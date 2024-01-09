ПСБ: На текущей неделе ожидаем умеренных покупок на коротком и среднесрочном участке кривой ОФЗ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

С начала года доходность краткосрочных и среднесрочных ОФЗ скорректировалась вверх на 2-9 б.п. (12,87% по годовым госбумагам и 11,77% - по 5-летним) Одним из факторов являются опасения сохранения повышенной продуктовой инфляции в начале года. Вместе с тем, доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 15 б.п. – до 11,71% годовых, что говорит о сохранении долгосрочных ожиданий по снижению ставки.

На текущей короткой неделе ожидаем сохранения невысокой торговой активности. Однако при попытках укрепления рубля к уровню 90 руб./долл. на фоне возвращения на рынок экспортеров стоит ожидать умеренных покупок на коротком и среднесрочном участке кривой.

На следующей неделе возобновятся аукционы Минфина по размещению ОФЗ – план на I квартал составляет 800 млрд руб. С учетом погашения выпуска серии 26233 на 340 млрд руб. объем нетто размещений относительно небольшой - 460 млрд руб. или ~42 млрд руб. за аукцион. Однако это будет сдерживать дальнейшее снижение доходностей длинных госбумаг – ожидаем консолидацию 10-летки в диапазоне 11,7%-11,9% годовых.