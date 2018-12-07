Первые ипотечные кредиты по сниженной ставке получили в Сбербанке медицинские работники Иркутской области

Первые ипотечные кредиты по сниженной ставке выданы в Сбербанке медицинским работникам Приангарья. Сотрудникам Министерства здравоохранения Иркутской области и подведомственных ему 117 учреждений банк в рамках специальной программы предлагает дополнительный дисконт в размере 0,5 процентных пункта от базовой ставки, установленной для заемщиков, получающих заработную плату через Сбербанк.

«Значительное число медицинских работников сегодня получают зарплату через Сбербанк. Теперь практически у каждого из них есть возможность получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке. Ипотека может быть использована для приобретения квартиры как на первичном, так и вторичном рынках. Предоставляемый банком дисконт позволит сэкономить медицинским работникам на выплате процентов по кредиту. При этом мы видим интерес к этому предложению банка: за короткий срок выдано уже два кредита, еще более десяти заявок находятся у нас на рассмотрении», - отмечает заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дарья Ефимова.

Индивидуальное предложение по ипотечному кредитованию для сотрудников медицинской сферы – одно из мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между Сбербанком и Иркутской областью в период Петербургского международного экономического форума 25 мая 2018 года. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн. физических лиц и более 1 млн. предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

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