Made at Baikal: кедровый грильяж КФ «АМТА» покоряет мировые рынки

История шоколадной фабрики «АМТА» берет своё начало с 1971 года. Постановлением Совета Министров СССР было решено строить шоколадную фабрику в Восточной Сибири, и местом строительства был определён город Улан-Удэ. Строительство велось с 1966 г. по декабрь 1971 г. Уже через шесть лет на базе «Улан-Удэнской кондитерской фабрики» было создано объединение кондитерской промышленности, в состав которой вошли Иволгинская и Тарбагатайская кондитерские фабрики. В 1995 году фабрика была акционирована и переименована в «АМТА», что в переводе с бурятского языка значит «Сладость». Сегодня фабрика выпускает более 200 наименований продукции и уверенно занимает лидирующие позиции среди производителей кондитерских изделий в Восточной Сибири.

Совсем недавно три крупнейших продовольственных ритейлера Белоруссии – «Евроопт», «Корона» и «АЛМИ» – заинтересовались поставками в собственные сети продукции кондитерской фабрики «АМТА». «Презентация производителей продуктов питания из Иркутской области прошла в рамках визита делегации Приангарья в республику Беларусь. Таким образом, после решения всех процедурных вопросов, Белоруссия может стать третьей страной в числе зарубежных покупателей продукции КФ «АМТА». На сегодня в списке стран-партнеров – Монголия и Китай, и мы стремимся выходить на новые рынки, ежедневно укрепляя свои позиции», – рассказывает директор предприятия Ольга Денисова.

В октябре прошлого года КФ «АМТА» заключила лицензионное соглашение с «The Walt Disney Company» и стала первой компанией- лицензиатом в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Теперь любимые жителями Прибайкалья конфеты «Кедровый грильяж» можно встретить в линейке популярных героев Disney. «Рынок очень стремительно меняется, и мы должны меняться вместе с ним, – рассказывает Павел Козлов, руководитель отдела маркетинга, – мы идем в ногу с новыми тенденциями и, что очень важно, традиции качества, экологичность и польза выпускаемой продукции остаются для нас главными ценностями».

«КФ «АМТА» сохраняет рецепты и стандарты качества еще с советских времен, ведь это одно из старейших предприятий, которое всегда было гордостью Байкальского региона. В соответствии с регламентом мы проходим все процедуры по согласованию рецептуры. Например, все лабораторные испытания, которые мы проходили, когда заключали лицензионное соглашение, подтвердили, что наш кедровый грильяж является действительно натуральным продуктом. Шоколадная глазурь, которую мы варим сами, занимает малую долю. 70% занимают кедровый орех и мед. Вы не встретите в составе ни ГМО, ни растительных жиров», – рассказывает директор предприятия Ольга Денисова.

Фабрика идет в ногу со временем, сохраняя традиции и радуя сладкоежек новинками. В планах на 2019 год – открытие фирменных магазинов в г. Иркутске. Кроме того, в Улан-Удэ и Иркутске в 2019 году планируется открытие первых интерактивных кластеров «Музей шоколада», где посетители смогут познакомиться с историей родного края и нашего шоколада, с помощью VR-технологий отправиться в путешествие по Байкалу и увидеть весь производственный процесс – от кедрового орешка до готовой конфеты.