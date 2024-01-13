Комментарии

ПСБ: На следующей неделе ожидаем возврата обменного курса к ноябрьским минимумам

Станислав Дужинский, Центр анализа и экспертизы ПСБ

В течение этой недели рубль значительно укрепился. К пятнице доллар США впервые с конца ноября тестировал отметку ниже 88 рублей, а юань – торговался на уровне 12,21 рублей. Основная причина роста рубля заключается в возврате экспортеров на валютный рынок после новогодних праздников. Одновременно спрос на валюту остается сжатым за счет сезонности (низких объемов импорта) и высокой ключевой ставки. Также поддержку рублю оказывают цены на нефть, вернувшиеся на уровень около 80 долларов США за баррель Brent, на фоне геополитической напряженности и проблем с грузовыми перевозками в районе Красного моря.

В четверг Минфин России озвучил планируемые с понедельника объемы продажи валюты и золота из ФНБ в размере 4,1 млрд руб. в день. На этой неделе Банк России ежедневно продавал валюту на 08-0,9 млрд рублей. При увеличении предложения валюты до 5 млрд рублей, по текущему курсу это составит 405 млн юаней или 3,5% от среднедневного оборота пары CNYRUB_TOM. Оценивая изменение предложения валюты со стороны государства, нужно учитывать особенности взаимодействия между ЗВР и ФНБ. Но с учетом озвученных Минфином объемов и сохраняющейся активности экспортеров уже на следующей неделе существует вероятность укрепления рубля до уровня ноябрьских минимумов (87,5 руб./долл. США). В дальнейшем ожидаем снижение курса по направлению к нижней границе целевого диапазона в 85 руб./доллар США.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Итоги 2023
«Слата» завершила год с одним из самых больших в России показателей лояльности покупателей
Продажи новых автомобилей в России по итогам 2023 года выросли на 69%. Что дальше?
«Это был лучший год для ресторанов и гостиниц». Эксперты – о прорывном 2023-м
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги