ВТБ: Надежность + привлекательные ставки = рост

Экономика оживает, предприятия инвестируют в развитие, кредитная активность бизнеса растет. Однако далеко не все банки говорят о росте кредитных портфелей. Как это отражается на финансовых показателях одного из крупнейших банков страны? Чего ждать его клиентам? На эти и другие вопросы Газете Дело ответила руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутске Александра Макарова.

В поисках надежности и хороших ставок

Александра Анатольевна, каким был 2017 год для банка ВТБ в Иркутске?

– Для нас этот год был успешным. Я довольна результатами работы, потому что мы добились существенного прироста по всем показателям.

Ситуация в банковском секторе противоречива: с одной стороны – банки сообщают о росте показателей, с другой – продолжаются санации на банковском рынке.

– Да, и это заставляет клиентов более тщательно выбирать себе партнеров. Сегодня бизнес как никогда ценит надежность банка-партнера.

Вы привлекаете клиентов надежностью?

– Не только. Надежность плюс привлекательные процентные ставки как по кредитам, так и по депозитам. Поэтому по совокупности факторов клиенты выбирали нас. В результате депозитный портфель ВТБ в Иркутске увеличился с 9,6 млрд. рублей до 25,2 млрд. рублей – в 2,6 раза. Накопления росли у компаний различных отраслей – от пищепрома до туризма. Почти 60 % пассивного портфеля приходится на нефтегазовую отрасль и недропользователей. Пожалуй, исключением стали только предприятия торговли – по этому направлению существенного роста объемов депозитов мы не отмечаем.

Кредитные аппетиты растут

Несколько лет назад ВТБ выделил средний бизнес в отдельное направление. Каков кредитный портфель по этому сегменту?

– Практически весь кредитный портфель ВТБ в Иркутске можно отнести к среднему бизнесу. Большинство крупных кредитов ведущим компаниям региона, отражаются на балансе головного офиса. Мы их обслуживаем, сопровождаем ведем сбор документов, мониторинг залогов, но на наши объемные показатели они не влияют. Если говорить о кредитном портфеле среднего бизнеса в ВТБ в Иркутске, сейчас он составляет 11,1 млрд. рублей, а совокупный, включая крупный бизнес, достиг 15,8 млрд. рублей.

В начале года вы ожидали рост кредитного портфеля. Прогнозы оправдались?

– У нас действительно очень хороший прирост – почти на 3 млрд. рублей, или на 35 %.

Значит, кризис прошёл? Спрос на кредиты восстанавливается?

– Пик нестабильности позади. Предприятия региона адаптировались к ситуации, на рынке остались достаточно сильные игроки. Отмечу отдельно, что в этом году восстановился спрос на кредиты у торговли, хотя в целом количество ритейлеров в области уменьшилось.

Ставки снижаются. Как часто рефинансируют кредиты?

– По кредитам корпоративным клиентам, оформленным в нашем банке, такого понятия нет. Наши методики позволяют понижать ставку по договору после снижения ключевой ставки ЦБ без полного погашения и новой выдачи. Как таковое рефинансирование было, в основном, по кредитам других банков.

И много клиентов пришло из других банков?

– Мы рефинансировали кредитов на сумму около 1,5 млрд. Как правило, это длинные инвестиционные кредиты. Клиенты перешли к нам из-за более комфортных ставок и условий.

Предприятия каких отраслей проявляют сегодня аппетит к кредитам?

– Сказать по отраслям сложно, кредитная активность выросла у всех. Правильнее будет говорить, что аппетиты к кредитам растут больше у компаний тех отраслей, которые могут участвовать в различного рода госпрограммах и претендовать на более низкие процентные ставки, а также тех, кто попадает под тему импортозамещения.

Господдержка: спрос большой

Какие программы господдержки востребованы региональным бизнесом?

