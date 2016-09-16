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Иркутская нефтяная компания установила очередной рекорд добычи нефти

16 сентября 2016

Объем добычи нефти и газового конденсата группой компаний ИНК в августе впервые превысил 750 тыс. тонн. Всего в январе-августе этого года на месторождениях группы было добыто 5 млн тонн жидкого углеводородного сырья, что в 1,5 раза больше, чем за восемь месяцев прошлого года.

ИНК продолжает реализацию программы по увеличению добычи, которая включает строительство новых скважин и кустовых площадок, рост дебита существующих скважин, развитие системы сбора и транспорта нефти. Только за последний год ИНК увеличила суточный объем добычи нефти и газоконденсата на 39% – с 18 тысяч тонн в июле прошлого года до 25 тысяч тонн в июле этого.

Сегодня на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ), которое является основным активом группы, пробурено более 200 эксплуатационных скважин, продолжается обустройство кустовых площадок и разведочное бурение. Вместе с тем ИНК планомерно увеличивает добычу на новых месторождениях.

Всего с момента основания группа компаний ИНК направила на развитие месторождений и лицензионных участков недр, строительство производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры более 100 млрд рублей (по состоянию на начало 2016 года). Таким образом в развитие производственной инфраструктуры на территории региона компания вкладывает большую часть чистой прибыли.

Компания входит в число крупнейших налогоплательщиков Иркутской области. Налоги и платежи ИНК в бюджеты всех уровней в 2015 году составили 38,7 млрд руб., в том числе в федеральный бюджет – 32,0 млрд руб., в консолидированный бюджет Иркутской области – 6,7 млрд руб. или 6,3% от общих доходов консолидированного бюджета региона от налогов и неналоговых платежей. По прогнозам в 2016 году доля налогов и платежей ИНК увеличится до 10%.


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