ПСБ: Рассчитываем на удержание индекса МосБиржи в диапазоне 3150-3200 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПСБ

Индекс МосБиржи по итогам первой полноценной торговой сессии года продемонстрировал небольшой откат, потеряв 0,1% ввиду постдивидендной "отсечки" в акциях Татнефти и резко окрепшего рубля, способствовавшего фиксации прибыли в акциях Сбербанка и ключевых "фишках" сырьевых секторов, преимущественно, впрочем, весьма умеренной.

В секторальном разрезе в аутсайдерах оказались акции нефтегазового сектора. Однако кроме сильно просевшей на технических факторах Татнефти (оа: -5%; па: -4,7%), и наиболее чувствительных в рублю "префов" Сургутнефтегаза (-1,1%), ликвидные бумаги потеряли в пределах 0,6%. Причем акции ЛУКОЙЛА (+2,5%) неожиданно показали хороший рост закрыв постдивидендный рызрыв от 15 декабря и вернувшись в свой среднесрочный повышательный тренд. Полагаем, что наряду со среднесрочной привлекательностью бумаг ЛУКОЙЛА и возобновлением операций инвесторами после праздников, всплеску спроса на них способствовали также технические факторы - отставание от рынка в условиях ослабления спроса на другие "голубые фишки".

В финсекторе также преобладала негативная динамика. Так, в пределах 0,5% потеряли бумаги Сбербанка, оставшиеся, правда, выше важной отметки 275 руб., наиболее сильно откатились акции банка Санкт-Петербург (-2,7%), правда, лишь немного скорректировав впечатляющее ралли понедельника. В числе растущих здесь оказался TCS Group, прибавивший 1,4% на уверенности инвесторов, что по итогам перенесенного на 15 января собрания акционеров будет принято решение о смене юрисдикции.

В акциях металлургов давление сфокусировалось в акциях лидеров черной металлургии во главе с Северсталью (-2,2%), бурно выросших в первые дни года. В то же время как спрос усилился в акциях ВСМПО-Ависма, обновившей максимумы за пару месяцев, и угольщиках, - акции Распадской и Мечела обновили многолетние пики.

На фоне спада спроса на "фишки", на наш взгляд, локального, более ярко смотрелись привлекательные идеи в менее ликвидных внутренних секторах, отражающие позитивный настрой инвесторов в начале года. Так, отметим сильный рост бумаг МТС (+2,7%), усиление ралли в ВК (+6%) и сохранение спроса на Ит-подсегмент (Софтлайн, ГК Позитив, Астра), которые мы отмечали в своей стратегии на 2024 год. В транспортном секторе заметно прибавил НМТР, в ликвидных бумагах электроэнергетике, тактически ввиду крепкого рубля и отстающей динамики последнего времени смотрящейся интересно, отметим рост Ругидро, Юнипро и Ленэнерго.

Сегодня индекс МосБиржи в первой половине дня может продолжить проторговывать район 3150 пунктов ввиду вероятного развития укрепления рубля. Однако мы пока не видим сильных оснований для закрепления под этой отметкой. Склонны ждать улучшения настроений на рынке в ходе сегодняшних торгов и удержания индекса в диапазоне 3150-3200 пунктов по итогам дня.