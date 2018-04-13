«Признание клиентов – бесценно»

В 2017 году Альфа-Банк вошёл в пятёрку лидеров по чистой прибыли в банковском секторе, нарастив прибыль в полтора раза до 798 млн долл. США. Кроме того, долгосрочный кредитный рейтинг банка был повышен до уровня «BB+», а благодаря поддержке клиентов, Альфа-Банк стал «Банком года-2017». В Иркутской области Альфа-Банк также растет по всем показателям и ставит новые рекорды. Что позволяет уверенно двигаться вперед? Какие новые продукты и предложения приготовил Альфа-Банк для клиентов? Об этом рассказали руководители Альфа-Банка в Иркутске.

Ольга Беспечная, директор по розничному бизнесу ОО «Иркутский» Альфа-Банка и Алексей Путилов, директор по малому бизнесу ОО «Иркутский» Альфа-Банка.

Фото: А. Фёдоров

Кредитные аппетиты растут

За 2017 год кредитный портфель Альфа-Банка в Иркутской области вырос по всем ключевым направлениям. Совокупный кредитный портфель банка в Иркутской области вырос на 31%, в том числе корпоративный – на 45%, и розничный – на 29%. Как банку это удалось?

Юрий Шейко, директор регионального центра «Тихоокеанский»: « В рамках стратегии Банка, утвержденной до 2021 года, доля рынка обслуживания клиентов в разных сегментах бизнеса должна превысить свыше 8,5 %. Иркутский регион продемонстрировал положительную динамику роста финансовых показателей в 2017 году. В частности, значительно увеличился совокупный кредитный портфель на 31 %, по состоянию на 01.01.2018г. установленный кредитный лимит составил более 4,1 млрд рублей, при этом доля комиссионных доходов в операционной прибыли существенно увеличилась, превысив 45 % по сравнению с предыдущим годом».

Алексей Путилов, директор по малому бизнесу ОО «Иркутский» Альфа-Банка: «Росту кредитного портфеля малого бизнеса поспособствовал беззалоговый нецелевой кредит «Партнер». Максимальная сумма кредита по нему – до шести млн рублей, предоставляется он от трех до пяти дней. Кроме того, на рост оказал влияние и классический кредит – овердрафт с суммой кредита до 10 млн рублей. На сегодняшний день не так много банков предлагают беззалоговые кредиты».

Ольга Беспечная, директор по розничному бизнесу ОО «Иркутский» Альфа-Банка: «Во-первых, для розничных клиентов у нас действуют привлекательные ставки: минимальная, которую мы предлагаем рынку сейчас – 11,99 %. В прошлом году мы предложили своим клиентам возможность снятия до 50 тысяч с кредитной карты без комиссии. Это уникальное предложение на рынке».

Комфортная среда для клиентов

Кредит «Партнер» и бескомиссионное снятие средств с кредитных карт – далеко не единственные популярные продукты и услуги, которые Альфа-Банк предлагает на сегодняшний день. Какие еще новые фишки приготовил для своих клиентов банк?

Юрий Шейко: «Мы постоянно модернизируем наши системы, в том числе сервис «Альфа-Бизнес Онлайн», который позволяет клиентам с ВЭД комфортно себя чувствовать, общаясь с банком. Помимо этого, наши скоринговые системы позволяют выдавать кредиты до 30 млн руб. достаточно быстро. К примеру, наш потенциальный клиент, юридическое лицо, может зайти на сайт Альфа-Банка, ввести свой ИНН, запросить индивидуальное предложение по кредитованию и получить его в течение суток.

Системы Альфа-Банка позволяют получить информацию о благосостоянии потенциальных заемщиков из доступных источников. Кредитный аналитик, получив информацию, составляет предварительное предложение. Можно очень быстро, без кипы документов взять кредит».

Алексей Путилов: «В 2017 году мы совместно с «АльфаЛизинг» запустили возможность оформления лизинга без финансового анализа. Главное преимущество – это то, что мы можем предоставить нашим клиентам лизинг без финансового анализа до 7 млн рублей. Если бизнес клиента действует больше полугода, нам необязательно запрашивать информацию по финансам, бухгалтерскую отчетность, оборотно-сальдовую ведомость и так далее. Принятие решения по таким сделкам проходит в течение восьми рабочих часов.

