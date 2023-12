«Открытие»: Нефть может вновь поддержать акции нефтяников, но общий фон остаётся слабо благоприятным

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Нефть может вновь поддержать акции нефтяников, но общий фон остаётся слабо благоприятным

Внешний фон перед стартом торгов в России остаётся сложным. С одной стороны, ФРС начала смягчать свою риторику и ожидания по ставке, но это вряд ли приведёт к улучшению перспектив притока капитала в российские акции. Нефть скорректировалась вверх, но ситуация со спросом остаётся негативной. Акции в Азии торгуются разнонаправленно. В Японии рынок под давлением укрепляющейся иены и нарастающего политического скандала. Объёмы кредитования в Китае в ноябре оказались ниже ожиданий, что может поставить Народный Банк перед необходимостью снижения ставок. В утренние часы рубль укрепляется против доллара и юаня, но слабеет против евро. Соответственно, укрепление рубля может уравновесить позитив от нефти, что сделает динамику рынка нейтральной.

Российский рынок смог завершить торги среды в плюсе. При этом ему мешал укрепляющийся рубль, но ближе к закрытию помогла нефть. Сектор нефти и газа прибавил более 0,5%. Также неплохое движение вверх показали информационные технологии. Однако говорить об уверенном развороте рынка вверх пока преждевременно. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 33,872 млрд руб.

По итогам торгов 13 декабря индекс МосБиржи - 3032,22 п. (+0,41%), а индекс РТС - 1062,67 п. (+0,63%).

Лидеры роста

1 МКПАО "ВК" 554,8 3,82% 23:49:42 2 Юнипро ао 1,89 3,34% 23:49:50 3 iПозитив 1 955 2,55% 23:49:29 4 НЛМК ао 167 2,49% 23:49:58 5 ЭН+ГРУП ао 431,6 2,27% 23:49:43

Лидеры снижения

1 АЛРОСА ао 71,48 -0,98% 23:49:50 2 TCS-гдр 3 016,5 -0,64% 23:49:55 3 МКБ ао 7,7 -0,38% 23:48:27 4 Ростел -ао 69,42 -0,36% 23:49:37 5 AGRO-гдр 1 265 -0,24% 23:49:56

9 отраслевых индекса российского рынка завершили день в плюсе. Лишь финансовый сектор снизился на 0,14%. Рост более 1% состоялся в информационных технологиях (+1,04%) и транспорте (+1,01%). В остальном, половина секторов завершила торги с незначительным приростом.

Диапазон торговли индекса МосБиржи составил 3002,38 п. до 3043,42 п. То есть минимум и максимум предыдущего дня не были перебиты. Также стоит обратить внимание на низкие объёмы, которые не позволяют говорить о том, что текущий диапазон является разворотным. Массовый покупатель может выйти на рынок ближе к 2900-2920 пунктов, то есть после того, как Индекс МосБиржи скорректируется на 11%-12% от своего годового максимума. Пока мы лишь можем говорить о попытках закрепиться на психологическом уровне 3000 пунктов.

АФК «Система» (AFKS) отчиталась о получении консолидированной выручки в объёме 280,8 млрд руб, что на 18,2% больше, чем за аналогичный период год назад. Показатель OIBDA вырос в III квартале на 6,8% до 74,9 млрд руб. Чистая прибыль в доле АФК составила 4,3 млрд руб. Чистые финансовые обязательства оказались на уровне 225,3 млрд руб. Акции компании смогли прибавить более 1%. Как минимум, прирост выручки в III квартале оказался выше, чем по итогам девяти месяцев.

Рубль провёл ещё один волатильный день в попытках укрепиться. Объёмы достаточно высокие, но и уровень 90,0 не только психологический, но признаётся многими в качестве экономически актуального. В паре USD/RUB объём составил 113,92 млрд руб, а в паре CNY/RUB 123,312 млрд руб.

Росстат сообщил о том, что недельная инфляция к 11 ноября ускорилась до 0,2%. Однако годовые темпы роста цен снизились до 7,47% с 7,52% неделей ранее. Рост цен на плодоовощную продукцию замедлился до 1,84% в недельном выражении. В секторе непродовольственных товаров темпы роста составили лишь 0,04%.

По итогам торгов:

USD/RUB – 90,01 (+0,02%),

EUR/RUB – 97,05 (-0,17%),

CNY/RUB – 12,510 (-0,15%).

ФРС смягчает свои ожидания по ставке на 2024-2025 годы

Индексы США показали солидный рост. Доходность облигаций упала. Золото подорожало, а доллар ослаб. Всему причина итог заседания ФРС и график ожидаемой ставки. Собственно говоря, председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил, что на прошедшем заседании обсуждался вопрос о том, когда стоит приступить к смягчению денежной политики. Рынок оценил данное замечание немедленным повышением вероятности первого снижения в марте до 88% с прежних 50%. Общее снижение ставки в 2024 году ожидается в объёме 140 б.п. по сравнению с 115 б.п. ранее.

Ставка, конечно, осталась без изменений на уровне 5,00%-5,25%. Однако более важным является то, что оценка ожидаемой ставки в 2024 году представителями ФРС снизилась до 4,6% с 5,1% ранее. Более того, это оказалось оптимистичней ожиданий аналитиков на уровне 4,9%. Ожидания по ставке в 2025 году упали до 3,6% с 3,9%. Ожидания по ставке в 2026 году и на длительную перспективу остались без изменений – 2,9% и 2,6% соответственно. Прогноз по ценам личного потребления был снижен в 2023 году до 3,2% с 3,7%, в 2024 году до 2,4% с 2,6% и в 2025 году до 2,2% с 2,3%.

