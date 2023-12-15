ПСБ: ОФЗ остаются под давлением из-за интриги вокруг итогов заседания ЦБ
Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ
Снижение котировок госбумаг продолжается из-за интриги вокруг итогов заседания ЦБ и сигнала регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. В четверг кривая поднялась еще на 6-7 б.п. - на участке 3-10 лет доходность достигла 12,49%-12,52% годовых.
Консенсус рынка по решению регулятора - +100 б.п. Ждем нейтральный сигнал, в результате чего ожидания начала цикла ослабления ДКП в середине следующего года на рынке сохраняться, а снижение котировок среднесрочных и длинных ОФЗ, вероятно, прекратится. За счет сохранения периода высоких ставок около полугода пока рекомендуем сохранять высокую долю флоатеров в портфеле (до 70%). Более активная покупка бумаг с фиксированной ставкой будет целесообразна в следующем квартале.
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