Ещё мы придумали интересный продукт для предпринимателей – «Налоговую копилку». Клиент может заключить дополнительное соглашение к расчетному счету, и в течение определенного периода времени с расчетного счета при поступлении будет списываться 2-3 % от выручки на дополнительный счет для погашения налогов. К тому же, на «Налоговой копилке» можно заработать: на сумму на дополнительном счету начисляются проценты, в зависимости от вида тарифа мы предлагаем до 3 % годовых».

Ольга Беспечная: «Для физических лиц банк также предлагает интересные услуги. Одна из новинок – ‘семейный’ счет. Услуга позволяет сделать траты всех членов семьи упорядоченными и логичными, позволяет совместно управлять семейным бюджетом.

Еще одна новинка года – бесплатная карта рассрочки «#вместоденег». Она позволяет приобретать необходимые товары в рассрочку, не переплачивая проценты за пользование кредитом. Это не кредитная карта, это именно беспроцентная рассрочка. Срок рассрочки по карте «#вместоденег» достигает 24 месяца.

Ольга Беспечная, директор по розничному бизнесу ОО «Иркутский» Альфа-Банка.

Фото: А. Фёдоров

В отличие от представленных на рынке аналогичных продуктов других банков, совершать покупки по карте «#вместоденег» можно абсолютно в любом магазине, где оплата производится через терминал, по вашему желанию, без каких-либо ограничений. Лимит на карте может достигать 300 тысяч рублей».

Юрий Шейко: «Для чего мы всё это делаем? Мы создаем особую, комфортную для наших клиентов среду, в которой они могут расти вместе с нами. Нам важно, чтобы для жителей Иркутской области Альфа-Банк стал банком первого выбора».

Амбициозные цели

Все эти нововведения, действительно, положительно сказались как на имидже Альфа-Банка, так и на клиентском потоке: за 2017 год количество корпоративных клиентов банка увеличилось на 40%, а розничных на 15%.

Алексей Путилов: «Наша доля в сегменте малого и среднего бизнеса в Ангарске и Иркутске за 2017 год выросла с 9,6% до 11%. На 2018 год у нас ещё более амбициозная цель – увеличить нашу долю до 13%.

Алексей Путилов, директор по малому бизнесу ОО «Иркутский» Альфа-Банка/

Фото: А. Фёдоров

На рост клиентов повлияла совокупность факторов. Во-первых, это зарекомендовавший себя бренд Альфа-Банка. Во-вторых, сквозное обслуживание. В-третьих, наши продукты для предпринимателей, которые являются одними из лучших на рынке банковских услуг. В-четвертых, это, конечно, активное развитие кредитования бизнеса и нефинансовые сервисы».

Ольга Беспечная: «По общей сумме средств, которые физические лица держат на счетах «до востребования», Альфа-Банк занимает второе место в Иркутской области. Этот показатель достиг отметки в 2,5 млрд рублей. Наш рост, безусловно, говорит о том, что люди продолжают нас выбирать и активно используют Альфа-Банк как основной банк на каждый день. Мы этому очень рады.

Одним из драйверов роста численности наших клиентов является диджитализация. Набирает популярность наше бесплатное мобильное приложение «Альфа-Мобайл». Сегодня им пользуется каждый четвертый наш клиент».

Становиться лучше

В феврале 2018 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг Альфа-Банка до «BB+» c «BB», прогноз по рейтингу «Стабильный».

Юрий Шейко: «Это высший рейтинг среди российских частных банков. Он свидетельствует о высоком уровне нашей надежности и кредитоспособности. Для нас это очень важное достижение. Кроме того, мы очень гордимся и дорожим признанием наших клиентов: благодаря их голосованию на портале Banki.ru, мы получили номинацию ‘Лучший банк 2017’».

Быть первыми, чтобы войти в историю

Летом 2018 года в 11 городах России пройдет Чемпионат мира по футболу, который станет частью современной истории страны. Альфа-Банк – официальный банк Чемпионата по футболу 2018 – проводит розыгрыш призов и билетов на матчи турнира. Условия акции – на сайте fifa.alfabank.ru.

Юрий Шейко: «Официальным рекламным лицом нашей промо-кампании стал Лионель Месси, лучший футболист мира. Месси – футболист № 1 в мире, а Альфа-Банк – частный банк № 1 в России. Поэтому выбор был очевиден» (улыбается).

Екатерина Скубиева,

Газета Дело