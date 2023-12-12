ПСБ: При повышении ставки в пятницу не ждем продаж среднесрочных и длинных ОФЗ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В понедельник котировки госбумаг изменились разнонаправленно – доходность на коротком конце кривой снизилась на 3-6 б.п., на среднем и длинном участке, напротив, выросла на аналогичную величину. Доходность 3-летних бумаг достигла 12,18% годовых, 10-летних – 12,27% годовых. В целом, данное движение говорит о сохранении невысокого аппетита к риску у инвесторов в преддверии заседания ЦБ и переходе рынка к консолидации до решения регулятора.

Риски повышения ставки (ожидаем +100 б.п. в пятницу) сохраняются, однако наиболее уязвимо выглядят короткие ОФЗ с доходностью 12,3% годовых; доходности среднесрочных (12,18%) и длинных госбумаг (12,27%) по-прежнему будут закладывать начало цикла снижения ставки в середине следующего года.

Отметим, что данные по приросту кредитных портфелей Сбербанка за ноябрь уже говорят об эффекте повышения ключевой ставки до 15% - темпы прироста кредитов ЮЛ и необеспеченных кредитов уже близки к 1% в месяц. Исходя из прогноза по кредитованию на 2024 г. регулятор считает приемлемым прирост по кредитам в диапазоне 0,5%-1,0% в месяц. Высокие темпы роста остаются в ипотеке из-за льготных программ, где регулятор, вероятно, продолжит ужесточение.

В целом, в текущей ситуации пока считаем оптимальным сохранение пропорции в портфеле 70%/30% в пользу флоатеров с ограниченной долей длинных бумаг с фиксированным купоном.