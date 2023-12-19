ПСБ: Ждем сохранения роста котировок ОФЗ до конца года

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

После заседания ЦБ кривая ОФЗ в понедельник показала мощное снижение на 35-40 б.п.; доходность 3-летних бумаг достигла 11,99% годовых, 10-летних – 11,97% годовых. В результате, кривая госбумаг вновь вернулась ниже 12% годовых, следующей целью может быть возврат к уровням ноября, т.е. в диапазон 11,6%-11,8% годовых.

В целом, участники рынка будут стремиться закрыть год на максимально возможных минимумах по доходности, в результате чего ждем продолжения мини ралли в ОФЗ.

Снижение ключевой ставки ожидаем лишь в конце 1 п/г 2024 г., в результате чего целесообразно сохранять существенную долю флоатеров в портфеле для получения стабильно высокого дохода.