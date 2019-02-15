Дело в «облаках». Как облачные технологии помогут оптимизировать бизнес в Иркутской области

Эксперты прогнозируют, что 2019 год принесет российскому бизнесу немало новых вызовов. Чтобы избежать сложностей, многие компании перенастраивают бизнес-процессы, в том числе используют облачные сервисы. Однако складывается стереотип, что это требует больших финансовых и технических вложений и доступно только для крупного бизнеса. Андрей Березной, директор филиала МТС в Иркутской области, утверждает: воспользоваться облачными технологиями сейчас может и средний, и малый бизнес. Во время онлайн-конференции на SIA.RU эксперт ответил на многочисленные вопросы предпринимателей о том, как облачный сервис поможет оптимизировать бизнес. Мы публикуем самые интересные из них.

Чем облачные технологии могут быть полезны малому бизнесу?

– Во всём мире малый и средний бизнес – основные потребители облачных сервисов. Российский бизнес, в частности, малый бизнес Иркутской области, только начинает набирать обороты по использованию услуг облачных провайдеров. Те, кто перешел на облако, освобождают свои площади от пыльной техники, а бюджет – от капитальных затрат на «железо» и программное обеспечение.

В первую очередь, для сегмента малого бизнеса услуга полезна тем, что без дополнительных (разовых) затрат можно вводить в эксплуатацию такие системы, как 1С, размещать базы данных различных приложений и программ, информационные системы в виде CRM. Сегодня любому, а тем более малому бизнесу, нужна CRM. Это важный шаг в развитии бизнеса.

Во-вторых, это очень удобно. Данные в облаке доступны из любой точки мира, с любого компьютера, был бы интернет. Соответственно, поддерживать и контролировать бизнес можно онлайн.

Что касается экономии, то главное – это то, что бизнесу нет необходимости закупать разом дорогостоящее оборудование для хранения информации и можно исключить расходы на услуги IT-специалистов. Одно из наиболее явных преимуществ для малого бизнеса – быстрое масштабирование. Предположим, вы владелец интернет-магазина оригинальных подарков. В период праздников продажи увеличиваются, в остальное время – падают. Чтобы исключить риски поломки «железа» в пиковые даты продаж, и, как следствие, потерю клиентов, нужно докупить оборудование. При этом вы понимаете, что большую часть времени оно будет простаивать. С «облаками» этот вопрос решается легко и быстро.

Кто эти клиенты, которые уже пользуются «облаками», и на чем они выиграли?

– Мы сотрудничаем с компаниями и предприятиями, работающими в абсолютно разных сферах. При этом наибольшей популярностью облачные сервисы пользуются у представителей ритейла, на долю которого приходится около 23% реализованных проектов. Компании этой сферы переносят в облака интернет-магазины, клиентские онлайн-порталы, базы данных и внутренние учетные системы.

На втором месте сфера финансов, которая занимает около 20%. Бизнес этого сектора переносит в облака тестовые среды для разработки новых сервисов, сайты и CRM-системы.

На третьем – компании производственной отрасли, доля которых в общем объеме проектов #CloudМТS составляет порядка 18%. Представители этой сферы переносят в облака ERP-системы, внутренние корпоративные ресурсы, такие как hr-порталы, базы данных и почтовые сервисы, а также пользуются программным обеспечением по подписке. Хранить массивы данных у себя, содержать оборудование – недешево и не всегда безопасно. А в случае переезда офиса не нужно создавать все с нуля. То же самое в связи со сменой сферы бизнеса или принятия решения о его закрытии – не нужно думать, что сделать с ранее купленной и теперь уже ненужной техникой.

Сэкономить можно и на подстраивании бизнеса, например, к сезонности. Предприниматель получит пакет услуг только тогда, когда он ему нужен, и платит, соответственно, только за функции, которые использует. Кроме того, бизнес легко масштабировать.

За счет перехода на «облака», по нашим подсчетам, операционные бизнес-процессы в среднем ускоряются до 25%.

Чем МТС отличается от традиционных хостинговых и облачных площадок?

– Хороший вопрос. Наше ключевое отличие в том, что мы можем предоставить клиентам полный комплекс облачных и телеком-услуг.

МТС располагает собственной развитой инфраструктурой, географически распределенной по всей стране. У нас десять дата-центров, связанных магистральными каналами связи оператора.

Все это дает нам возможность реализовывать катастрофоустойчивые решения: даже если что-то вдруг пойдет не так, то сработает система резервирования. Далеко не каждый российский провайдер может этим похвастаться.

Представим ситуацию:предприниматель обратился за облачной услугой к провайдеру, который не располагает собственной инфраструктурой, а арендует стойки во внешнем ЦОДе. Если, к примеру, стойка с данными компании вдруг откажет в результате отключения электричества, а система резервирования данных не была предусмотрена, то вся информация может безвозвратно исчезнуть. У нас же такой ситуации априори не может возникнуть. Страшно представить, что должно произойти, чтобы вышел из строя весь дата-центр, но даже такой риск можно просчитать: в таком случае все данные будут доступны в другом дата-центре. При этом клиент даже не заметит этого перехода. Важно также, что при пользовании облачными сервисами заказчик получает скидку на традиционные телеком-услуги МТС.

Можно ли хранить в облаках конфиденциальную информацию?

– В облачном сервисе всё устроено так, что данные доступны только клиенту и никому больше. Размещенная в облаке информация не может просто взять и исчезнуть. Наш облачный провайдер #CloudMTS гарантирует защищённость данных клиентов. Крупные поставщики облаков строят свои решения на базе территориально распределенных центров обработки данных с разветвлённой сетью собственных магистральных и городских каналов связи.

Уже сейчас очевидно, что бизнесу нужно успеть адаптироваться к глобальной цифровизации: все больше данных и процессов становятся цифровыми, что требует перенастройки не только ИТ, но и практически всех функциональных направлений бизнеса: маркетинга, продаж, логистики, HR... Меняется все. Многие компании Приангарья это понимают и обращаются к современным технологиям, так, например, за 2018 год объем данных в «облаках» МТС вырос в семь раз.