбербанка за ноябрь оказался не столь сильным, как за предыдущие месяцы. Ситуацию мог исправить рубль, но российская валюта продолжила укрепляться после некоторой неуверенности в ранние часы. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 30,5 млрд руб.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 3040,53 п. (-1,28%), а индекс РТС - 1053,4 п. (-0,08%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Газпром», НЛМК и «Северсталь». Самыми слабыми оказались OZON Holdings, GlobalTrans, «Яндекс», «Группа Позитив» и TCS Group.

Финансовый сектор терял почти 1,5% на фоне слабости акций Сбербанка (SBER). Прибыль финансовой организации по РСБУ в ноябре составила 115,4 млрд руб по сравнению с 124,7 млрд руб в ноябре прошлого года. При этом рентабельность капитала снизилась до 22,1% по сравнению с 25% за 11 месяцев. Если вспомнить событие прошлой недели, то в рамках Дня инвестора Сбербанк указывал на цифру в 22% рентабельности капитала на 2024 год. То есть пока ситуацию не стоит рассматривать в негативном ключе, хотя подобные изменения для рынка сложно назвать позитивом.

В отличие от Сбербанка, в «Газпроме» (GAZP) пока нет ясности в вопросе о дивидендах. Поэтому рынок ждёт сообщений на этот счёт 19 декабря. До самого объявления рекомендаций бумага может показывать повышенную волатильность. Напомним, что за 9 месяцев текущего года прибыль «Газпрома» составила 446,103 млрд руб по сравнению с 779,798 млрд руб годом ранее. Промежуточные выплаты за 2022 год тогда составили 51,03 руб. на акцию. Вероятно, что дивидендные выплаты могут оказаться не столь значимыми, но при текущей цене акций доходность всё же может быть солидной.

Перспектива повышения ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании оказывает поддержку рублю, но негативно сказывается на акциях информационных технологий. Средняя оценка аналитиков на рынке по поводу повышения составляет 100 б.п. То есть, ставка может быть повышена до 16,0%. Впрочем, на прошлой неделе было зафиксировано снижение темпов недельной инфляции, а годовая даже замедлилась до 7,52%. Поэтому ещё ничто не решено и впереди очередные данные за неделю до 11 декабря. Тем не менее, вероятность ужесточения всё же существует. На прошлой неделе мы отмечали, что в диапазоне 92,0-93,0 за доллар были весьма высокие объёмы торгов в парах USD/RUB и CNY/RUB. Подобные объёмы вполне можно назвать разворотными, тем более, если смотреть на динамику рубля в начале текущей недели. При этом укрепление также происходит на повышенных объёмах, что свидетельствует о экстренном закрытии коротких позиций по рублю. Вероятно, что уровень 90,0 за доллар может быть взят в ближайшие дни, а не во второй половине месяца.

По состоянию на 15:45 мск:

USD/RUB – 90,99 (-0,99%),

EUR/RUB – 97,96 (-0,69%),

CNY/RUB – 12,645 (-1,10%).

Предстоящая серия заседаний центральных банков сдерживает рыночную волатильность

Европейские индексы торговались без существенной волатильности. На текущей неделе состоятся заседания нескольких центральных банков, которые определяют ландшафт ставок на глобальном финансовом рынке. Соответственно, финансовые рынки будут внимательно слушать оценки перспектив перехода от жёсткой политике к её смягчению. Сектор базовых материалов терял почти 1%. Статистика из Китая показала дефляцию, как цен производителей, так и потребительских цен. По экономической традиции это оценивается в качестве признака охлаждения экономики. Из отдельных акций можно отметить рост Rolls-Royce на 2% после повышения рекомендаций от Citigroup, а также снижение бумаг Nestle на 1% после снижения рекомендаций Jefferies.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7516,49 п. (-0,50%),

DAX - 16767,20 п. (+0,05%),

CAC 40 - 7549,47 п. (+0,30%).

Контанго на рынке нефти говорит о достаточности текущего предложения

После утреннего роста нефть вновь торгуется в минусе. Структура нефтяных фьючерсов указывает на отсутствие дефицита текущего предложения. Февральский Brent стоит на $0,20 дешевле мартовского, на $0,25 дешевле апрельского и майского и лишь на $0,05 дороже августовского. То есть структура бэквордации, которая существовала до последнего времени, разрушилась до контанго. Один из аргументов пессимистов состоит в том, что реальное дополнительное сокращение добычи в ОПЕК+ начнётся лишь в январе, да и его дисциплина будет низкой. При этом экономики Европы, Китая, да и США, пока не в том состоянии, чтобы наращивать потребление нефтепродуктов.

По состоянию на 15:45 мск:

WTI - $70,70 (-0,74%),

Brent - $75,36 (-0,63%),

Золото - $2011,70 (-0,14%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня в пределах 0,15%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла на 4 б.п. до 4,272%.

Акции Macy’s подскочили на 18% на новостях о возможной покупке розничной сети за $5,8 млрд. Oracle отчитается в понедельник, Adobe сообщит результаты в среду, а Costco Wholesale в четверг. Динамика американского рынка до вечера среды может быть сдержанной. Затем от решения ФРС и содержания итогового заявления ситуация может развиваться, как по сценарию коррекции, так и нового выхода на максимумы.