В рамках пресс-конференции председатель Джером Пауэлл вновь сообщил, что политика регулятора находится на пике ужесточения, или около него. Он также отметил, что ослабление инфляции происходит без существенного влияния на занятость. Однако она всё ещё на повышенном уровне и предстоит длительный путь к целевому уровню. Конечно, он не исключил вероятность дополнительных шагов, но вновь отметил, что денежная политика находится глубоко на территории сдерживания. Рынок труда всё ещё узкий, но движется в сторону баланса. По мнению Пауэлла, ФРС завершила повышать ставку, но полной уверенности пока нет. Как минимум, если на заседании в ноябре речи о рассмотрении смягчения не велось, то на декабрьском заседании вопрос заслужил внимание. Более того, Пауэлл сообщил, что смягчение должно начаться до того, как будет достигнут целевой уровень по инфляции, чтобы не случилось реагирование с запаздыванием.

Цены производителей США не изменились за ноябрь. В годовом выражении их рост замедлился до 0,9% при ожиданиях 1,0% и 1,2% в октябре. Core PPI также показал нулевую динамику за месяц, а в годовом выражении рост составил 2,0% по сравнению с 2,3% в октябре. При этом оценка темпов роста цен производителей за октябрь была немного снижена. На фоне замедления цен производителей и риторики ФРС доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала на 16,9 Б.П. до 4,037%.

Из акций отметим слабую динамику Pfizer (PFE) на фоне ухудшения ожиданий по выручки в 2024 году из-за падения спроса на препараты, связанные с COVID-19. Tesla (TSLA) отзывает 2 млн автомобилей для обновления программного обеспечения автопилота. ABM (ABM) отчиталась лучше ожиданий, а также повысила дивиденды до $0,22 на акцию. Vertex Pharmaceuticals (VRTX) сообщила о позитивных результатах среднего этапа тестирования препарата VX-548 в снижении болевых симптомов невралгии. Etsy (ETSY) намерена уволить почти 11% сотрудников. Apple (AAPL) может столкнуться с очередным штрафом в Евросоюзе, так как местный регулятор считает борьбу с Spotify (SPOT) неконкурентной.

Динамика по секторам: Utilities +3,72%, Real Estate +3,58%, Health +1,83%, Consumer Staples +1,82%, Financials +1,61%, Consumer Discretionary +1,35%, Energy +1,27%, Materials +1,2%, Industrials +1,14%, Technology +0,89%, Communication Services +0,65%.

По итогам торгов:

DJIA - 37090,24 п. (+1,40%),

S&P 500 - 4707,09 п. (+1,37%),

NASDAQ Composite - 14733,96 п. (+1,38%).

Укрепление иены раздавило японские акции

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. ЦБ Гонконга, по традиции, оставил ставку без изменения на уровне 5,75%. Примечательно, что нерезиденты проявили чистую покупательскую активность в Шанхае на 3 млрд юаней в первой половине дня. Банковский сектор и сектор производителей алкоголя теряли около 1% в Шанхае, а вот в массовых коммуникациях наблюдался рост более 1%. В Гонконге повышались акции технологичных компаний, а вот банковский сектор и недвижимость были под давлением на фоне слабых данных по кредитованию за ноябрь.

Японский рынок начинал день с попыток роста, но укрепление иены до 141,8 за доллар эффективно прервало эти попытки. Сокращение разрыва в доходности японских и американских долговых обязательств оказало давление на бумаги банков: Mitsubishi UFJ Financial (-3,2%), Sumitomo Mitsui Financial (-4,6%), Mizuho Financial (-3,1%). Сильная иена негативно сказалась на бумагах экспортёров: Toyota Motor (-3,9%), Tokyo Electron (-1,0%), Honda Motor (-5,0%), Mitsubishi Heavy Industries (-2,4%). Из статистики отметим рост базовых заказов в машиностроении Японии на 0,7% за октябрь. Также негативом для рынка может стать разгорающийся скандал в правящей партии, который связан с возможным хищением средств избирателей, направленных на поддержку партии ЛДПЯ.

Из прочих событий в регионе отметим, что безработица в Австралии выросла до 3,9% в ноябре. ВВП Новой Зеландии упал за III квартал на 0,3% при ожиданиях роста на 0,2%. В годовом выражении падение ВВП составило 0,6% при ожиданиях роста на 0,5%.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 32697,69 п. (-0,69%),

Hang Seng - 16411,79 п. (+1,13%),

Shanghai Composite - 2969,59 п. (+0,03%).

Нефть подорожала на слабом долларе и смягчении позиции ФРС

Нефть пыталась продолжить рост. Накануне котировки смогли завершить торги приростом благодаря ослаблению доллара, смягчению позиции ФРС и сокращению запасов в США. Согласно данным Минэнерго, на неделе до 8 декабря американские коммерческие запасы нефти -4,26 млн баррелей, бензина +409 тыс. баррелей, а дистиллятов +1,49 млн баррелей. Однако также стоит отметить, что сезонный спрос на бензин и дизельное топливо в США на 7% ниже, чем в период 2015-2019 годов. Соответственно, отскок в котировках может оказаться временным явлением.

По состоянию на 8:45 мск: