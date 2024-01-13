ПСБ: На следующей неделе ожидаем возврата обменного курса к ноябрьским минимумам

Станислав Дужинский, Центр анализа и экспертизы ПСБ

В течение этой недели рубль значительно укрепился. К пятнице доллар США впервые с конца ноября тестировал отметку ниже 88 рублей, а юань – торговался на уровне 12,21 рублей. Основная причина роста рубля заключается в возврате экспортеров на валютный рынок после новогодних праздников. Одновременно спрос на валюту остается сжатым за счет сезонности (низких объемов импорта) и высокой ключевой ставки. Также поддержку рублю оказывают цены на нефть, вернувшиеся на уровень около 80 долларов США за баррель Brent, на фоне геополитической напряженности и проблем с грузовыми перевозками в районе Красного моря.

В четверг Минфин России озвучил планируемые с понедельника объемы продажи валюты и золота из ФНБ в размере 4,1 млрд руб. в день. На этой неделе Банк России ежедневно продавал валюту на 08-0,9 млрд рублей. При увеличении предложения валюты до 5 млрд рублей, по текущему курсу это составит 405 млн юаней или 3,5% от среднедневного оборота пары CNYRUB_TOM. Оценивая изменение предложения валюты со стороны государства, нужно учитывать особенности взаимодействия между ЗВР и ФНБ. Но с учетом озвученных Минфином объемов и сохраняющейся активности экспортеров уже на следующей неделе существует вероятность укрепления рубля до уровня ноябрьских минимумов (87,5 руб./долл. США). В дальнейшем ожидаем снижение курса по направлению к нижней границе целевого диапазона в 85 руб./доллар США.