Газета Дело

Как узнать о задолженности контрагента по налогам

Проверить добросовестность контрагента самостоятельно теперь стало проще. С части информации о компаниях снят режим налоговой тайны. Например, на сайте налоговой службы nalog.ru можно посмотреть сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов.

О том, как проверить добросовестность контрагента, смотрите в инструкции КонсультантПлюс (запрос в системе – проверка контрагента). В типовой ситуации «Как проявить должную осмотрительность и проверить добросовестность контрагента?» приводится три способа проверки. Самый простой из которых – электронные сервисы на сайте ФНС, где можно узнать:

- зарегистрирована ли компания в ЕГРЮЛ;

- имеет ли организация долги по налогам;

- не собираются ли организацию ликвидировать.

В инструкции вы найдете важные советы, на что надо обратить внимание и о чем могут рассказать полученные сведения. КонсультантПлюс подскажет также, как правильно сделать справку о результатах проверки контрагента.

Более подробную информацию можно узнать в Региональном Информационном Центре Сети КонсультантПлюс АО «КонсультантПлюс в Иркутске».