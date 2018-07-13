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Доллар мог бы стоить 50 рублей

13 июля 2018

Курс доллара мог быть сегодня около 50 руб., если бы не действовало бюджетное правило, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на правительственном часе в Совете Федерации. Бюджетное правило ограничивает расходы федерального бюджета суммой нефтегазовых доходов до цены отсечения (базовой цены нефти) и затрат на обслуживание госдолга. В бюджете заложена базовая стоимость нефти в $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2% (в 2018 году цена отсечения – $40,8). Нефтегазовые доходы сверх этой планки Минфин направляет на закупку валюты, которая впоследствии идет на пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ).

С нашей точки зрения, действующая система государственных финансов является в корне неверной. Именно из-за ее принципиальной порочности правительство вынуждено повышать пенсионный возраст, НДС и.т.д. Начнем с главного – с курса рубля, который действиями российского Министерства финансов является искусственно заниженным. Заниженный курс российской национальной валюты ведет к росту инфляционных ожиданий, что естественно подогревает рост цен и не позволяет ЦБ РФ снизить ключевую ставку до комфортного для реального сектора уровня. Мы не удивимся, если к концу года инфляция превысит таргет Банка России в 4%. Министерство финансов полагает, что России нужен слабый рубль. Однако мы придерживаемся принципиально иной точки зрения. Мы, как и положено монетаристам, выступаем за сильную российскую национальную валюту.

Мы полагаем, что у сильного рубля больше плюсов, чем минусов. Сильный рубль – это абсолютно другое качество жизни россиян, доступ к качественным импортным товарам и зарубежным поездкам. Для компаний – это доступ к импортным технологиям, хотя, конечно, в условиях санкций в этом отношении есть ограничения. Сильный рубль – это приток горячих спекулятивных денег на Московскую биржу, рост котировок российских акций и облигаций.

Ну и конечно, политика. Сильный рубль – это мощный аргумент в пользу введения единой евразийской валюты для Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана. Для граждан Республики Беларусь и Казахстана евразийская интеграция будет интересна тогда и только тогда, когда в долларах россияне будут зарабатывать значительно больше, чем их соседи. Идеалы социальной справедливости давно умерли на постсоветском пространстве, бывшие советские люди давно все привыкли выражать в твердой долларовой денежной сумме.

В заключение стоит сказать, что Россия и так обладает шестыми в мире международными резервами, которые приближаются к $500 млрд., а отношение суверенного долга к ВВП одно из лучших в мире. Сейчас не 2000 год и необходимости копить валюту с целью выплат по внешним долгам и пополнения резервов просто нет.  

Ну и конечно, надо следить за конъюнктурой, в 2018 году цена отсечения логично смотрится на отметке стоимости барреля нефти в $50. Дополнительные доходы можно было бы пустить на разовые выплаты пенсионерам и прочим не самым богатым россиянам. Это бы уменьшило бедность и поддержало бы внутренний спрос. Впрочем, министры российского правительства вряд ли реально понимают, что такое бедность. Сытый голодного не разумеет, согласно русской пословице.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари

 

 

 


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