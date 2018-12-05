Двузначные цифры доходности: мечтать или получать?

Банковские вклады по-прежнему остаются самым распространенным видом сбережений в России. Тем не менее, все большее число инвесторов обращают внимание на фондовый рынок. Опасения «Сложно», «Непонятно», «Рискованно» остаются в прошлом: инвесткомпании помогают подобрать прозрачные, доходные и безопасные инструменты для каждого. О потребностях современных инвесторов и растущей популярности ИИС Газете Дело рассказал директор филиала БКС Премьер в Иркутске Эдуард Семенов.

Альтернатива вкладу

Несмотря на популярность банковских вкладов, в последние годы инвесторы все чаще обращают внимание на рынок ценных бумаг. Что помогает ломать стереотипы?

– В первую очередь, это связано со снижением ставок по банковским депозитам. Даже несмотря на последнее повышение ключевой ставки и некоторую коррекцию, все прекрасно понимают, что ставки по банковским депозитам реально не «обгоняют» инфляцию. Наши люди привыкли к двузначным цифрам доходности, текущие ставки, разумеется, их не устраивают – поэтому они ищут альтернативные варианты.

И находят их именно на фондовом рынке?

– Да, фондовый рынок дает такие цифры. Даже консервативные инвесторы могут на эту доходность рассчитывать.

Приведите пример?

– Самое простое – индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Человек вносит на счет до 400 тысяч и получает возврат подоходного налога в размере 13 %, а это 52 тысячи рублей.

Получается аналог депозиту?

– Даже больше. Ведь вы не только гарантированно получаете 13 % от государства, но и вкладываете деньги в какой-либо инструмент, который приносит дополнительную доходность. Даже любимые консервативными инвесторами облигации федерального займа сегодня показывают доходность около 7-9 % годовых. Таким образом, уже за первый год ваша доходность составит 13 % + 9 %, т.е. порядка 22 % годовых.

Интерес к ИИС растет

Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов на Московской бирже превысило полмиллиона. Это много?

– На самом деле, это сравнительно немного. Уникальных участников на фондовом рынке сегодня порядка двух миллионов человек. Выходит, ИИС открыли только четверть этих инвесторов. Это говорит о том, что потенциал есть, и этот инструмент будет развиваться.

Конечно, здесь важна работа по развитию финансовой грамотности. И БКС Премьер и другие инвестиционные компании часто проводят среди своих клиентов обучающие семинары.

Ваша просветительская работа приносит плоды? Можно ли говорить об активизации в открытии ИИС?

– Да, инвесторы активизируются. Растет информированность населения – соответственно, и счетов открывается все больше. По динамике на Московской бирже эту тенденцию можно проследить.

Сколько таких счетов открыто в БКС?

– Официально на конец октября у нас открыто более 56 тысяч счетов. Мы опережаем все негосударственные структуры, впереди нас только Сбербанк со своей огромной клиентской базой.

Три типа инвесторов

В чем главная «фишка» ИИС?

– Это, конечно же, льготы. Это те деньги, которые человек либо не платит в виде подоходного налога, либо они ему возвращаются в виде налогового вычета. Комбинируя инструменты в соответствии со своим инвестиционным профилем, можно получать те двухзначные цифры доходности, о которых многие россияне на текущий момент в большинстве случаев только мечтают.

Во что предпочитают инвестировать владельцы ИИС? Акции, облигации? Кого больше – тех, кто выбирает более рискованные стратегии, или «консерваторов»?

– Нельзя сказать, что преобладает какой-то один тип инвестиций. Практика показывает, что люди делятся на три условные группы.

Первая – те, кто открывает ИИС, потому что хочет получить некий аналог, «заменитель» банковского вклада. Такие инвесторы чаще всего заводят денежные средства либо в госбумаги, либо в ОФЗ. И за первый год получают желаемую двузначную цифру доходности. Они хотят сохранить свои деньги с учетом инфляции. С помощью ИИС у них это прекрасно получается.



