ПСБ: Индекс МосБиржи может продолжить тяготеть к умеренному росту

Евгений Локтюхов, Центр аналитики и экспертизы ПСБ

Индекс МосБиржи в пятницу тяготел к повышению, в ходе торгов вплотную приближаясь к отметке 3200 пунктов. но к концу дня чуть сбавил темпы роста на фоне отката нефтяных котировок, завершив вечернюю сессию повышением на 0,3%. В секторальном разрезе в лидеры роста выбились акции финансового сектора за счет оживления спроса на бумаги TCS Group (+2.4%), в ожидании принятия в понедельник собранием акционеров решения по смене юрисдикции, а также QIWI (+5,6%) и банка Санкт-Петербург (+2,4%). Умеренный рост показали ключевые сырьевые сектора. Среди "фишек" нефтегазового сектора которых мы отметим попытки откупа постдивидендной просадки в Татнефти (+1,3%) и Роснефти (+0,7%), а также сохранение покупок в выглядящих технических привлекательно обыкновенных акциях Сургутнефтегаза (+1,9%), "префах" Башнефти (+2,1%) и Транснефти (+0,7%). В металлургах выделим устойчивость спроса на идейных, ввиду дивидендных ожиданий, сталелитейщиков, где наиболее активно подорожал ММК (+1,9%), а также АЛРОСА (+2,7%) и поддерживаемых восстановлением цен на золото акциях Полюса (+1,4%). Из прочих бумаг отметим сохранение импульса к повышению акций ВК (+2,1%).

В аутсайдерах дня оказались корректирующиеся после бурного роста ВСМПО-Ависма (-2,5%) и Мечел (-1,3%).