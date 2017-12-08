«Ростелеком» и корпоративные клиенты в Иркутской области обозначили общие планы на 2018 год

«Ростелеком» в последних числах ноября собрал на общей площадке представителей крупного бизнеса и госструктур. В объективе участников партнерского мероприятия были оперативные итоги 2017 года, планы на 2018. Также приглашенным были вручены благодарственные письма за сотрудничество. Гостями мероприятия стали руководители региональных подразделений крупнейших банков России, организаций бюджетной сферы.

«За 2017 год более 3,5 тысячи юридических лиц Байкальского региона подключили услуги у нас, – прокомментировал заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Заушицин. – Мы благодарны своим клиентам за выбор нашей компании в качестве своего провайдера. «Ростелеком» предлагает бизнес-кругам и бюджетным организациям индивидуальные решения, которые позволят существенно сократить финансовые издержки на услуги связи без потери качества».

На встрече были достигнуты соглашения с рядом крупных компаний и органами государственной власти о заключении контрактов с провайдером на 2018 год по перспективным решениям.

«Ростелеком» обеспечивает оптимальный бизнес-процесс, при котором можно заказать услуги через удобный интерфейс на портале RT.RU, а по номеру 8-800-200-3000 получить круглосуточную техническую поддержку, включая поддержку от разработчика. Оплата услуг реализована по кредитной системе.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

ПАО «Ростелеком» (https://www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,6 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,5 млн пользователей, из которых свыше 4,6 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 6 мес. 2017 г. составила 145,6 млрд. руб., OIBDA достигла 46,2 млрд. руб. (31,7 % от выручки), чистая прибыль – 6,0 млрд. руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.