Второй тип клиентов – те, кто активно самостоятельно торгуют по своему счету, неплохо зарабатывают. Для таких инвесторов неинтересен вариант с возвратом налогового вычета, им более интересно освобождение операций от уплаты подоходного налога. И действительно, человек же может внести не 400 тысяч, а больше. Если в течение нескольких лет, предположим, он вносит на счет по миллиону рублей, у него образуется достаточно хороший капитал, на котором он зарабатывает, и та прибыль, которую он получает, просто освобождается от уплаты налога. Это больше 52 тысяч, причем у многих инвесторов – гораздо больше.

Фото А.Федорова

А третий тип?

– Это люди, которые по каким-то причинам не хотят вкладываться в госбумаги, но и активно проводить операции не хотят. Для таких людей БКС подготовил отдельные программы – инвестиционные ноты или структурные продукты, которые можно купить на ИИС. В этом случае потенциальная доходность обычно выше, чем в ОФЗ, например, но при этом не нужно уделять много личного времени для самостоятельной торговли. Также есть вариант доверительного управления ИИС.

Для работы с ИИС нужные специальные знания?

– Нет однозначного ответа. Когда, например, человек садится за руль автомобиля, он должен знать правила дорожного движения, он должен уметь обращаться с машиной, но если случается какая-то серьезная поломка, он необязательно должен уметь чинить свое авто сам. Так же и тут.

Я считаю, что человек, который приходит на фондовый рынок, должен иметь какие-то базовые знания, понимать «физику» процессов, которые происходят на фондовом рынке. А дальше необходимость подготовки будет зависеть от того, захочет ли он торговать самостоятельно. Если да, то у него должен быть высокий уровень подготовки. Если же человек покупает коробочный продукт, то ему вполне достаточно базовых знаний о фондовом рынке и желания заработать.

Двойная выгода

«БКС Банк» совместно с «БКС Брокер» запустили недавно депозит «Двойная стратегия», связанный с ИИС. Объясните, в чем выгода для клиента?

– Две компании из группы БКС – «БКС Банк» и «БКС Брокер» – объединили свои усилия для популяризации фондового рынка и запустили линейку «депозит плюс ИИС», это и есть «Двойная стратегия».

При внесении денежных средств на депозит от 100 до 400 тысяч клиент получает повышенную ставку (на текущий момент – это 8,5% годовых), но при этом он также должен внести аналогичную сумму на ИИС. Таким образом, часть средств работает на вкладе, под повышенную процентную ставку, и эти средства застрахованы в системе страхования вкладов, а вторая часть работает на ИИС, принося инвестору доход выше, чем в банке.

Можете рассказать на примере?

– Например, официальный доход клиента – более 34 тыс. рублей в месяц (до вычета НДФЛ), по закону он имеет право на налоговый вычет до 52 тыс. рублей в год. Предположим, что клиент воспользовался предложением и разместил 800 тыс. руб. следующим образом:

400 тыс. рублей в депозит «Двойная стратегия» со ставкой 8,5% годовых;

400 тыс. рублей на ИИС с возможностью получения налогового вычета – 13%;

купил за счет средств, внесенных им на ИИС, очень консервативные облигации федерального займа с эффективной доходностью к погашению 7,53% годовых (по состоянию на 01.11.2019).

Таким образом, при вложении 800 тыс. рублей клиент может получить в первый год до 113 тыс. рублей.

Валютное спокойствие

Мы живем в России, риски девальвация рубля присутствуют всегда, поэтому многие предпочитают хранить сбережения в валюте. Какие решения предлагаете для таких клиентов?

– В БКС очень широкая линейка валютных продуктов, и под запросы и цели каждого клиента мы подбираем нужный ему набор. Это может быть нота нашего инвестбанка, структурные продукты, акции или еврооблигации как российских, так иностранных эмитентов в валюте.