– Это «Программа 674», которая появилась в этом году и является дополнительным механизмом к Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства («Программе 6,5»).В ближайшее время мы ждем изменений в условиях программы в части расширения отраслевой принадлежности компаний, которые могут получить льготную поддержку, и перечня целей кредитования. Это позволит сделать «Программу 674» еще более интересным инструментом для регионального бизнеса.

Продолжает работу программа Минсельхоза РФ по поддержке сельхозпроизводителей. По этой программе мы прокредитовали 4-х производителей на 225 млн. рублей.

Еще одна программа, которая пока не была задействована в Иркутской области, но мы рассчитываем в ней поучаствовать, – программа поддержки Фонда развития Сибири и Дальнего Востока.

Спрос на льготную поддержку в рамках госпрограмм большой - сельхозпроизводители, например, ощущают потребность в увеличении выделенных объемов.

Какие предприятия воспользовались в этом году программами господдержки?

– Мы прокредитовали ряд проектов в рамках программы поддержки аграрием Минсельхоза. По «Программе 674» – предприятия по добыче полезных ископаемых и первичной переработке, химическому производству и лесопереработке.

Транзакционный бизнес растёт

ВТБ является основным расчетным банком для многих компаний. Сколько счетов открыто? Есть ли рост?

– Рост есть. Транзакционный бизнес – отдельное очень важное направление, в котором банк заинтересован. С начала года ВТБ в Иркутске открыл 466 счетов. С учетом того, что в течение года счета и открываются, и закрываются, в сухом остатке прирост по отношению к началу года составил 130 корпоративных счетов. Это около 10 % от нашей клиентской базы – хорошая динамика.

Объединенный банк ВТБ

Присоединение ВТБ24 к ВТБ состоится 1 января 2018 года. К чему готовиться клиентам?

– Я уверена, что клиенты никакого неудобства не почувствуют. Присоединение окажет положительное влияние - позволит совместить лучшие практики в работе обоих банков. Это очень важный и необходимый процесс, в результате которого будет создан универсальный банк для частных и корпоративных клиентов. Дублирующие функции будут оптимизированы, что позволит сократить издержки и повысит эффективность работы.

Какая структура будет у бизнеса ВТБ после присоединения?

– В рамках процесса объединения принято решение о сохранении на текущем этапе двух сетей обслуживания клиентов – корпоративной и розничной. Условия обслуживания по действующим договорам предприятий малого предпринимательства сохранятся. После присоединения к ВТБ ВТБ24 клиенты продолжат обслуживаться в тех же офисах, только под брендом ВТБ, все дистанционные банковские каналы - интернет-банк и мобильное приложение – будут действовать в прежнем режиме.

Чего вы ждете от 2018 года?

– Только хорошего. Коммерческие ставки по кредитам снижены до привлекательного уровня, мы продолжим работу по действующим госпрограммам, а значит, многие проекты регионального бизнеса имеют шанс на реализацию. На горизонте появились достаточно крупные инвестиционные проекты в фармацевтике и медицине, в сфере добычи полезных ископаемых. А ведь еще недавно инвестпроектов практически не было.

Мы ожидаем, что одним из направлений кредитования в Иркутской области в будущем году будет строительная отрасль, и мы сможем предложить рынку интересные решения в свете нового закона по жилищному строительству. Но по- прежнему наша стратегия в том, чтобы подход к оценке рисков был взвешенным: мы кредитуем понятные нам и финансово прозрачные проекты.

В ноябре ВТБ в Иркутске стал победителем аукционов на право заключения государственных контрактов на оказание услуг по финансированию дефицита бюджета Иркутской области. Это право позволит банку предоставить региону 6 млрд. рублей для финансирования первоочередных статей расходов бюджета Иркутской области. Средства могут потребоваться области для покрытия возможного бюджетного дефицита в этом году и при появлении кассового разрыва в начале следующего года.

Поэтому в будущее мы смотрим с позитивом и готовы развиваться не менее активно, чем в текущем году.