А недавно у нас появился новый интересный продукт для крупных клиентов, которые хотят полностью отстраниться от странового риска России – это ноты Commerzbank, одного из крупнейших европейских банков. Это финансовый инструмент, где нет никакого риска санкций, при желании клиент может эту ноту перевести из БКС любому европейскому брокеру, жить в Европе, получать доход. При необходимости также может продать эту ноту, нет риска иска России, нет риска БКС.

У вас был такой запрос от клиентов?

– Да, у нас было много подобных запросов. Это, на самом деле, уже второй продукт от Commerzbank, первый появился в апреле. Линейка продуктов западных институтов, которые предлагает БКС, будет расширяться. Мы перешли на так называемую «открытую архитектуру», то есть будем продавать то, что интересно и востребовано нашими клиентами, вне зависимости от страны юрисдикции или валюты.

Какова минимальная сумма для вхождения в ноту Commerzbank?

– 100 тысяч долларов. Основной валютой в мире является доллар, и большинство клиентов смотрят, конечно же, на него, хотя есть запросы и на фунт, и на евро, но намного реже.

БКС, насколько нам известно, значительно расширил свою линейку услуг для премиум-клиентов, пошел в нефинансовые сервисы. Зачем вам это?

– Наша задача – чтобы человек не только заработал вместе с нами, не только приумножил свои средства, но и получил дополнительный спектр необходимых ему услуг. Например, юридическое сопровождение сделок, помощь в открытии бизнеса за границей, помощь при покупке недвижимости как в России, так и за рубежом.

Quiz – интеллектуальная игра с Денисом Гуком.

Фото А. Федорова

Живое общение в цене

Вы не раз говорили, что для инвестиций сегодня нужен только смартфон. Офисы инвестиционному банку сегодня не требуются?

– Еще как требуются! Мир стремительно переходит в так называемую «цифру». Но именно в сфере финансов живое общение никто не отменял. Чтобы получить информацию, конечно, достаточно смартфона – подписки на пару telegram-каналов, либо рассылки. Но наши клиенты просто требуют живого общения! У нас есть финансовые советники, которые постоянно консультируют клиентов, обсуждают с ними ситуацию на рынке, дают рекомендации.

Кроме того, мы проводим для инвесторов всевозможные мероприятия, где рассказываем, что мы делаем, зачем, как. Это проходит либо в формате бизнес-завтраков, либо в формате масштабных семинаров, когда мы приглашаем в наш город звезд телевидения, аналитиков, либо в формате закрытых мероприятий (например, встреча с Францем Хепом). Мы проводим события обучающе-развлекательного формата (life style). Одним из последних таких мероприятий был Quiz – интеллектуальная игра с Денисом Гуком.

Мы бы очень хотели, чтобы жизнь клиентов и БКС пересекалась очень плотно, мы хотим быть полезными нашим клиентам на разных этапах их жизни.

Денис Гук.

Фото А. Федорова

Новые точки открывать планируете – чтобы быть ближе к клиентам?

– Да, в 2019 году откроем новый офис в отреставрированном здании на улице Ленина. Это будет офис совершенно нового формата, удобный для переговоров и презентаций. В нем будет предусмотрена возможность в режиме реального времени выходить на связь с Москвой, клиенты смогут вживую общаться с ведущими аналитиками, получать консультации.

г. Иркутск, ул. Свердлова, 43 а

8 800 500 70 85. bcspremier.ru

Только физическим лицам — налоговым резидентам РФ, получающим доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13 % (ст. 219.1 Налогового кодекса РФ), при условии заключения договора на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС, договор ИИС), выбора налогового вычета на внесенные клиентом денежные средства на ИИС. Налоговый вычет предоставляется налоговым органом по окончании налогового периода минимальный срок инвестирования – 3 года. Более подробно – Приложение 15 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» https://broker.ru/regulations. Услугу по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета оказывает ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности, выдана ФСФР без ограничения срока действия. ИИС – не является банковским вкладом, на него распространяется страхование АСВ. ООО «Компания БКС» лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. Привлечение денежных средств во вклады осуществляет Акционерное общество «БКС — Инвестиционный Банк» (генеральная лицензия ЦБ РФ №101 от 15.12.2014 г., выдана без ограничения срока действия). Наименование «БКС Премьер» используется Акционерным обществом «БКС – Инвестиционный Банк» в качестве товарного знака. Полные условия размещения физическими лицами денежных средств в депозиты АО «БКС Банк» доступны на сайте www.bcs-bank.com. Вклады застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Депозит «Двойная стратегия» привлекается в российских рублях. Срок Депозита – 365 дней. Минимальная сумма Депозита - 100 000 (сто тысяч) рублей. Максимальная сумма Депозита – 400 000 (четыреста тысяч) рублей. Расходные операции и дополнительные взносы – не предусмотрены. Продление по Депозиту – не предусмотрено. В течение действия депозита Клиент не может открыть второй депозит «Двойная стратегия». Следующий депозит может быть открыт Клиентом только по истечении предыдущего. Процентная ставка по депозиту (% годовых): Базовая ставка 0,01, Повышенная ставка 8,5. Проценты выплачиваются по Повышенной ставке при соблюдении Клиентом одновременно следующих условий: 1.1. Заключение Клиентом, привлеченным АО «БКС Банк», с ООО «Компания БКС» Генерального соглашения, предусматривающего в соответствии с Заявлением на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, а также внесение Клиентом на индивидуальный инвестиционный счет денежных средств в размере не менее 100 000 рублей в течение 10 календарных дней с даты открытия депозитного счета, с учетом соблюдения следующей пропорции размещения денежных средств: сумма, внесенная Клиентом на индивидуальный инвестиционный счет, в течение 10 календарных дней с даты открытия депозитного счета, не должна быть менее суммы, размещенной Клиентом в Депозит. Повышенная ставка не начисляется Клиентам, заключившим на дату открытия в АО «БКС Банк» депозитного счета, Генеральное соглашение с ООО «Компания БКС», предусматривающее в соответствии с Заявлением на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, но не осуществившим в течение 10 календарных дней с даты открытия депозитного счета внесение на индивидуальный инвестиционный счет суммы денежных средств в размере не менее 100 000 рублей (независимо от суммы денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете) или осуществившим внесение на индивидуальный инвестиционный счет суммы денежных средств в размере менее 10 000 рублей. 1.2. Сумма Активов Клиента в ООО «Компания БКС» и/или АО «БКС Банк» на 01.11.2018 г. составляет менее 100 000 рублей. 1.3. На протяжении всего срока действия Депозита Клиент не должен осуществлять вывод денежных средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого в ООО «Компания БКС», и (или) инициировать списание ценных бумаг со счета (счетов) депо (ИИС), открытого в ООО «Компания БКС». С даты исполнения ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств и (или) поручения на списания ценных бумаг со счета (счетов) депо (ИИС), АО «БКС Банк» вправе не применять условия по повышенной ставке. 1.4. Клиентом соблюдена пропорция размещения денежных средств: сумма, внесенная Клиентом на индивидуальный инвестиционный счет, в течение 10 календарных дней с даты открытия депозитного счета, не должна быть менее суммы, размещенной Клиентом в Депозит. Проценты выплачиваются по Базовой ставке при нарушении Клиентом хотя бы одного перечисленного выше условия, до окончания срока депозитного договора. При досрочном истребовании Депозита Клиенту возвращается сумма Депозита с процентами, рассчитанными за срок фактического нахождения денежных средств в Депозите согласно правилам начисления процентов по депозиту по Базовой ставке. Реклама. Предложение действительно на дату публикации. Дата публикации 5.12.2018 г.